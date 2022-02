A versenylátogatásokon, a közvetítések nézésén, a videojátékos, szimulátoros küzdésen túl is számtalan módja van, hogy valaki Forma-1-es vagy ahhoz közeli élményhez jusson, vannak, akik alkatrészeket vagy azokból készült szuveníreket vásárolnak, de akadnak olyanok is, akik egyenesen autót szereznek be.

A gyakran alacsonyabb kategóriás versenyautókból, olcsóbb alkatrészekből épített, de pályán is használható F1-es jellegű darabokért néhány tízmillió forintnyi pénzt kell leszurkolni, valódi Forma-1-es rajtrácsot is megjárt, de nem túl nagy presztízsű, régi járgányok még ennél is olcsóbbak lehetnek, míg az újabb nevesebb modellek 40-50 milliónál indulnak, és attól függően, hogy milyen eredményeket értek el vagy épp ki vezette őket, a határ a csillagos ég, Michael Schumacher különböző Benettonjai, Ferrarijai több millió dollárért (sok százmillió Ft) találtak gazdára.

Van azért olcsóbb módja is, hogy F1-es autót birtokoljunk, vehetünk épített showcarokat is, meglepő módon Magyarországon, Borsod megyében is készülnek ilyenek. A cég alapítójával beszélgettünk.

Land Roverekkel indult

„Az egész még 30 évvel ezelőtt kezdődött, Ózd környékén tanárként dolgoztam akkoriban, és volt jó barátom, egy autószerelő, de egyikünk sem volt igazán elégedett az akkori munkájával, így egyszer szereztünk Svájcból három Jaguar Mark X-est, nekiláttunk a felújításuknak. Innen aztán elkezdtünk hasonló autókat felújítgatni, veteránokat újjáépíteni. Az eredeti Land Rover Defenderek alumíniumkasztnija híresen sérülékeny volt, egy idő után azok pótelemeit kezdtük gyártani üvegszálas műanyagból, ez vezetett a Forma-1-es vonalhoz” – kezdte a történetet a névtelenségét megőrizni kívánó vállalkozó.

A Hungaroringen akkoriban egy svéd cég szervezett versenyautós élménynapokat, melyeken F1-esnek maszkírozott alacsonyabb kategóriás formaautókkal, általában Forma-3-asokkal vezethettek a résztvevők, ám ezek az autók törtek is a laikusok kezei között. A defenderes munkák híre alapján keresték meg őket a svédek, hogy gyártsanak kasztnielemeket a sérült versenyautókhoz, lehetőleg úgy, hogy még jobban hasonlítsanak a Forma-1-esekre.

Ennek során, hét évvel ezelőtt került aztán az Ózd melletti műhelybe egy anyagában, kialakításában, arányaiban is elég rossz minőségű F1-es showcar, amire valaki ráült, ezért összetört. Annak a kijavítása közben jött a nagy ötlet ötlet, hogy ők maguk is készíthetnénk ilyeneket, méghozzá akár jobbat is.

„Csináltunk egy darabot csak a saját költségünkre. Pontosabban legalább hármat, mert ki kellett találni, milyen anyagokat használjunk, hogyan építsük össze az elemeket, hogyan lehet megfelelően teherbíróra, szállíthatóra építeni a modellt, olyanra, hogy akár forogjanak a kerekek, bele lehessen ülni – szóval kísérleteztünk.”

Makett, purhab, üveggyanta

Tervrajzok, CAD-fájlok nem voltak, sőt, ma sincsenek, az F1-es modelleket minőség – általában 1:18-as méretarányú – makettek alapján építik. A munkamódszer pofonegyszerű, jóval kevésbé romantikus, mint a kívülálló gondolná: csak tolómérő és számológép kell hozzá, a makettet körbemérik, a számokat felszorozzák, emellett pedig fotók alapján figyelembe veszik, az eredeti autón hol vannak csavarhelyek, illesztések, és a teljes méretnél hol kell a erősítést alkalmazni stb.

„Ha ez kész, purhabbal kiformázzuk a mintát, majd a finomítások után abban formázzuk az elemeket. Lehet ezt elnagyoltan is, hogy csak nagyjából hasonlítson az autóra, és persze lehet teljesen pontosan is, igaz, az utóbbi akár jogi problémákat is okozhat, szóval úgy kell csinálni, hogy hasonlítson is, de mégse legyen ugyanolyan. Emiatt aztán mi soha nem is építünk pontos másolatot, nem is matricázunk, legfeljebb a kívánt alapszínre festjük az autót. Egyébként az ügyfeleinknek is írásba adjuk, hogy ez nem az az autó, és ne is akként mutassák be, nem szabad ugyanúgy felmatricázni, persze miután elvitték, ez már nem a mi dolgunk” – hívta fel a figyelmet a vállalkozó.

Más kérdés persze – és erre is volt több példa – ha maga a csapat, vagy a csapattal hitelt érdemlően bizonyítható kapcsolatban álló cég, mondjuk márkakereskedő, -importőr, szponzor keresi meg a céget, olyankor nyilván a teljes festés, matricázás is opció. Ilyen projekthez érkezett már megrendelő hivatalos tervrajzokkal, méretekkel is.

„Így születnek aztán Észak-Borsodban a laikus közönségnek F1-es autóként prezentált, rendezvényeken, roadshow-kon, irodaházakban, plázákban, repülőtereken kiállított showcarok. Nem meglepő, annyi valódi autója nincs a csapatoknak, amennyi ilyen szerepekben forog világszerte” – magyarázta a cégalapító.

Mikrovállalkozás

A páros kezdetben csak hobbiszerűen, nem hivatalosan dolgozott, majd – mivel itthon nem érte volna meg – az akkor még EU-tag Angliában alapítottak céget a tevékenységre.

Meglepő, de mindössze hárman dolgoznak: „Az üzleti oldalt én viszem, tartom a kapcsolatot az ügyfelekkel, intézem a szerződéseket stb., a már említett autószerelő barátomé a munka dandárja, ő mér, tervez, formáz, épít, egy harmadik munkatársunk pedig az egyszerűbb részfeladatokat végzi, mint például a csiszolás, ragasztás, ilyesmik. Mondjuk ha tehetem, hétvégente én is lemegyek Budapestről a műhelybe, besegítek, amiben tudok, ez nagyon kikapcsol.”

Falra akasztóstól a járóképesig

Érdemes megjegyezni, hogy többféle szinten készülnek ezek az autók, minden az ügyfél igényein és a felhasználáson múlik, azoknak megfelelően sok az átmenet, a különböző összeállítás.

A legegyszerűbb modelleket üvegszálas gyantából, forgó kerekek, teherbíró ülés nélkül, könnyűre építik, ezek a falakra, a szemlélőktől több méteres távolságra kiállítani szánt darabok.

Ha valaki úgy kéri, természetesen karbonos hatású, sőt akár valódi karbonelemekből is készülhetnek a modellek – mind önhordó kasztnival –, teherbíró padlólemezzel, forgó és kormányozható kerekekkel, hamis vagy valódi féktárcsákkal és -nyergekkel, sőt, a motortérben erőforrásnak előkészített hellyel. A cég az ilyen autókhoz alacsonyabb formaautós kategóriákban szereplő csapatoktól szerezi be a – használt – felniket, gumikat, tehát valódi versenyalkatrészeket. Céges csapatépítő tréningeken is ilyeneken gyakorolják a kerékcseréket.

Külön „műfaj” a szimulátoros felhasználás, ehhez gyakran csak az autó elejét kérik a felső és oldalsó légbeömlőkig, viszont ki kell alakítani a virtuális vezetéshez az ügyfél által használni kívánt hardver, tehát a kormány, a pedálok helyét, melyeket aztán már a felhasználó épít be.

Annak ellenére, hogy Észak-Borsodban folyik a munka, konkrétan magyar vásárló még nem akadt az évek során. „Az autóink közül egy állt jó ideig egy biztosítótársaság hazai irodaházában, de már elvitték, és úgy néz ki, talán most lesz egy hazai rendelésre készülő darab.”

A „borsodi F1-esek” alapvetően Nyugat-Európába, a Távol-Keletre és újabban a Közel-Keletre kerülnek, de volt már rendelés az USA-ból is.

Sennáét kérik

„Ami a csapatokat, korszakokat illeti, készítettünk már sokfélét, modern típusokat is bőven, de különösen népszerű a Senna, Prost, Piquet nevével fémjelzett éra, épp nemrég futott be egy háromdarabos rendelésünk egy McLaren MP4/4-esre is, pontosabban valami hasonlóra. Itt említem meg, amire feljebb már utaltam, hogy néhány évvel ezelőtt egyenesen a McLaren keresett meg minket, mivel az egyik modellünk túlságosan hasonlított az eredetire, ráadásul azt akkor még le is festettük. Módosítanunk is kellett rajta. Azóta vigyázunk erre, nem is festünk, matricázunk eredetire. De a nem konkrétan F1-es kötődésű ügyfeleink egyébként is inkább a saját színeiket, logóikat viszik fel” – tisztázta a “szabályokat” a vállalkozó.

A cég egyébként nemrég szállított néhány autót az Egyesül Arab Emírségekbe, azokba ott majd gokartmotorokat szerelnek, hogy a szórakozni vágyók meg is hajthassák őket. Beszélgetőpartnerünk elárulta, hogy az elmúlt egy-két évben több megkeresés érkezett elektromos hajtás beszerelése tekintetében is, úgy tűnik, a showcarok is haladnak a korral.

A jó bornak nem kell cégér

És hogy miért nem hallottunk eddig az itthon készülő „Forma-1-esekről”? A válasz többrétű, de logikus. Az F1-es showcarok piaca igen szűk, rétegiparról van szó, melyben a korlátozott keresletet viszonylag kevés szereplő szolgálja ki. A cégalapító elmondta, Európában rajtuk kívül Angliában és Olaszországban készülnek néhány műhelyben hasonló modellek – eltérő minőségben és árakon –, de világszerte sincsenek sokan, a tetejébe pedig nem is igazán zavarják egymás köreit. Verseny helyett egymás mellett élésről van szó, ugyanis a megrendelők általában tudják, mit keresnek, és hogy azt kitől érdemes beszerezni. Hirdetni nem kell, sőt talán nem is érdemes.

„Ha valamivel nincs problémánk, az a vevők felhajtása. Pár éve készítettünk weboldalt, Facebook-profilt, de rossz döntés volt, nagyon sok komolytalan érdeklődő jelentkezett itthonról, külföldről is, feltételezve, hogy magyar cégként majd olcsón építünk nekik gagyit, így be is zártuk ezeket. A komoly, fizetőképes megrendelőink egymáson keresztül hallanak rólunk, mi nem is szeretnénk reklámozni. Örömmel mondhatom, hogy most is másfél évre be vagyunk táblázva, nagyobb mennyiségben pedig nem is szeretnénk gyártani, mert az devalválná a terméket” – indokolta a „láthatatlanságot” a cégvezető.

„Adtunk már el autót sörgyárnak, biztosítónak, versenypályára dekorációnak, volt már autónk kiállítva repülőtéren, szállodában, került játékterembe, szimulátorozásra, és ahogy említettem arab megrendelők pályás használatra is vettek már tőlünk modelleket. Kedves emlékem, hogy egyszer teljesen véletlenül egy norvég tévés show-műsorban láttam viszont egy korábbi művünket” – folytatta.

10 millió a teteje

Az Ózd melletti, egykori tehénistálló helyére épült műhelyben az évek során körülbelül 35 ilyen F1-es modell készült eddig, mondhatni, hogy versenyképes áron, ugyanis míg a feljebb említett nyugat-európai termékek egy részénél egyszerű csővázra épített darabokat kínálnak néhány tízezer eurónak megfelelő összegért, a Borsodban készült showcarok 12 ezer eurótól indulnak (4,3 millió Ft, ezek a statikus, hamis kerekes változatok), és az igényektől, a felhasznált anyagoktól és alkatrészektől függően 25 ezer eurós (8,9 millió Ft) árig tartanak. Az eddigi legdrágább darabért 28 ezer eurót (10 millió Ft) fizetett a megrendelő.

„Elsőre negatív volt, de tulajdonképpen pozitívan értékelhető, hogy a McLarennek annak idején feltűnt a modellünk túlságos hasonlósága, ez tulajdonképpen elismerés volt, a munkánkról pedig a legjobb visszajelzés az, ha az ügyfeleink visszatérnek, és ilyen is volt már” – összegezte a „titkos F1-es műhely” vezetője.