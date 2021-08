2012-ben a Lexus lenyűgözte a világot az LF-LC tanulmányautóval. Ez nem olyan nagy kunszt, hiszen láttunk már számos csodaszép koncepciót. Ám 2016-ban a tanulmányhoz látványban közel álló sorozatgyártású autóként mutatkozott be az LC.

A hibrid és tisztán benzinmotorral is készülő kupé testvéreként 2019 tavaszán leleplezték a nyitott tetős variáns koncepció kivitelét, majd az év végén már szériaváltozatot is láthattuk, amely 2020 óta elérhető Magyarországon is.

Nemrég kipróbáltuk a fenséges kabriót, amelyről hamarosan részletes tesztben is beszámolunk, ízelítőként pedig itt egy videó az autóról:

476 centi hosszú, 192 centi széles, de mindössze 135 centi magas a kabrió, amely izgalmas formáival megbabonázza a járókelőket. A vászontető itt a design része, általában követi az utastér hangulatát. A négyrétegű tető 50 km/órás sebességig menet közben is nyitható, amihez 15 másodpercre van szükség. A zárás 16 mp-ig tart.

2+2 üléselrendezésű utastere kiváló minőségű, de a hátsó ülés használata csak rövid távon ajánlható, gyerekek számára is.

A hátsókerék-hajtású autó motorja 4969 köbcentis, V8-as szívó, amelyhez tízfokozatú automatikus sebességváltó és torsen önzáró differenciálmű tartozik. Teljesítménye a legfrissebb emissziós normákat követve 464 lóerő, míg maximális nyomatéka 530 Nm. Ezzel az üresen 2055 kilós luxukabrió 5,0 másodperc alatt éri el a 100 km/órát, de akár a 270 km/órás tempóra is képes.

Bár egyre több gyártó száműzi a nagy lökettérfogatú szívómotorokat a kínálatából, a Lexus kitart mellette. 2025-ig elérhető lesz az 5,0 V8, az LC-ben és az RC F-ben is.