Elérkeztünk egy olyan fejezethez az E36-os 318is-emmel, amit nagyon nem láttam jönni, mondhatjuk azt is, hogy az élet írta meg helyettem. Egészen másként szerettem volna ezt lekönyvelni, de egy öreg autó fenntartása egy igazi hullámvasút akkor is (vagy főleg akkor?), ha olcsó és lehet hozzá kapni mindent. Az E36-hoz is kellett már sok minden, és kelleni is fog még. De már kezd összeállni – vagy mi, csak úgy tűnik, szeret viccelődni velem.

Régi autóval mindig vannak bajok, itt épp az elöregedett első futóművet cseréltük

Mióta megvettem, több ponton is javítani kellett rajta ahhoz, hogy az aktuális műszaki vizsgákra fel legyen készülve. Szinte minden műszaki területen működőképes és alkalmas a közúti használatra, szóval nagy baj nincsen és nem is volt, de több helyen már erősen öregszik és amikor megvettem, látszott, illetve hallani is lehetett, hogy a kipufogót cserélni kell minél hamarabb. Mert a katalizátornak annyi és a hátsó dob is indokolatlanul kormos volt kívülről több helyen is.

Vannak, akik ezen nem aggódnak, kipucolják az összeomlott katalizátort, vagy egyszerűen kivágják a rendszerből és akkor nincs vele gond. Ez persze nem teljesen igaz, hiszen okozhat olyan gondokat, amik az autó működésébe és a pénztárcánk súlyába is beleszólhatnak. Hiszen egyrészt fontos elem a kipufogórendszer műszakilag, másrészt, ha megbontják a rendszert, akkor a hangja megváltozik, amiből bajunk is lehet.

Bár a KRESZ-ben nincs rá szabályozás, a KÖHÉM rendeletben viszont van. Legfeljebb 74 decibel hangerővel szólhat egy személyszállító jármű. Szóval, ha hangosabb lesz attól, mert kiszedtük a katalizátort, vagy attól, hogy a rendszer már tönkrement, elrohadt és tegyük fel, a közúton ellenőrző rendőrnél vagy a közlekedési felügyelet embereinél van hangerőmérő, akkor bizony büntire is számíthatunk.

A másik oldalról nézve pedig az autó motorjának működése miatt fontos az egészséges kipufogórendszer. Szögezzük le, hogy most a gyári, vagy gyárias autókról beszélünk, nem az írt kompjúteres, tuningolt járgányokról és az azokhoz épített rendszerekről. Ahhoz, hogy egy hagyományos benzinmotor rendesen üzemeljen, a kipufogórendszernek fontos szerepe van annak pontosan beállított ellennyomása miatt.

Hogyan érdemes tuningolni a kipufogót, érdemes-e egyáltalán? A hangosabb autó gyorsabb is, meg a matricák is adnak plusz lóerőket, ugye. Nem, ez egyáltalán nincs így. A kipufogórendszer fontos része a teljesítményleadásnak, így csak ésszel érdemes hozzányúlni. A katalizátor eltávolítása is megzavarhatja a rendszert, de a legtöbb esetben annak ellenállása elhanyagolható a rendszerben, de a hiányától garantáltan hangosabb lesz és persze a gázokat sem fogja szűrni semmi. A rendszerben van még egy középdob, ami szintén fojt valamennyit, de a feladat nagy részét a hátsó hangtompító dob végzi. Sokaknak éppen ezért ez az első lépés, ha hangosabb autót akarnak, ám az élmény miatt gyorsabbnak tűnő autó a valóságban lehetséges, hogy pont lassabb lesz. A nem szakszerűen átalakított hátsó dob ellenállása lehet, hogy kevés lesz a motornak és ettől romlik a hatékonysága, még tönkre is tehetjük vele idő előtt, így a teljesen nyitott rendszerek építése a motor elektronikájának átalakítása nélkül egyáltalán nem ajánlott. Van azonban megoldás a sportdobok terén arra, hogy a rendszernek nagyobb hangja legyen és ne rontson a motor erején. Az úgynevezett gázgyorsító dobokban spirál alakban beépített csövön a gázok valóban gyorsabban távoznak, miközben megvan az ellenállás is, az eredmény viszont itt is általában inkább hangban mérhető. Szóval a kipufogórendszerrel való háztáji trükközés valós eredményhez lényegében sosem vezet. A rendszert és a motorok működését úgy állítják össze, hogy a katalizátor és a két dob is fontos szerepet játszik, bármelyik hiánya felboríthatja a motor működését is, így a tuning sokszor épp az ellenkezőjét érheti el.

A négyütemű motorok negyedik, kipufogás ütemekor nem csak a kipufogószelepe, de néhány milliszekundum erejéig a szívószelepe is nyitva van, ezt hívjuk szelepösszenyitásnak. A friss levegő és üzemanyag érkezésekor az elégetett üzemanyag, vagyis a kipufogógáz hatékonyabban távozik az égéstérből, mindez pedig a hozzá igazított kipufogórendszer miatt lehetséges.

Ha a rendszer hibás, a katalizátor rossz, vagy hiányzik, akkor az ellennyomás már nem az eredeti érték szerinti, a motor veszít a hatékonyságából és a teljesítményéből. Éppen ezért szükséges egy teljesen új, épített kipufogórendszer felszereléséhez hozzáigazítani a motor kompjúterét is, ha éppen tuningolni szeretnénk, különben épp az ellenkezőjét érjük el.

Mivel a BMW-nél leginkább a gyári, vagy gyárias állapot a célom, utángyártott, gyárias alkatrészeket szerzek be hozzá. Éppen ezért nem kapott univerzális katalizátort és épített rendszert, inkább megrendeltem az eredeti szerint gyártottat, ami két darabból készül a leömlő után. Az első tartalmazza a katalizátort, potom 122 000 forint volt másfél évvel ezelőtt, a második pedig a hátsó dobot nagyjából 90 000-ért, ehhez mondjuk szerencsére féláron jutottam hozzá.

Mennyibe kerül egy kipufogódob, katalizátor? Az E36-hoz ezek az alkatrészek viszonylag magas áron szerezhetőek be (dob jelenleg 87 000 forint a középdobbal együtt, katalizátor 97 000 forint az első cső szakasszal). De nem minden modellhez ennyire drága az alkatrész, nézzünk népszerűbb autókat. 1.6-os Opel Astra G-hez hátsó dobot 25-45 000 forint között már lehet kapni, katalizátort az első szakasszal együtt 50 000-ért. 2000-es évjáratú 1,3-as Swifthez 30 000 forinttól már kapni dobot és az első generációs Toyota Aurishoz is van már 34 000 forinttól. Az olyan népszerű modellekhez, mint az első generációs Ford Focus 30 000 forint alatt is több ajánlatot találunk, de a 2-es Focushoz sem kell többet fizetni egy hátsó dobért. Katalizátor tekintetében lehet találni gyárit és utángyártottat is szinte minden autóhoz, valamint van más megoldás is, vehetünk univerzális katalizátort is, ami bármilyen autóba beépíthető. Ennek ára a motor méretétől és teljesítményétől függően 10 000 forinttól indul, 100 lóerő alatt 25-30 000 forintért, 100-150 lóerős benzines motorok esetében pedig nagyjából 35-45 000 forintért tudjuk beszerezni, plusz a rendszer építési költsége.

Pontosan azért választottam ezt a megoldást, hogy minden passzoljon, ne kelljen semmit faragni és a legkisebb melóval tudjuk beépíteni. Az persze már akkor látszott, hogy nem teljesen jó a formája, amikor felraktuk. A leömlőhöz nehezen akart csatlakozni, de kis győzködésre a helyére ment. Ebben nincs flexibilis szakasz, az egyetlen rugalmas rész a középső illesztés, ahol a két összekötő csavar között ujjnyi vastag rugók dolgoznak, ha ki kéne mozogni némi rázkódást.

Úgy néz ki, hogy ez nem volt elég, mert nagyjából másfél évesen a cső egyszerűen eltört az egyik hegesztésnél. Hiába gyárias alkatrész, hiába készült csak ehhez a modellhez, annyira feszült, hogy egyszerűen eltört. Mivel a motor valamelyest mozog a bakokon és a kipufogó sem épp könnyű alkatrész, benne van, hogy mozogni fog, és mozognia is kell, ha nem akarunk belőle nagy gondot.

Ebben az esetben annál nagyobb bajt nem okozott, mint hogy megint olyan hangja lett, mint először volt, valamint a motor is köhögősebben járt tőle, aminek megint nem örültem, hiszen ezt alapból is csinálja, csak kevésbé. A hangja miatt csak a bosszúság kerülgetett, hiszen ha megállít a rendőr, könnyen meg tudom neki mutatni, mi a gond – tisztán látszott, hol kormos kívülről a rendszer, és hogy épp a szerelőhöz tartok.

Hosszú távon azonban biztosan nem járnék ilyen rendszerrel egyrészt a kényelmetlenség, másrészt a szabályok miatt sem. A műszakin is okozhat gondot, ilyenkor nem működik megfelelően a motor, ráadásul nem is csak a végén távozik a gáz, így a CO2-méréskor hibás értéket is mutathat. Mivel a műszaki vizsgaállomások is a KÖHÉM rendelet alapján ellenőrzik az autók műszaki állapotát, ott is akadhat gond a hangerőből, így erre érdemes időt és pénzt fordítani.

Hogy állunk most a BMW-vel? A múltkori futómű-felújítás és a benzinszivattyú szerelése óta nem sok minden történt. Sőt, keveset megy és akkor sem mindig. Jó, ez a vicc most kicsit fáj a legutóbbi szerelés óta, de valóban keveset használom. És mégis történik ilyen, hogy két nem használás között egyszer csak eltörik a kipufogó. Ha épp nem rossz valami, akkor el fog romlani, egy öreg autó már csak ilyen.

Még mindig elég jó autónak tartom ahhoz, hogy bárki képes legyen általános idegszálakkal fenntartani. Csupán kell, hogy legyen olyan szerelője, akiben megbízik és egy feszülő kipufogóra nem mondja azt, hogy ’jóvanazúgy. Minden kapható az E36-os 3-as BMW-hez, a legtöbb nem is vészes áron, viszont most így utólag, látva, mennyire nem jó egy amúgy gyári méretek szerint utángyártott alkatrész sem, inkább választottam volna a külön gyártott kipufogót, de ezen már kár rágódni. Most a hangja megint szép, most megint szépen jár a motor, de kíváncsian várom, mi lesz a következő mozdulata.