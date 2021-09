A Szent Grál megtalálása közel lehetetlen feladat az autópiacon. A legjobb, ha mindennek úgy indulunk neki, hogy azzal valami gond lesz. Ebben az esetben csalódhatunk kellemeset, vagy lehet a vége egy békítő „Én megmondtam”, és ebben az esetben sincs nagy harag, ha készítettünk előre pénzt.

Érdemes tartalékkal autót vásárolni és nem kimaxolni azt, amink van. Ez talán a legnehezebb lépés, nem megvenni azt, amit még éppen meg tudunk, csak mert újabb, szebb(nek néz ki), vagy nagyobb motor van benne. Ha mindegy a modell, nincsenek nagy preferenciák, csak járni kéne valami, abban az esetben kicsit jobban jöhetünk ki az autóvásárlásból. Hogy mi mit vennénk, ha járós autó kéne, és éppen ezért minimális költségekkel használnánk? Mutatunk pár példát, amit 2,5 millióból te is ki tudsz hozni.

Olcsón autózni többféle módon is lehet, villannyal a leginkább, de mi van azoknak, akik még maradnának a belső égésű motoroknál?

Elektromos autók

Minden onnan indult, hogy ma már elektromos autóval járni akkor sem igazán drága dolog, ha fizetünk a töltésért és nem otthoni tarifával számolunk. Néhány évvel ezelőtt még nehéz volt igazán ajánlani a villanyautókat, már csak a szűk kínálat miatt is, de az infrastruktúra sem volt valami bizalomgerjesztő. Most kezd beérni mindkettő és ma már józan árakért is találunk használható elektromos autót.

Ezek között messze nem biztos, hogy első autónak tökéletesek lesznek. Mert a hatótáv egy Peugeot iOn/C-Zero/i-Miev tekintetében gyárilag sem volt sokkal több 130-140 kilométernél. Ezt most, a kínálat alján 2 millió forintért szereplő, 90 000 kilométer körül futott autóknál az akkumulátor elhasználódása miatt inkább 100-110 kilométerrel érdemes számítani. Ez is elég lehet, ha tényleg csak keveset, esetleg ingázásra használjuk az autót. Probléma ezekkel kevés adódik. Ha megbarátkozunk a silány anyagokkal és a törpe karosszériával, legfeljebb a hajtóműolaj cseréjére fogunk költeni. Sokan ezt sem tartják fontosnak, de biztos, ami tuti, erre érdemes pár ezer forintot költeni vásárlás után, 7 deci olajról beszélünk.

Hasonló képességekkel bír a Mexikóban készült első elektromos Fiat 500e is. Gyárilag 140 kilométer hatótávja ma valós körülmények között inkább csak 110-120, de örüljünk, ha többet elmegy. 2 millió forint környékén már ebből is találni, jellemző hibája nincs, csak az amerikai származás miatt a márkaszervizekben nem szervizelik. Mindkettőnél jobb választás lehet az első generációs Nissan Leaf, aminek 24 kWh-s akkumulátorának állapotát a műszerfalról is leolvashatjuk.

Már ebből is találunk 2,5 millió forint alatt és akár 100 000 kilométer alatt futott példányt is. Kis pálcikák mutatják a műszerfalon az akkumulátor állapotát, így a 10/10 pálcásak közel hozzák a gyári értékeket, de még a 2012-es, már 9 éves autók is még 9/10 pálcásak. Újkorukban akár 160 kilométerre is elég lehetett egy töltés, rosszabb viszonyok között viszont a maximum 100 sem volt ritka. Egy ilyennél is csak kellemesen csalódhatunk, ha 110-120 kilométer maximummal számolunk, szerencsére komolyabb hiba ezeknél sem fordul elő.

Ami pedig a vásárlás utáni költségeket illeti, mentesül a régi autóknál is bosszantóan magas átírási költségtől és a gépjárműadótól. Ezen túl a parkolásért sem kell fizetni, vagyis városban cirkálni tökéletes. „Üzemanyag” költsége erősen függ attól, hol töltjük. Otthoni 45 forintos árammal számolva egy Leaf teletankja 1080 forint, amivel ha csak 120 kilométert tudunk is elmenni, akkor mai benzinárral számolva 1,9 literes fogyasztást kapnánk. Ha a legdrágább köztéri oszlopon 99 forintért töltjük, az eredmény 4,3 liter lenne benzinessel a költségek tekintetében, és több szolgáltatónál van olcsóbb éjszakai áram is. Így mindenképpen kijelenthető, hogy „tankolás” szempontjából a villanyautókkal járhatunk most a legolcsóbban.

Még mindig nem vagy elég bátor villanyautózni? Egyelőre mi is nehezen tudnánk rávenni magunkat, hogy elektromos autóval éljünk. Egészen új megközelítést igényel az autózáshoz, plusz logisztikát, ami még sokaknak kellemetlen. Pedig az áram ma a legolcsóbb üzemanyag, csupán kompromisszumot kér. Mi van azoknak, akik maradnának még a belsőégésűeknél?

Benzines autók

Erősen szűkíteni kell a keresésen benzines autók terén, ha meg akarunk próbálni választani. 2,5 millióért széles a választék, így bátran kereshetünk klímás, elektromos ablakos, magyar papíros autókat és akár 10 év alattiakat is, így könnyen lehet kényelmes, de akár egészen nagy autónk is. Jóval több rizikót tartogat, mint egy villanyautó, de a felhasználás kicsit egyszerűbb. Mutatjuk, miket válogattunk!

Fontos szempont az alacsony fogyasztás, hiszen járós autót keresünk. Ebből a szempontból a kisautók domborítanak, mint a Suzuki Celerio. 2 millió forintig keresve – 500 000 forintot tettünk félre átírásra, első szervizre – 1,8 millióért már találunk Celeriót. Komoly meghibásodással nem kell számolni ennél a modellnél, az 1,2-es motorral nincs gond és keveset is fogyaszt, a Spritmonitor felhasználóinak átlaga 4,6 liter és rengetegen vannak 4 liter alatt. Vagyis mai árfolyamon 2100 forintba kerül nagyjából 100 kilométer. Pici autó, de használni tökéletes.

Komolyabb minőségű kisautót is találunk már 1,9 millió forintért és a VW Up! legköltségesebb problémája hamar kiderülhet már a próbaúton. A váltó nem a legbiztosabb pont, ha furcsa hangot ad, szorul, nehezen veszi a hátramenetet, engedjük el. Ezen kívül általánosítható problémát nem találunk, könnyű használni és méretei miatt kellemes kisautó lehet. Minőségileg is rendben van, az 1,0 literes példányok fogyasztása 5,4, de rendkívül könnyű 5 liter alatt tartani.

Benzines autót keresőknek jó tipp lehet, ha a hibridet, azok között is a második generációs Toyota Priust sem ejtik ki a sorból. Bár nem épp fiatal – 2003-2009 között készült –, mégis elég időtálló a hajtáslánc tekintetében. Gondozást csak annyit igényel, mint bármelyik benzines autó, vagyis olaj, szűrők cseréje időszakosan ajánlott, ez a motortömítésekre is igaz. Akkumulátorának állapota bemérhető, de jelentős mértékű romlás a 13-14 éves példányokra sem jellemző. 1,5 millió forintért már beszerezhető, 2-ért olyan is van, ami tényleg szép és valós 5 liter körüli fogyasztást ígér. Emellett egy elég nagy autó, családinak is kiváló.

Dízelek

Megvan az az élethelyzet, amikor lehet ajánlani az olcsó dízelautókat is. Ezeknél kimondottan fontos, hogy akkor érdemes választani, ha lehetőleg nem városban fogjuk használni, vagy megyünk előtte vele annyit, hogy a városi szakaszra már üzemmeleg legyen a motor. Ingázásra az agglomerációból már jó lehet, de ezeknél mi is egy kicsit többet, 1 millió forintot tennénk félre az esetleges javításokra.

Ennyi pénzért már nem kell túl régi autót vennünk, amennyiben a 10-11 éves korral meg tudunk barátkozni. Ebbe a szórásba bővel beleesik a Peugeot 208 első generációja, ami lendületből formájával és utasterével is tarol. Egy csinos kisautó kényelmes ülésekkel, teljesen korrekt minőséggel és egy takarékos 1,4-es dízelmotorral jó választás lehet. 200 000 kilométer feletti futással érdemes számolni, aminek tekintetében a vezetett szervizkönyv mindenképp kincset ér.

Az 1,4 és 1,6 HDi motoroknál a legnagyobb gondot a gyárilag megadott 20 000 kilométeres olajcsere-periódus okozhatja. Ez egy kicsit sok, ha ennél ritkábban cserélték, okozhat problémákat, gondos gazdaként legfeljebb 10 000 az ajánlott futás olajcsere után. Szivároghatnak a befecskendezők és a turbóval is lehetnek gondok, így ezeket az autókat érdemes alaposan bevizsgáltatni. Az 1.4 HDi fogyasztása 4,8 liter az átlagfelhasználóknál, de sokan tudnak vele 4 alatt is közlekedni, ha karban van tartva, remek motor.

Megosztja az autós társadalmat a Renault 1.5 dCi motorja, ami az első változatokhoz képest, amikkel már az ezredfordulókor is találkozhattunk, a 10 évvel ezelőtti példányok már szinte teljesen más felépítésűek. A 2010 utániak már részecskeszűrősek, ami okozhat jelentős kiadást, és szintén fontos, hogy az előélet követhető legyen az olajcserék miatt. A gyárilag megadott 20 000 kilométer szintén sok, a turbó láthatja kárát, ha 10 000-ként cserélték, nagy probléma nem lehet. Egy ilyen 1.5 dCi Megane már a harmadik generációból is megjelenik a listában 1,5 millió forint alatt, ami egy kompakthoz mérten tágas és kényelmes autó, közlekedésre kiváló hosszabb utakra is. Fogyasztása átlagosan 5,29 liter, könnyű jobb lábbal nagyon egyszerű 4 liter alatt tartani, ami hosszú távon kimondottan kedvező egy kompakttól.

LPG – Gázüzemű autók

Egy benzines autó gázosításának ára ma 200-300 000 forint között mozog a négyhengeres modelleknél, ami akár már 10 000 kilométeres futás alatt meg is térülhet. Ugyanakkor jobban járhatunk, ha már átalakított autót veszünk és bevizsgáltatjuk a rendszert. Ilyet is találunk a legnagyobb használtautó-keresőn, és hogy valóban ki tudjuk használni az üzemanyagon való spórolást, olcsóbb kategóriájú autókat kerestünk.

A Suzuki Esztergomban készült kisutója, a Splash is feltűnt ebben a listában 1,2-es motorral már átalakítva. Szerencsére nem ritka, hogy gázosítják a Splasht, így annak is utána tudunk járni, mennyit fog fogyasztani. Átlagosan 6,88 literrel járnak vele a felhasználók 100 kilométerenként, ami a mai 291 forintos átlagáron kapható LPG autógázzal 2000 forintos költséget jelent. Ugyanennyire benzinből 3500 forintból jönnénk ki, vagyis az autózás így érezhetően olcsóbb.

A második generációs Ford Focus és Renault Megane 1,6-os szívó benzinmotorokkal szerelt modelljei szintén megtalálhatóak a keresési találatok között. Önmagukban kevés kockázatot jelentenek, ráadásul mindkettőből találunk kombit is 1,5 millió forint alatt. Az LPG rendszerrel persze lehetnek problémák annak tekintetében, mennyire régóta van átalakítva az autó, ezt egy szakszervizben hamar ki tudják deríteni. A Focus és a Megane esetében 9 liter körüli fogyasztás a jellemző, ha gázosra van alakítva. Ez 2600 forintos 100 kilométerenkénti költséget jelent, ami egy kompakt, akár kombi autónál elég jó érték.

Bár nem jellemző, azért akad kockázat az LPG-s autóknál, ha a gáztartályt nem megfelelően szerelték be. A robbanásveszély fennállhat és éppen ezért, valamint a rendszer esetleges szivárgása miatt az LPG-s autók nem hajthatnak be a legtöbb mélygarázsba, parkolóházba. Ezekkel érdemes számolni és mindenképp alaposan bevizsgáltatni a rendszert, cseréltetni a szükséges tömítéseket. Emellett a tartály hasznos helyet vesz el a csomagtérből, jó esetben csak a pótkereket kell hiányolnunk, mivel az eredeti benzintank és benzinbefecskendező rendszer is benne marad az autóban, működőképes, bármikor átváltható benzines üzemre az átalakított autó is.

Általánosan érvényes persze, hogy az autózás nem lesz olcsó. A kockázat mindenben ott figyel akkor is, ha nem jellemző rá a probléma. Éppen ezért mindenképp fontos, hogy legyen tartalékunk, ha befigyel egy nem várt javítás. Az olcsó autó sosem olcsó és a drágábbra sem fogunk kevesebbet költeni. Ezeket el kell fogadnunk, aztán jöhet a kényelmes munkába járás, utazás, autózás.