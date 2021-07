Napjainkban egyre hangsúlyosabb szerep jut az alternatív hajtású közlekedési eszközöknek, sőt az Európai Unióban életbe lépő, folyamatosan szigorodó előírások alapján egyre közeledik az időpont, amikor a hagyományos, tehát a benzin- vagy dízelüzemű gépjárműveket nyugdíjazzák. A tervek szerint még idén bejelentik, hogy Budapesten mikor fog ez megtörténni.

Hol találkozhatunk az új iránnyal?

Mint ismert, egymás után tűzik ki az autógyártók azt a – jellemzően 10-15 éven belüli – céldátumot, amikortól már csak elektromos modelleket fognak értékesíteni, ezzel egyre nagyobb teret szorítva nemcsak ország-, hanem Európa-szerte is az elektromos hajtásnak. Egy friss uniós bizottsági javaslat szerint 2035-től már csak elektromos hajtású modellek kerülhetnek újonnan forgalomba Európában.

Jelenleg egy saját tulajdonú villanyautó megvásárlása jóval többe kerül, mint egy hagyományos, belső égésű motorral szerelt, azonos kategóriájú autó. Mégsem kell túlságosan mélyen a zsebünkbe nyúlnunk, ha a környezetünket minél inkább kímélve szeretnénk közlekedni Budapesten. Ez viszont nem jelenti azt, hogy kapásból kilométereket kellene sétálnunk nap mint nap, vagy biciklire pattanunk ahhoz, hogy eljussunk a kiválasztott úti célhoz.

Az elmúlt években Budapesten elkezdett megújulni a villamos- és trolibuszállomány, a szóló kivitelű, hibrid Volvók és az elektromos hajtású Modulo midibuszok megjelenésével a buszflotta is elkezdett az alternatív hajtás irányába elmozdulni.

Ezek mellett már elektromos rollerekkel is közlekedhetünk a városban, habár annyira újnak számít, hogy sokáig nem is volt kategorizálható jogi értelemben, a mai napig sok vitát generál annak biztonságossága miatt, de sokaknál a szanaszét hagyott példányok is kiverik a biztosítékot. Környezetbarátságát azonban nem lehet megkérdőjelezni.

Ezen túlmenően, saját autó hiányában választhatjuk a taxizást, amely egyértelműen a legkényelmesebb, ugyanakkor immár környezetkímélő módon is működhet.

Így érte utol a zöld hullám a taxizást

Budapest útjain egyre gyakrabban figyelhetünk fel zöld rendszámmal szaladgáló taxikra, hiszen számuk napról napra nő, ami azért is fontos, mert jelentős szeletet képviselnek a fővárosi közlekedésben. Ebben kétségtelenül közrejátszik, hogy az elmúlt években a taxiszolgáltatók több alkalommal is pályázhattak állami támogatásra.

Nem elhanyagolható az utasok szempontjából sem, hogy egyre bővül az elektromos flotta a hazai taxiszolgáltatóknál. Így ugyanis amellett, hogy modernebb és szinte teljesen csendes technikában ülve, azzal a tudattal utazhatnak, hogy nulla káros anyag kerül a levegőbe, miközben eljutnak A-ból B-be, ami rövidebb és hosszabb távon egyaránt a környezet védelmét szolgálja.

A fővárosban a Főtaxi rendelkezik a legnagyobb állománnyal, melyet többek között 70 elektromos és 200 hibrid autó is alkot, de a vállalat reményei szerint, a dinamikus növekedésnek köszönhetően jövőre már több mint 100 villanyautó erősíti majd a gépjárműparkot, miközben az elektromostöltő-hálózatot is folyamatosan bővítik.

Sőt, már külön lehetőség van kifejezetten elektromos taxi rendelésére is, az applikáción belül magunk választhatjuk ki, hogy hagyományos, hibrid vagy elektromos járművel szeretnénk-e utazni. A szelektív hulladékgyűjtés, a visszafogott vízfogyasztás mellett egy egyszerű döntéssel is tehetünk a környezetért, csökkentve a légszennyezést és zajterhelést.

Budapesten jelenleg az összesen 4830 járműből álló taxiállományból 1165 darab hibrid, 191 darab pedig elektromos hajtású, tehát már elég sok zöld modell van ahhoz, hogy a legtöbb esetben ne kelljen többet várni, mint egy hagyományos motorral szerelt taxira.

Jót tett a kikényszerített fiatalítás

A fejlődés mellett az is jókorát lendített a taxik modernizálásának folyamatán, hogy az valamilyen szinten már jogszabályilag is kikényszerített. 2018 elején vezették be azt a szigorítást, hogy maximum 10 éves autóval lehet már csak taxizni. Ennek bevezetésekor mintegy 1000-1200 autó akadt fenn a rostán, amiket újabbakra kellett cserélni. Igaz, a járványügyi helyzet által előidézett gazdasági válságra való tekintettel lazítottak egy kicsit az előíráson: 2022. december 31-ig olyan autó is lehet taxiforgalomban, ami 2020. március 1-je után, de még az „ultimátum” lejárta előtt tölti be tizedik életévét, amennyiben az korábban is taxiként üzemelt.

Nem feledkezhetünk meg az emissziós normákról sem, amiből vélhetően az Euro 7 lesz az utolsó, amit várhatóan 2025-től vezetnek be. Könnyen előfordulhat, hogy ez jelenti majd a hattyúdalt a dízel, illetve a benzin-/gázüzemű járművek számára.

Tíz évvel ezelőtt is már javában csak az Euro 5-ös előírásoknak megfelelő kibocsátási értékekkel lehetett autót gyártani az unióban, ehhez vegyük hozzá, hogy 2015-től már a szén-dioxid-kibocsátás mértékét is keményen korlátozzák, 130 g/km-ben, amit az idei évtől tovább szigorítottak, 95 g/km-re.

3474 darab belső égésű hajtáslánccal szerelt taxi vesz részt a budapesti forgalomban. Ezek erőforrásai – a taxik életkorára vonatkozó korlátozások értelmében – az Euro 5-ös, illetve az Euro 6-os szabványoknak felelnek meg. Tételezzük fel, hogy egy taxi napi futásteljesítménye 150-200 kilométer, így ha egy átlagértékkel (112,5 g/km) számolunk, a hagyományosan működő taxiflotta által naponta 59-78 tonna CO2 kerül a levegőbe. Mindez jelentősen növeli az ott élők egészségügyi kockázatát, hiszen fokozza az infarktus veszélyét is.

Ha teljes mértékben villanyosítanák a taxizást, ennyivel kisebb terhelés érné a levegőt és a környezetet, miközben csökkenne a zaj is. Ráadásul mivel az elektromos autók leginkább a villanymotort használják lassításkor, így a féktárcsákról származó fékpor sem terheli a környezetet. De beszélhetnénk a belső égésű motorok számára szükséges olajról is, amelynek kitermelése, majd használat utáni mentesítése is mind veszélyt jelent a környezetre.

Miért felvillanyozó az elektromos taxik jelenléte?

Ha minél több ember magáévá teszi a környezettudatosságot és annak minél több közlekedés vonatkozású formáját, választ elektromos taxit, a szén-dioxid-kibocsátás csökkentésével, minimalizálásával nemcsak a bolygó élettartamát hosszabbíthatjuk meg, de csendesebb, tisztább várost kapunk, amivel saját életminőségünkön is javítunk, nem csak az utazásunkat tesszük komfortosabbá.

Az elektromos taxiállomány gyarapodása azok számára is előnyös, akik éppen villanyautó-vásárláson törik a fejüket, de még nem tudnak dönteni. Így ugyanis, még ha csak utasként is, ki tudják próbálni, milyen egy elektromos autóval közlekedni, láthatják, hogyan funkcionál, ezáltal sokkal stabilabb alapokra támaszkodva tudják folytatni a keresgélést. Ki lenne hitelesebb a taxisoknál, akik naponta többször töltik, évente több tízezer kilométert vezetnek?

Vezetői szempontból szintén több érv szól az elektromos munkaeszköz használata mellett: ide tartozik például, hogy nyugodtabb munkakörnyezetben dolgozhatnak, munkájukat nem zavarják különböző bizsergések és rezgések, így jobban tudnak összpontosítani az útra.

A modernebb, főként elektromos taxik bevetése pedig fenntarthatóságukat tekintve is előnyös, hiszen a karbantartások, szervizelések során alacsonyabb állásidővel kell számolni, kevesebb időt kell ugyanis szervizben tölteniük a kocsiknak. Ez az utasnak is fontos, hiszen a jobb megbízhatóság révén több taxi van forgalomban, magyarán arra is nagyobb az esély, hogy hamarabb jut fuvarhoz. Sokszor pedig minden perc számít.