Ahogy megszokhattuk, az új év változásokat hoz, természetesen az autózás, a közlekedés területén is. Alább összefoglaljuk, milyen újdonságok, változások fogadtak minket január 1-jével, esetleg mikre számítsunk az év későbbi szakaszában. Itt vannak a drágább matricák, az új fizetős utak, jönnek az új rendszámok, a kötelezően biztonságosabb autók, a korszerűbb vizsgáztatási rendszer.

Drágultak az autópálya-matricák

2020 óta az inflációhoz igazítva állapítják meg az autópálya-matricák árait, így január 1-től minden jármű-kategóriában többet kell fizetnünk az e-matricákért.

A legnépszerűbb, D1-es kategóriában a tavalyi 3640 forintról 3820 forintra emelkedett a a 10 napos matrica ára. A megyei matricák 5200-ról 5450 forintra drágultak. Az éves matricáknál bő 2000 forint a változás: 44 660 forint helyett idén már 46 850 forintot kell fizetnünk.

Új utakért kérnek pénzt

Nem csak az árak emelkedtek, január 1-jével több új útszakasz is díjkötelessé vált itthon.

Szombat óta fizetős az M4-es autóút Abony és Törökszentmiklós-nyugat közötti szakasza, az M30-as autópálya Miskolc-észak és Tornyosnémeti közötti szakasza (az M30-as autópálya Miskolcot elkerülő szakasza továbbra is díjmentes), az M76-os autóút Balatonszentgyörgy és Keszthely-Fenékpuszta közötti szakasza, az M85-ös autóút Sopron-kelet és Sopron-észak közötti szakasza.

A Komárom-Esztergom megyei e-matrica az M1-es autópálya vonatkozásában a 48-as km-nél lévő Szárligeti-csomópont és a 112-es km-nél lévő M1-M19 csomópont között lesz érvényes.

Az M4-est illető változás azt is jelenti, hogy új megyei matrica (Jász-Nagykun-Szolnok) jelent meg, ezzel mára csak Nógrád és Békés megyében nincs fizetős útszakasz.

Jönnek az új rendszámok

Tavaly novemberben elkezdték kiadni az 1990 óta használt rendszám-generáció utolsó, T-vel kezdődő szériájának darabjait, idén július 1-jétől új formátum váltja az eddigi három betű-három szám kombinációt. Az új rendszámon látható lesz az európai zászlót jelképező, kék mezőben 12 ötágú sárga csillag, a fehér H jelzés és Magyarország címere.

Az új formátum a latin ábécé szerinti két betűvel fog kezdődni (kivéve a cs, gy, ly, ny, sz, ty, zs kombinációk), ezután jön a címer, aztán ismét két betű, kötőjel és három szám. A rendszámtábla betűjelei helyén ékezetes magánhangzók nem állhatnak, a számjegyek helyén 001-től 999-ig terjedő érték szerepelhet.

A 21. századba lép a közlekedési vizsgáztatás

Idén tavasztól egységes és központosított elektronikus rendszer működik majd a közlekedési vizsgáztatásban.

A közlekedési vizsgáztatás digitalizálását célzó Közúti gépjármű-, vízügyi és légügyi közlekedési, engedélyezési és vizsgáztatási folyamatok ügyfélközpontú elektronizálása (KEVIFEL) keretében a gépjárművezetői vizsgára jelentkezést ügyfélkapun keresztül lesz indítható, ahol az autósiskolát, a vizsga helyszínét, időpontját is ki lehet majd választani.

Az új rendszerbe komplett vizsgaanyag is bekerül, és lehetővé válik az elektronikus fizetés, az elméleti vizsgák informatikai eszközeit is korszerűsítik. A vizsgabiztosok is megérkeznek a jelenbe: az eddig papíralapú dokumentumaik is közvetlenül az online központi rendszerbe kerülnek majd, a vizsgáztatáshoz pedig tableteket kapnak, amelyekkel a gyakorlati vizsgán az autóban ülve folyamatosan rögzítik a feladatok teljesítését, így nem lesz szükség utólagos adminisztrációra, azonnali lesz a kiértékelés.

Változások az oldtimereknél

Tavaly szeptemberi jogszabály-módosítás után idén januártól változnak a muzeális minősítésre és az ilyen minősítésű autókra vonatkozó előírások.

Az idei évtől már nem „muzeális bizottság” fogalma, hanem muzeális minősítő szervezet végzi a minősítés, de ez csak névleges változás, hiszen ugyanúgy a Magyar Autóklub a felelős. Sokkal fontosabb – már ha valakinek sürgős a dolog –, hogy immár, ha ismert a gépjármű gyártásának hónapja is, nem kell kivárni a 31. évet, a 361. hónapjában is vihető az autó.

További könnyebbség, hogy mostantól a muzeális minősítéssel egy időben és helyen történik a műszaki vizsga is, azaz egyszerre készülhet el a muzeális igazolás és a Műszaki Adatlap. Újdonság az is, hogy idéntől egy OT-rendszámos autó átírásához nem kell újra muzeális minősítési vizsgán részt venni, elég lesz annak lejárata után vizsgára vinni a járművet. A muzeális előminősítést a muzeális minősítő szervezet általi ellenjegyzésen alapuló nyilatkozat váltja fel, melynek eredményeképpen az átmeneti időre történő kivonás kérelmezhető a Kormányhivatalokban.

A minősítésre állított jármű „eredeti állapotát” kibővítették, azt a jármű gyártási időszakára jellemző állapotaként határozták meg, ami lehetővé tesz a gyártási időszakon belüli műszaki kialakítások elfogadását is, megjelenik a típusleírás, ami a típus eredeti állapotára vonatkozó teljes műszaki leírást jelenti, ezeket „felépítkező” rendszerben kívánja gyűjteni és publikálni Magyar Autóklub, emellett meghatározták az egzakt a kizárási okokat is.

Nyáron jönnek a „fekete dobozok” az új autókban

EU-s előírások alapján július 6-tól az újonnan bevezetendő személyautó-típusokat kötelező lesz új biztonsági megoldásokkal felszerelni. Az új autók forgalomba helyezésének feltételrendszere két ütemben bővíti az új személyautók felszereltségében kötelező elemeket.

Első körben, 2022. július 6-tal az újonnan piacra lépő személyautók felszereltsége bővül velük, tehát az új autók forgalmazásához szükséges típusengedély egyik előfeltétele lesz meglétük, két évvel később pedig már az EU-tagországokban forgalomba helyezendő összes új személyautót el kell látni velük.

A kötelező új biztonsági felszerelések:

Alkoholszintmérő-indításgátló: a név magért beszél, igaz, idén nyártól még csak a fedélzeti rendszer kapcsolódási pontjának kiépítése lesz kötelező, az alkoholszondák később jöhetnek.

Fekete doboz (baleseti adatrögzítő): a kötelező adatrögzítő az ütközést röviddel megelőző időszakban, a baleset pillanatában és azt követően rögzített adatokkal segíti a helyzet rekonstruálását. A készülék egyebek mellett rögzíti a jármű sebességét, helyzetét és a biztonsági vezetőtámogató rendszerek állapotát, aktiváltságát. Az EU előírása szerint az adatok baleseti kutatásokhoz adhatók át a hatóságoknak, azaz nem az egyedi esetekben használják fel őket.

Intelligens sebességkorlátozás-asszisztens: a kamera/kamerák képét a táblafelismeréssel kombinálva elemző a szoftveren alapuló segéd műszerfali kijelzéssel és a gázpedál pulzálásával jelzi, ha a vezető túllépi az adott útszakaszra vonatkozó sebességhatárt. A rendszer a gyújtás ráadásával élesedik, de a vezető a menüből vagy külön kapcsolóval kiiktathatja azt. A biztonsági rendszer csak figyelmeztet, semmi esetre sem lassítja magától az autót.

Tolatássegéd: ma is sok új autóban meglévő rendszer, nem is nagyon kell bemutatni, ismert radaros, kamerás változatokban is, a különbség annyi, hogy az idei évtől már nem csak extra, hanem kötelező elem lesz.

Időalapú mobiljegy a BKK-nál

Nem konkrétan az autósokra vonatkozik, de azok számára nagyon hasznos lehet, akik elkerülnék a budapesti belvárosi dugókat és parkolási nehézségeket, kijjebb leparkolva tömegközlekedéssel intéznék a dolgukat. Akinek ilyen esetben a vonaljegyek vagy a napijegy sem optimális megoldás, hamarosan időalapú online jegyet is válthat majd.

A cég novemberben jelezte a bevezetés szándékát, és bár kétségek merültek fel a megvalósíthatóságot illetően azon a kormányrendelet miatt, mely megtiltja az önkormányzatoknak, a veszélyhelyzet – jelenleg június 1-jéig tart – tartama alatt hozzányúljanak szolgáltatásaik díjtételeihez, a Vezess érdeklődésére a BKK a napokban megerősítette, hogy bár a termékkoncepció kidolgozása még folyik, elkötelezettek az időalapú mobiljegyek „éve eleji” bevezetését illetően.

Jön a régi dízelek budapesti kitiltása

A téma nem új, de tavaly nyáron látszólag komoly lendületet kapott a régi, környezetszennyező dízelautók budapesti behajtási tiltása. A Levegő Munkacsoport javaslatcsomagja alapján 2022 júliusától kezdve több éven át fokozatosan vezessék be a korlátozást – először a védett övezetekben, majd a Nagykörút és a Budai körút által határolt területen, végül pedig úgy, hogy a főváros területén 2024-ben csak Euro 4-esnél, 2026-ban pedig csak Euro 5-ösnél jobb besorolású dízelautókkal lehessen közlekedni.

Karácsony Gergely főpolgármester akkor azt ígérte, még 2021-ben céldátumot terjeszt a Fővárosi Közgyűlés elé. Ez nem történt meg, a Vezess érdeklődésére a főpolgármesteri hivatala azt közölte, hogy az év első felében több tízezer budapesti megkérdezésével egybekötve társadalmi vitára kerül sor, majd ennek tanulságaira építve június 30-áig elkészül a szakpolitikai koncepció, ezt aztán újabb egyeztetések követik, az intézkedési terv pedig 2022 utolsó negyedévében kerülhet a közgyűlés elé – reálisan tehát tilalom életbe lépése még nem várható az idei évre, de télre kiderülhet, kik, hol és mikortól számíthatnak korlátozásokra, tilalmakra.