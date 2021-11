Gondolnád, hogy Magyarországon ötvennél is több vasút társaság dolgozik a MÁV és GYSEV pályáin? Igaz, ezeknek csak töredéke rendelkezik saját járművekkel, a legtöbben bérelt mozdonyokkal dolgoznak. Mi viszont most egy olyannál jártunk, ahol több saját mozdony is dolgozik, különböző feladatokon, és mind közül a legnagyobbat, legfrissebb beszerzésűt néztük meg kívül, belül.

A november eleji bágyadt napnak még van annyi ereje, hogy valamennyire átmelegítse az olajos talpfákat, a vágányok közé szórt zúzottkövet, hogy a jellegzetes vasútszag járhassa át a környéket. Budaörsön járunk, a vasútállomáson túl már látszik a 11-es vágányon pihenő, furcsa tekintetű, kék mozdony. Ugyan a vágányokon átjárást szigorú tábla tiltja, de muszáj odamenni, így sűrű jobbra balra tekintgetés közben, elengedve egy tehervonatot átbukdácsolok a gurulós köveken, egészen a Búvárig.

Mire lehet jó egy mozdony?

A legritkább esetben vásárol valaki azért mozdonyt, mert szép. Arra sem igazán jó, hogy a szomszéd irigykedjen miatta, így inkább szállításra, vagonok, kocsik vontatására használják. A hazai személyszállítást megoldják a nagyok, de bőven marad még munka a kisebb társaságoknak is. A Búvárt birtokló cégnek több, igaz, a Búvárnál kisebb mozdonya is van, amelyekkel vasútépítési munkáknál, főleg felsővezeték építésnél, felújításnál vállalnak fuvarokat, illetve van olyan mozdony is, ami Budaörsön, egy iparvágány kiszolgálását végzi. Persze az is előfordul, hogy csupán egy-egy vasúti kocsit kell az ország egyik szegletéből elszállítani a másikba, most is ez történt, így a Búvár ugrik be a budaörsi melóra.

De miért Búvár?

Nem biztos, hogy pont Csehszlovákia jutna eszünkbe, ha egy vetélkedőben formatervezésben erős országot kéne mondanunk. Pedig készültek olyan látványos dizájnú dolgok is az országban, mint amilyen a Tatra 603. Nem lett rossz ennek a mozdonynak sem a formaterve, bár a tervezőasztalon valószínűleg nem a mókás megjelenés volt a legfontosabb, hanem a praktikum. A fura kialakítású, – állítólag a tükröződés csökkentése miatt lett ilyen – ablakok miatt pont úgy fest a mozdony félprofilból, mintha egy búvárszemüveg lenne rajta. Amire a fényezéskor még rá is erősítettek egy fehér kontúrvonallal. Tehát ezért búvár a Búvár, bár Szlovákiában “szemüvegesnek”, a csehek pedig brejlovec-nek, pápaszemes kobrának is nevezik.

Felkapaszkodva a fülkébe, újabb mókás dolog tűnik fel: a vezetőállásban a padlón kívül nincs semmiféle vízszintes felület. Magyarul egy palack vizet, vagy egy almát se tudsz úgy lerakni a mozdonyban, hogy az ne guruljon el valahova. Hogy ez tudatos-e, vagy csak így sikerült, sosem tudjuk meg, de egész bosszantó. Az is érdekes, hogy az autókkal ellentétben itt – és a mozdonyok többségénél is – a vezetőállás jobb oldalon található. Európában. Az angoloknál viszont pont fordítva, ott balkormányosak a mozdonyok.

A mozdony két végében szinte teljesen egyforma a két vezetőállás, csupán a kabin hátulja különbözik, csak az egyikben van óriási, szörnyű kinézetű kábelekkel, söntökkel, kapcsolókkal teli elektromos szekrény, a másikban nincs. Cserébe azon a részen mosdó található. A többi berendezési tárgy azonban egyforma, a gombokon, kapcsolókon át a kézzel mozgatott rögzítőfékig, és természetesen mindkét helyről lehet vezetni is, csak át kell vinni egy két apróságot a vezérléshez, fékhez. Hogy egyszerre csak egy helyről lehessen.

Keskeny folyosó köti össze a két vezetőállást, ami a mozdony belsejében, a motor mellett fut végig. Nem túl széles, és nem túl vidám hely, nekem kicsit Das Boot hangulata van. Félhomály, gépszag és folyamatos morgás.

Mi hajtja?

A mozdony mozgásáról egy álló helyzetű, két sorban, 60 fokos nyitási szögben elrendezett 12 hengeres, hengersoronként külön külön turbóval túltöltött, K 12 V 230 DR fantázianevű dízelmotor gondoskodik. A töltőlevegő hőmérsékletét folyadékos köztes hűtő csökkenti, a 230 mm átmérőjű furatokkal rendelkező motor 1325 kW névleges teljesítményt ad le, indítását a fő dinamó végzi. Ha jár a dízelmotor, akkor a fő dinamót hajtja, amihez rugalmas tengelykapcsolóval csatlakozik. A dinamó pedig az egyenáramú motorokat táplálja, amiből minden tengelyen egy-egy található.

A hajtásképlet vasutasul, – illetve trehány vasutasul, mert aposztróf is kéne ide – BoBo, ami két darab kéttengelyes forgóvázat jelöl, amelyekben mindkét tengely egyedileg hajtott. Autóra lefordítva úgy hangzana, hogy ez egy 8×8-as mozdony. A TE 005 E típusú elektromos motorok egyenáramúak, és 315 kW teljesítményűek, darabonként 1750 kilogrammot nyomnak és párhuzamosan vannak bekötve. A Búvár 1200 tonnát bármilyen domborzat mellett elhúz, de sík pályán akár 1800 tonnát is mögé lehet akasztani. Üzemanyagtankja 5 köbméteres, és 750 liter kenőolaj, 1000 liter hűtőfolyadék is kell még bele, és az akkumulátor is nagyobb, mint amit megszoktunk, ebből nyolc darab, egyenként 150 Ah-s akksi adja össze a szükséges 110 voltot.

Mi a mai munka?

A mai napon iparvágányok között jövünk megyünk, üres és rakott kocsikat rendezgetünk, cserélgetünk. Kevésbé látványos, mint átszáguldani a Mátrán, de a profizmus meggyőző. Ilyenkor a tolatásvezető a király, ő mondja rádión a vonatvezetőnek, mikor, merre, mennyit mozduljon, ő akasztja le, föl a kocsikat, és az iparvágányhoz tartozó, közúti biztosítóberendezést is ő kapcsolja át vörösre. De a vonatvezetőnek is értenie kell a dolgát, mert néha pár centit kell csak mozdítani egy ekkora jószágon, ami egyáltalán nem könnyű. Minden lassan történik, és itt hiába fékezel, a szerelvény nem fog azonnal megállni. Jó adag rutin kell hozzá, hogy ott állj meg vele, ahol pont szeretnél, vagy kell.