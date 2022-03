Túl vagyunk már a tavasz első hónapjának közepén is, de a hideg csak lassan adja meg magát. De ha süt a nap, akkor már délelőtt is kellemesre melegszik a levegő, a bátrabbak már teraszon is elszürcsölhetnek egy kávét, és lassan a téli gumi is mehet vissza a helyére, a pincébe, erkélyre, vagy jobb esetben a garázsba.

Az ADAC idén is többféle méretű és márkájú, típusú nyári gumit vizsgált meg, hogy kiderüljön, a különböző felhasználási módok mellett melyik jelenti a legjobb választást. Nem feltétlenül a tesztgyőztest érdemes aztán megvásárolni – habár azzal valószínűleg nem téved senki nagyot -, hanem érdemes a részletekre is odafigyelni, és a saját használatnak legjobban megfelelő nyári gumit választani a kínálatból.

185/65 R15

Bár a kisautók piaca nem éppen a legjobban pörgő szegmens mostanában, az ADAC mégis fontosnak tartotta ezt a méretet annyira, hogy 16-félét bevásároljon belőle, és megnézze, az Audi A1, Opel Corsa kategóriájú autókra való abroncsok közül melyik hogy teljesít.

A kategória legjobbja a Goodyear EfficientGrip Performance 2, ami amellett, hogy remekül teljesített száraz és nedves útfelületen, még tartósság tekintetében is kiemelkedően jó. Kicsivel lemaradva követi a Bridgestone Turanza T005, ami hiába nyújtott jobb teljesítményt száraz és nedves aszfalton, mint az első helyezett, a kopásállóságon és a nagyobb menetzajon elúszott az aranyérem. A harmadik a Michelin Primacy 4, ami száraz felületen jobb, mint a tesztgyőztes, nedvesen meg ugyanazt tudja, az összesítésben azonban csak bronzérmes lett, pedig minden fontos kategóriában nagyon jó, megbízható teljesítményt nyújt. Negyedikként végzett a Pirelli Cinturato P1 Verde, amely száraz felületen az egész mezőnyt leiskolázta – aki főleg száraz úton vezet dinamikusan, az jegyezze meg magának -, de a többi versenyszámban is szépen teljesített. Ötödik a sorban a Dunlop Sport BluResponse, ami vizes fékezésnél bizonytalankodik egy kicsit, de még mindig az ajánlott kategóriába tartozik. A 16-os lista végén a Matador MP 47 Hectorra 3 lógatja az orrát, sem nedves, sem száraz aszfalton nem szerepelt túl jól, ellenben viszonylag takarékosnak bizonyult, és még ezzel az eredménnyel is belefért az ajánlott kategóriába.

Röviden összefoglalva, száraz útra a Pirelli Cinturato P1 Verde a legjobb választás, nedves úton a Bridgestone Turanza T005 remekel, a legjobb mindenes pedig a Goodyear EfficientGrip Performance 2. A legtakarékosabb a Continental EcoContact 6, a legtartósabb a Goodyear EfficientGrip Performance 2 és a Fulda EcoControl HP2, a legcsendesebb pedig a Falken Sincera SN110 Ecorun.

215/60 R16

Az SUV-kra és a Passat, Mondeo méretű autókra passzoló abroncsméretből is vásárolt 18 különféle darabot az ADAC és megnézte ebben a kategóriában is, hogy melyik típus mire képes.

Rögtön két első helyezettel indul az eredményhirdetés, a Continental Premium Contact 6 és a Michelin Primacy 4 vitte el az aranyérmet, mindkettő nagyon kiegyensúlyozott, jó teljesítményt nyújt, a Conti szárazon és vízen is valamivel jobban tapad, a Michelin abroncsa viszont csendesebb, takarékosabb, és nagyon tartós darab. A harmadik helyet a Bridgestone Turanza T005 csípte meg, a negyedik pedig a Dunlop Sport BluResponse, szintén megbízható, kiegyensúlyozott eredménnyel, különösebb hiba nélkül. Ötödik a Toyo Proxes Comfort, ami az egyik legcsendesebb a sorban, cserébe valamivel többet fogyaszt vele az autó. A 18. helyen a Kormoran Road Performance tanyázik, ami hiába van a legjobbak között gördülési ellenállásban – takarékosan lehet vele autózni -, de szárazon és különösen nedves felületen is gyenge eredményt ért el.

A lényeg, röviden: száraz úton a Kumho Ecowing ES31 teljesített a legjobban, vizesen a Hankook Ventus Prime 3 K125, a minden szempontból legjobbak a Continental Premium Contact 6 és a Michelin Primacy 4. A legtakarékosabb a Kormoran Road Performance, a legtartósabb a Sava Intensa HP2, és a legcsendesebb a Toyo Proxes Comfort.

Mikor cseréljünk gumit? Jókor szinte sosem lehet, biztos, hogy ha már átálltunk nyárira, akkor márciusban még a nyakunkba esik egy arasznyi hó, pont, amikor menni kéne, vagy már átállva a télire, egész novemberben 15 fok alá nem csökken a hőmérséklet. A szakemberek azt ajánlják, 7 fok alatt már jobban járunk a télivel, annál melegebb hőmérsékleten pedig a nyári gumival. Persze azt, hogy ez mikor is következik be, senki nem fogja megmondani. A lényeg, hogy mindig a szezonnak megfelelő abroncs legyen az autón, hiszen a téli gumi nyáron legalább annyira veszélyes, mint télen nyárival autózni. Ha valaki főleg városban autózik, és nincs kedve évente kétszer gumit cseréltetni, az kibekkelheti az évet egy jó négy évszakos abroncsszettel is. Pláne, ha olyan telet kell vele átvészelni, mint amilyen az idei volt.

215/55 R17

Az AutoBild a 215/55 R17 méretű abroncsokkal végezte el a saját méréseit, ami alapján a Goodyear EfficientGrip Performance 2 lett a tesztgyőztes, amit a Hankook Ventus Prime 4 és a Michelin Primacy 4 követett. Negyedik a Bridgestone Turanza T005, ötödik a Falken ZIEX ZE310 EcoRun. A másfajta tesztmódszerek miatt itt kiderül, hogy a szárazon legjobb féktávval rendelkező Kumho Ecsta HS52 35,7 méteres eredménye és a legrosszabb, Maxxis Premitra HP5 eredménye között mindössze 1,6 méter a különbség, míg az ismeretlen márkájú referencia négy évszakos abroncsnak 5,2 méterrel kellett hosszabb út, hogy 100 km/órás tempóról állóra fékezzen vele az autó. Vizes felületen már nagyobbak a különbségek, ott a legjobb a Bridgestone Turanza T005 a maga 43 méterével, a leggyengébb pedig a Continental EcoContact 6, aminek 51,1 méter kellett ugyanehhez.

Szintén szignifikáns különbség látható a vizsgált abroncsok várható élettartama között, míg a bajnok Goodyear EfficientGrip Pe megvásárlásakor 51340 kilométerrel lehet számolni két gumicsere között, addig a Nokian PowerProof 25 840 kilométert bír csak.

235/35 R19

Hogy ne maradjanak információ nélkül a sportosabb autóra gumit vadászok sem, alább az extra nagy teljesítményű abroncsok rangsora. Rögtön három kategóriát is végignéztek, a mezei, nagyon sportos abroncstól – UHP – a még ennél is sportosabbon át – UUHP -, a kifejezetten versenypályára valóig – Track.

Első a Continental SportContact 7 – UHP, és a Nankang AR 1 – Track, utóbbi hiába teljesít remekül a versenypályán, közútra nem való, míg a Conti mindkét felhasználási területen megállja a helyét. Még mindig az első helynél tartunk, mert a Bridgestone Potenza Sport – UUHP – is felfért még a dobogó legfelső fokára. Nincs kisebb tülekedés a második helyen sem, ott a Pirelli P Zero Trofeo R – Track -, a Hankook Ventus S1 Evo Z K129 – UUHP – és a Michelin Pilot Sport 4 – UHP – toporognak. A három bronzérmes pedig a Goodyear Eagle F1 SuperSport – UUHP -, a Pirelli P Zero PZ4 – UHP – és a Michelin Pilot Sport Cup 2 Connect – Track – képében.