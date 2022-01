Magyarországon 2021 első hónapjában 390 forint volt a 95-ös benzin literje, most fixen 480 forint, de a GKI Gazdaságkutató Zrt. (GKI) szerint akár 700 forint lehet hamarosan az ára. Hogyan jutottunk ide? Tényleg a tavalyi ár dupláját nyöghetjük hamarosan?

2021: őrült változások és egy történelmi döntés

Három részre lehet osztani a múlt évet az üzemanyagok fogyasztása és árváltozása szerint, mondja Grád Ottó a Vezessnek. A Magyar Ásványolaj Szövetség főtitkára szerint 2021 első felének látható fogyasztásnövekedése a korrekció időszaka volt a pandémia első esztendeje által hozott összeomlás után. Januártól a júliusig szépen fogyott és normális árszinten, 370-425 forint között mozgott az alapbenzin kiskereskedelmi ára.

Ezután jött az augusztusi OPEC-gyűlés (Olajexportáló Országok Nemzetközi Szervezete), ami után 3 hónap alatt közel 30 százalékot drágul a nyersolaj világpiaci ára, aminek meglátszott itthon is a következménye: hétről hétre egyre magasabb összegek szerepeltek a kutak totemoszlopain. November első felében nem volt ritka az 510 forint körül kínált 95-ös és az 520 forintos gázolaj sem. A mindig jóval drágább sztrádás kutakon pedig megjelentek az 550 forintos feliratok.

Ekkor jött a magyar kormány bejelentése: november 15-től két hónapon át maximálisan 480 forintért árulhatják a 95-ös benzin és a sima gázolaj literjét a töltőállomások. Attól teljesen függetlenül, mennyiért jutnak hozzá. “Tulajdonképpen még a szocializmusban sem volt jogszabályban forintra meghatározva a benzin ára a központi irányelvek ellenére. A rendszerváltás utáni évtizedekben pedig komoly verseny közepette kialakult piaci áron vásároltak az autósok évtizedeken át. Lehet mondani, hogy történelmi döntés a hatósági ár bevezetése” – nyilatkozta lapunknak Grád Ottó.

Jelentősen visszaesett a jobb minőségű üzemanyagok vásárlása

Első ránézésre igazán klassz dolognak tűnhet 500 forint helyett 480-ért tankolni, azonban a központi ukáznak számos érdekes, egyesek számára igen keserű következményei lettek.

Nagyjából öt éve lendült be a folyamat: az autósok egyre több magasabb minőségű – prémium – üzemanyagot töltöttek a járműveikbe. Egyrészt élvezték annak közvetlen hatásait (minimális teljesítménynövekedés), jót tettek vele személyautójuk motorjának (ne felejtsük, 14,5 év a hazai járműpark átlagéletkora), vagy sokan az E10 bevezetése után próbálták óvni a nagyobb alkohol tartalomtól az öreg kedvenceiket.

A hatósági ár egyik kellemtelen következményeként szinte azonnal visszaesett a prémium benzin és a minőségi gázolaj vásárlása, mert akkorára növekedett a hatósági áras alap-üzemanyagok és a továbbra is piaci áras prémiumok literjének ára közötti különbség, hogy azt rengetegen nem bírják anyagilag. Helyette vették a 95-öst 475-ért, 480-ért.

Szépen mutatja a változásokat alábbi két táblázatunk. Az elsőben láthatjuk a háromnegyed éves (még hatósági ár előtti) fogyasztási adatokat, míg a második az egész éves számokat mutatja a prémiumok visszaesésével, az olcsóbbak vásárlásának növekedésével.

2021. 01-09. 2020. 01-09. Változás (%) 95-ös benzin 830 548 091 812 593 815 2,2 Prémium benzin 235 926 335 234 240 110 0,7 Gázolaj 1 545 310 304 1 482 340 034 4,2 Prémium gázolaj 221 320 072 186 188 392 18,9

A fogyasztási adatok literben szerepelnek, a statisztikák forrása a Magyar Ásványolaj Szövetség.

2021. 01-12. 2020. 01-12. Változás (%) 95-ös benzin 1 132 297 875 1 069 001 811 5,9 Prémium benzin 299 886 991 314 621 481 -4,7 Gázolaj 2 083 251 407 1 973 077 748 5,6 Prémium gázolaj 295 618 879 257 781 994 14,7

Talán nem tragikus, hogy a teljesítménynövekedés miatt a legerősebb személyautókat hajtók kevesebb 100-as benzint töltenek a kocsijaikba, az viszont mindenképpen kellemetlen változás, hogy a járműveiket gondos gazdaként – akár alkalmanként – prémiummal kényeztető tulajdonosok kényszerből tömegével elhagyták az elmúlt években felvett szokásukat, és hónapok óta már nem vásárolnak prémiumot. Az pedig egyenesen problémát okozhat, hogy a hatósági áras E10-es benzint tankolják a legalacsonyabb jövedelmű tömegek a százezernyi valóban öreg személyautójukba.

Túlélésért hajtanak a kisvállalkozók, elmaradnak a tervezett karbantartások, veszteségeket termelnek a diszkontok Számos egyéb kellemetlen következménye létezik még a hatósági árnak. Grád szerint kimondottan nehéz helyzetbe kerültek a családi vállalkozásban működő, leginkább a szegényebb vidéki régiókban üzemeltetett töltőállomások azzal, hogy a piaci áron kapott üzemanyagot kötött áron adhatják tovább. “Tudomásom szerint eddig nem voltak kútbezárások” – válaszolja kérdésünkre, de hogy mit hoznak az előttünk álló hónapok, arról nem mer nyilatkozni. Gondolhatnánk, hogy a nagy láncok országszerte jelentős forgalmat bonyolító, bejáratott kúthálózattal bírják a nyomást. Az ő esetükben sem marad következmények nélkül a piaci körülmények között termelt profit mostani kieséssel. Könnyen elmaradhatnak az idénre tervezett karbantartások és a hozzájuk betérő autósok komfortját javító fejlesztések. Azt pedig senki nem tudja, hogy a kávé és virsli ára mennyi lesz a kútjaikon egy-két hónap múlva. Arra már nem vonatkozik a csirkefarhátas döntés sem. Pórul jártak a mindig legalacsonyabb árakon üzemanyagot kínáló úgynevezett diszkont kutak is, köztük a hipermarketek mellé telepített népszerű töltőállomások. Míg korábban tömegek kötötték össze a hétvégi nagybevásárlást a tankolással, a hatósági ár elolvasztotta a diszkontok árelőnyét, és ebben a helyzetben sokan visszatértek a “márkás” kutakhoz. Eddig nem láttunk ringbe repülő törölközőt, de sokakban megmaradt a részben állami Mol üzenete a versenytársak felé: szívesen átveszik a nehéz helyzetbe került töltőállomások üzemeltetését. A zöld festék már bekészítve.

Kérdés a hatósági ár időtartama, ami nem az, a jó minőségű üzemanyagok drágulása

Jelen állás szerint február 15-ig él a hatósági ár, amelyet politizálás nélkül lehet a kampányidőszak gyermekének nevezni. Kérdés, hogy egy hónap múlva mit lép a kormány, karnyújtásnyira az országgyűlési választásoktól meri-e a piacra bízni a 95-ös benzin és az alap gázolaj árát.

A magas magyarországi adótartam mellett a kiskereskedelmi árat leginkább befolyásoló két tényező ellentétes irányba mozog. A forint dollárhoz viszonyított árfolyama az egy hónapja jegyzett 326,6 forinthoz képest hétfőn 312 volt, ami 4,5 százalékos erősödés.

Eközben a brent típusú nyersolaj világpiaci árának grafikonja meredeken tör az ég felé, négy hete megállás nélkül: december 20-án 70,8 dolláron zárt, tegnap 86,4 dolláron (ez a november 15-i árat is felülmúlja), ami 22 százalékos emelkedés. Erre mondja azt a GKI, hogy szélsőséges esetben lehet az akár 150 dollár is, aztán ha eltörlik a hatósági árat, akkor 700 forint is lehet a 95-ös literje. Akár…, ha…, lehet…

Grád Ottó szerint ez az olajár-szint lehűtené a járvány eleji belassulás után most pörgő világgazdaságot, komoly problémákat okozva az Egyesült Államoknak és Kínának egyaránt. Márpedig ezt ők nem fogják engedni.

Valószínűleg azt sem feltételezhetjük komolyan, hogy a már tavaly hatósági árat bevezető kormány hetekkel a választások előtt rászabadít a szavazókra egy jelentős üzemanyagár-emelést. Más kérdés persze, mi lesz a választások után, bárki is alakít kormányt.