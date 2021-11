Csomagküldés a gyakorlatban

Egyre nagyobb teret hódít a csomagküldés a lakosság körében is, míg korábban főként cégek vették igénybe ezt a szolgáltatást, ma már nem ritka, hogy a külföldön élő unokákhoz is így jut el a karácsonyi ajándék a nagyszülőktől. Legyen szó egy kisebb méretű könyvről vagy akár egy súlyosabb csomagról, biztos lehetsz benne, hogy találsz megoldást a küldésére!

Mire figyeljünk oda csomagfeladáskor

A csomagküldés elméletben nagyon egyszerűnek tűnik, gyakorlatban azonban mégis van egypár dolog, amire érdemes odafigyelni, annak érdekében, hogy csomagunk időben és sértetlenül érkezzen meg a címzetthez.

Helyes csomagolás

Nem mindegy például, hogy hogyan csomagoljuk be küldeményeinket, ugyanis helytelen csomagolás esetén a futárcég akár vissza is utasíthatja a felvételt. Ez még a szerencsésebb eset, hiszen ha nem szembetűnő a helytelen csomagolás, annak később bizony csomagunk láthatja kárát, főleg ha törékeny tárgyakról van szó. Fontos, hogy szakadásmentesen zárjuk le csomagunkat, ne sérüljön, ne nyíljon ki akár erősebb mozgatásra sem. Érdemes az időjárást is figyelembe venni, a könyveket például mindig lássuk el extra vízálló védelemmel is.

Helyes címzés

Ahhoz, hogy a csomag biztosan jó helyen kössön ki, és még véletlenül se kerüljön vissza hozzád, fontos, hogy a címzés pontos legyen. Mind belföldi, mind pedig külföldi csomagok esetén ellenőrizd inkább többször, hogy a településtől kezdve az irányítószámig minden adat helyesen legyen megadva.

Hogyan adhatjuk fel csomagunkat futárszolgálatok segítségével?

Ha egyszerűen, kényelmesen és gyorsan szeretnéd feladni a csomagod, akkor a futárszolgálatok kiváló megoldást jelenthetnek. Látogass el egy általad ismert, kedvelt futárcég oldalára és add meg a kért adatokat az árkalkulációhoz, vagy használj egy gyűjtőoldalt, mint például a Fürgefutár.hu, ahol számos szolgáltató ajánlatait hasonlíthatod össze.

A csomagfeladás elindításához szükséged lesz a csomagod méreteire és súlyára, érdemes előre lemérni ezeket. Futárszolgálatok segítségével többféle felvételi és kézbesítési mód közül választhatsz, például leadhatod a csomagot egy csomagponton, de kérheted házhoz is a futárt, csak rajtad áll, hogy melyik a számodra kényelmesebb megoldás.