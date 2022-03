A Vezessen nem egyszer foglalkoztunk már a rendőrségi megállítások, ellenőrzések témájával, körbejártuk, hogyan is állíthat meg a rendőr az úton, hogyan kell ilyenkor viselkedni, valamint mik azok a dokumentumok, amelyeket kötelező bemutatnunk. Arról is volt már szó, mi van akkor, ha valaki megállás helyett menekülni kezd, de azt is áttekintettük, a közelmúltban miért és hány forgalmit vettek el, ahogy a jogosítványokat illetően is végigvettük ugyanezt.

Jócskán körüljártuk tehát a közúti intézkedések témakörét, de így is maradtak még nyitott kérdések, hiszen a rendőrökön kívül másokba is belefuthatunk a közlekedés során, ám minden bizonnyal igen kevesen tudják, hogy ilyen kontextusban mire van joga, hatásköre például egy tűzoltónak, katonának, biztonsági őrnek. Most tisztába tesszük ezt is.

A rendőrnek “mindent szabad”

Mielőtt belemennénk a részletes felsorolásba, kezdjük azért a rendőrökkel, hiszen velük találkozunk a leggyakrabban, nekik van a legtöbb ilyen jellegű jogkörük, a többieké pedig leginkább ezek ilyen vagy olyan szűkítésének tekinthető.

A rendőr a forgalom irányítása mellett – terelés, lezárás, stb. – igazoltathat, fokozottan ellenőrizhet, közúti ellenőrzést végezhet, akár át is kutathatja a járművet.

Közúti ellenőrzésnél a rend őre kérheti a lakcímünk vagy tartózkodási helyünk igazolását, ellenőrizheti a jogosítványunk meglétét és annak érvényességét, a gépjármű forgalmi engedélyének meglétét, műszaki vizsgájának érvényességét, de akár a biztonsági öv használatát, ha indokolt, a gyermekülést meglétét és használatát is. Természetesen légalkoholmérő készüléket, azaz alkoholszondát is alkalmazhat az esetleges ittasság kiszűrésére, és szabálysértés, bűncselekmény elkövetésének gyanúja esetén át is vizsgálhatja a gépjárművet.

A közúti ellenőrzésnek olyan helyen kell történnie, ahol mind a rendőr, mind pedig az eljárás alá vont személy biztonságosan tartózkodhat.

Fontos még megjegyezni, hogy a rendőr mellé járőrtársként pénzügyőr, katonai rendész, büntetés-végrehajtási őr, fegyveres biztonsági őr, illetve közterület-felügyelő is beosztható, valamint rendőr is lehet járőrtárs mellettük – a vegyes járőrök tagjainak intézkedési jogára a vezénylő szervre vonatkozó jogszabályok az irányadók.

A fentiek tisztázása után akkor nézzük, kik mások intézkedhetnek még a forgalomban, kiknek és miben kellhet engedelmeskednie a járművezetőknek!

Útdíj-ellenőrök

A jogszabályok szerint a díjköteles útszakaszokon az útdíj-ellenőrzési feladatokat a rendőrség és az „útdíj-ellenőrzésért felelős szervezeti egység” emberei látják el. A nyakatekert megnevezés hétköznapi nyelven a mobil, autós ellenőrzőket jelenti, ezek nagy része a Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltató Zrt.-hez (NÚSZ) tartozik.

Az ellenőrzést végzők jogosultak a gépjárművet megállítani, a gépjármű helyzetét és állapotát dokumentálni, a gépjármű okmányait átvenni, feltartóztatni azt, aki a gépjármű okmányait nem adja át, gépjárművet visszatartani és a díjköteles útszakasz azonnali elhagyását kérni. A díjellenőrnek tehát érdemes megállni, máskülönben rövidesen rendőrautót kaphatunk a nyakunkba.

Terrorelhárítási Központ (TEK) és az Országgyűlési Őrség

Két külön szervezet, két külön jogszabály vonatkozik rájuk, ám gyakorlatilag ugyanaz szerepel bennük, így mind a TEK, mind az Országgyűlési Őrség tagjai a közbiztonság védelme érdekében, katasztrófa, tűzeset vagy baleset, valamint rendezvény helyszínén a feltétlenül szükséges mértékben és időtartamban elrendelhetik egyes útvonalak, utcák, terek, városrészek közúti forgalmának teljes vagy részleges lezárását, a forgalom elterelését vagy korlátozását, a megállás vagy várakozás tilalmát, valamint az arra kijelölt helyen a várakozás megszüntetését, továbbá egyéb közlekedési tilalmak feloldását, az egyirányú forgalmú utcában a közlekedés irányának megváltoztatását.

Röviden: ha ők integetnek, terelnek, az ugyanolyan, mint ha rendőr tenné ezt.

Pénzügyőrök

A Nemzeti Adó- és Vámhatóság (NAV) kötelékébe tartozó a pénzügyőrök számos jogkörrel rendelkeznek.

A szolgálati feladatok ellátása céljából közutakon, közforgalom számára megnyitott területen személyeket, járműveket a rendőrökhöz hasonlóan megállíthatnak, ellenőrizhetnek.

A NAV nyomozó hatóságának hatáskörébe tartozó bűncselekmény gyanúja esetén az elkövető elfogására az autópályák és autóutak kivételével a közutak, közforgalom elől nem zárt magánutak forgalmát korlátozhatják, azokat lezárhatják, akár útzárat is telepíthetnek, akárcsak a rendőrök.

A rendőrökhöz hasonlóan akár üldözésbe is kezdhetnek, vagy hogy pontosabbak legyünk, mások személyét és biztonságát nem veszélyeztetve a járművet követhetik és megállásra kényszeríthetik.

Katonai rendészek

A katonai rendészet a nevéből adódóan a Magyar Honvédség kvázi rendőrsége, tagjai a katonaságon belül töltenek be rendészeti feladatokat, intézkedhetnek az állomány tagjaival szemben, irányíthatják a katonai járművek közlekedését, helyszínelnek azok baleseteinél, felkérésre a katonák által okozott vagy elszenvedett bűncselekmények, szabálysértések és fegyelemsértések esetén biztosítják a helyszínt, helyszínelnek.

A honvédelmi törvény értelmében katonai rendész jogosult a Honvédség tevékenységével összefüggően, vagy a rendőrökkel együttműködve akár általánosan is a forgalom irányítására. A katonai rendész civil közlekedő gépjárművét nem állíthatja meg.

Tűzoltók

A vonatkozó BM-rendelet alapján a tűzoltóság műszaki mentés során végrehajtandó főbb feladatai közé tartozik a közlekedési forgalom helyreállításának elősegítése, azaz a tűzoltók is irányíthatják a forgalmat, igaz, megállítani, ellenőrizni nem jogosultak.

A biztonsági őröktől a vadászokig

Következik egy vegyes, bár profiljában nagyjából egyező csoport, melynek tagjai rendészeti tevékenységeik során mindannyian jogosultak járművet megállítani, átvizsgálni, ha alaposan feltételezhető, hogy azt a hatáskörükbe tartozó jogellenes cselekmény elkövetéséhez használták. Fontos, hogy erre csakis a saját illetékességi területükön van lehetőségük, azaz egy hortobágyi természetvédelmi őr nem intézkedhet például a Duna-Dráva Nemzeti Parkban.

Illetékességi területén, gyanú esetén tehát a járművet jogszerűen megállíthatja a fegyveres biztonsági őr (ők őrzik például a katonai objektumokat), a természetvédelmi őr, a hegyőr, a hivatásos vadász, az állami és a hivatásos halőr, az önkormányzati természetvédelmi őr, a mezőőr, a rendészeti feladatokat ellátó erdészeti szakszemélyzet, valamint a közterület-felügyelő.

Közterület-felügyelők

A közlekedők nagy része mezőőrrel, halőrrel ritkán találkozik, közterület-felügyelővel valószínűleg sokkal gyakrabban, így rájuk külön is kitérünk.

A közterület-felügyelő a helyi közúton jogosult megállítani, illetve feltartóztatni a köztisztasági szabályokat, továbbá a KRESZ-ben foglalt, valamint más, megállási, várakozási vagy táblával jelzett behajtási tilalmat vagy korlátozást megszegő járműveket. Szintén jogosult a forgalmat akadályozó járműveket kerékbilinccsel rögzíteni vagy azok elszállításáról gondoskodni, illetve helyszíni bírságot kiszabni.

“Ok nélkül”, szabályszegés híján ugyanakkor a közterület-felügyelő nem állíthat meg, nem ellenőrizhet.

Egyesek nem veszik komolyan a „köztereseket”, néha akár a testi épségüket is veszélyeztetve hagyják faképnél őket, pedig ennek nagyon rossz vége lehet: mivel hivatalos személyekről van szó, a munkájuk végzésének akadályozása, az annak során ellenük elkövetett erőszak kiemelt bűncselekménynek minősül. Kezeljük őket rendőrként, máskülönben hamar valódi rendőrökkel találkozhatunk.

Sportesemények rendezői

Nem hatóság, nem hivatalos személyek, de bizonyos jogkörrel a sportesemények rendezői is bírnak, hiszen egy 2010-es ORFK-utasítás alapján labdarúgás esetén az első két bajnoki osztály, más csapatsportoknál a legmagasabb bajnoki osztályok mérkőzéseinél, nemzeti és nemzetközi kupamérkőzéseknél és nemzeti válogatottak összecsapásainál a rendezők feladata a közbiztonságra különösen veszélyes eszközök, a közösségellenes megnyilvánulásokkal kapcsolatos transzparensek, valamint a tiltott pirotechnikai eszközök felfedése és bevitelük megakadályozása. Ennek keretében a rendezők a belépők ruházatát, csomagjait, és akár járműveit is átvizsgálhatják.

Erre nincs jogszabály, de akkor se lepődjünk meg, ha a tömegrendezvény rendezője mondjuk a parkolásnál terelget, igyekszik a forgalmat irányítani. Külön jogköre nincs, de érdemes lehet az iránymutatását követni.

