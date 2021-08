Az autóra úgy tekinteni, mint befektetés, sokszor kockázatos lehet. De megfelelő autóismerettel és körültekintéssel egész komoly pénzt is leakaszthatunk, viszonylag rövid idő alatt. És most nem a Ferrari 250 GTO-ra és társai gondolunk.

Alfa Romeo GTV (1993-2004)

Az olasz márka tervezői – akik mindig is a merész és szokatlan megoldásokat kedvelték – hozták formájukat az Alfa Romeo GTV-vel. Az akkori legtöbb kupéhoz hasonlóan a GTV négy- vagy hathengeres benzinmotorral volt elérhető. Bár a négyhengeres is elég agilis volt, a GTV legértékesebb változatában a csodás Busso hathengeres motor dolgozik. Az erőforrás, amely az Alfa Romeo egyik nagyágyújává vált, nagyban hozzájárul az Alfa GTV jelentős árnövekedéséhez. Bár ára, a legtöbb olasz autóhoz hasonlóan, nem emelkedik annyira, mint a német társaié, a jól karbantartott példányokért ma akár 20 – 30 ezer eurót is elkérnek (8-10 millió forint) – állítja a carVertical.

Audi V8 (1988-1993)

Mára széles körben az Audi A8 vált elismertté, mint a márka csúcsmodellje, azonban még az A8 előtt, rövid ideig az Audi V8 volt a cég zászlóvivője.

Az Audi V8 nem annyira lenyűgöző, mint a BMW 7-es sorozat, sem annyira presztízsautó, mint a Mercedes-Benz S-osztály, de mégis helye van ezen a listán. Az Audi V8 fektette le az alapokat ahhoz, hogy ma a vállalat csúcskategóriás autógyártó legyen. Igazából az Audi V8 sokkal ritkább, mint a konkurensek megfelelői, így nem meglepő, hogy a luxusszedán értéke elkezdett emelkedni.

BMW 540i (1992-1996)

Az 5-ös osztály évtizedekig élen állt a luxusszedán kategóriában. Az E34 generáció mégis félúton áll a jóval drágább E28 és a középkori válságát élő E39 között. A nyolchengeres változat csak néhány évig volt elérhető, így az sokkal ritkább Európában és az USA-ban, mint az M5-ös, továbbá a V8-as teljesítménye hasonló, mint az M5-é. A modell legkellemesebb tulajdonsága a megfizethetősége. Míg a BMW M5 értéke a csillagokban jár, az 540i sokkal olcsóbb, de nem sokáig.

Jaguar XK8 (1996-2006)

Az 90-es években debütált Jaguar XK8 kupé és kabrió változatban volt elérhető. Különféle teljesítményű motorokat és kényelmi felszereltséget kínált, hogy a legtöbb XK-tulajdonost kielégítse. A Jaguar XK8 volt az első igazán modern Jaguarok egyike, amely emelte a mércét a minőség és értékállóság szempontjából. Legalább 15-20 ezer eurót kell költenie egy jól karbantartott, gondozott példányra. Az XK-R pedig, ami rendkívül keresett az autórajongók körében, még ennél is drágább.

Land Rover Defender (1. és 2. széria)

A Land Rover nem titkolja: a Defender első generációit úgy tervezték, hogy több célt szolgáló gyakorlati megoldást nyújtson a farmerek számára. Egyszerű kialakítása és remek terepjáró képessége tette a Defendert kiemelkedővé kategóriájában.

Manapság sokak számára meglepő lehet az első két széria ára. Például a szebb napot is látott példányok 10-15 ezer, míg a restaurált vagy megőrzött állapotú darabok akár 30 ezer eurót is érhetnek.

Mercedes-Benz E300, E320, E420 (1992-1996)

A Mercedes-Benz több mint kétmillió W124-et bocsátott útra viszonylag hosszú gyártási ideje alatt. Néhányan a roncstelepen végezték, míg mások még mindig mutatnak életjeleket. A gondosan karbantartott modellek vagyonokat érnek. Természetesen a legértékesebb W124-esek (a gyártási évtől függően) az 500E vagy E500 jelet viselik. Néhány lépcsővel lejjebb azonban, egy-egy E300, E320 vagy E420 olyan befektetéssé válhat, amelyekre sok gyűjtő hajt.

Saab 9000 CS Aero (1993-1997)

A Volvo Achilles-ínja mindig is a Saab volt, aminél elsődleges fontosságú volt az utasbiztonság, de közben sármos és erős is volt, utóbbi a turbós motoroknak köszönhetően. A Saab 9000 CS Aero több mint egy egyszerű középkategóriás szedán. A modellciklus végén mutatták be, és a 9000-es sorozat fénypontjának tekintették a gyártás utolsó évében. Ez a változat tette fel a modellnél az i-re a pontot. A Saab 9000 CS Aero manapság igencsak ritkának számít.

Toyota Land Cruiser (J80, J100)

A Toyota mindig is a tulajdonosokra bízta járművei megítélését. Vásárlóik mai napig azt mondják, hogy a Toyota Land Cruiser a világ egyik legjobb terepjárója. A J80-nak sikerült kombinálnia az egyszerűséget a mindennapi praktikussággal, míg a J100 sokkal “luxusabb” volt, hosszabb utakra tervezték, de ez nem jelenti, hogy kevésbé tehetséges lenne a sáros árkokból való kimászásban.

Az izgalmas kiegészítők széles skálája teszi ma lehetővé a J80-as és J100-as tulajdonosok számára, hogy kivételesen magas értékű autójuk legyen. Még azok a példányok is, melyek megjárták a világ legzordabb és legtávolabbi sarkait, könnyen átléphetik a 40 000 eurós értéket (14 millió forint).

Volkswagen Corrado VR6 (1991-1995)

A Volkswagen az elmúlt évtizedekben rengeteg hétköznapi, nem túl izgalmas járművet adott vásárlóinak. A Corrado VR6 azonban mindenképp a kivételek közé sorolható. A szokatlan megjelenés, a sportos motor és a feszes futómű tudatában jó kérdés, hogy miért vették olyan kevesen ezt az autót a kilencvenes évek elején. A Volkswagen Corrado akkoriban nem volt olyan népszerű, mint az Opel Calibra, de ma ezt előnynek tekinthetjük. A hathengeres változat értéke az elmúlt években jelentősen emelkedni kezdett, és ez a tendencia várhatóan folytatódni fog.

Volvo 740 Turbo (1986-1990)

Még a nyolcvanas években a Volvo 740 Turbo bizonyította, hogy Apa (vagy Anya) unalmas autója olyan gyors lehet, mint a Porsche 924. Rugalmassága, valamint a praktikum és a kivételes teljesítmény kombinációja az egyre növekvő értékű autóknak remek példájává tette a 740 Turbót.