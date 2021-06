Hogy milyen egy elektromos autó szerviz, mitől különleges, milyen extra felszereléseket, tudást kíván, azt már kiderítettük, és meg is mutattuk. Most egy másik különleges helyre látogattunk el, megnéztük, hol és hogyan javítják a sokszor 100 millió forinton is túli értéket képviselő Bentley-ket. Vajon rámegy az ember gatyája is, ha Bentley márkaszervizbe tolja be akár az öreg, akár a vadi új autóját? Megnéztük.

A Szerémi úton lévő Porsche szalon és szerviz 2009-ben készült el és vette át Porsche Hungaria központjában lévő szalon funkcióját. Bár eleinte furcsának tűnhetett az akkor még a világ végén lévő szalon, de az idő igazolta a beruházást, sőt, 2018-tól exkluzív Bentley szalon is épült a Porsche bemutatóterem szomszédságában. A legújabb fejlesztés pedig a Bentley szerviz, ahol a képzett, a teljes mostani és már nem gyártott modellekhez is értő szerelők egyszerre két autóval is tudnak foglalkozni. Az egyre növekvő hazai ügyfélkörnek nem kell Bécsig utaznia, ha jó kezekben tudná a drága portékát.

Mennyire fáj Bentley márkaszervizbe látogatni?

Teljesen érthető, ha valaki földtől elrugaszkodott árakat vizionál, ha meg kéne tippelnie egy Bentley márkaszerviz óradíjait. Mégiscsak 80-120 milliós autókról van szó, amik tízszer, hússzor annyiba kerülnek, mint az átlagos új autók. A szervizköltség mégsem ennyivel több, hanem az aktuális autó korától függően akár teljesen emészthető is lehet. A Bentley szervizben háromféle óradíjjal dolgoznak, a legtöbbet a 0 és 3 év közötti autók szervizeléséért kell fizetni, itt nettó 56.500 forint a javítási óradíj, a következő sávban 36.500, míg a tízévesnél idősebb autóknál már csupán 22.900 forintot kérnek el óránként.

Más márkákkal ellentétben a Bentley éves, vagy 10 ezer mérföldenként (kb. 16 000 km) megejtendő karbantartást ír elő, amivel nagyjából minden várható problémától megóvják az ügyfelet. A karbantartás során egyebek közt új ablaktörlőlapátok kerülnek az autóra – a tulajok így jó eséllyel sosem pörgetik fel magukat egy szemmagasságban megmaradó keskeny koszcsíkon -, kicserélik a távirányítóban az elemet. Emellett tervezett a Lambda szonda cseréje is, nem várják meg, míg elromlik, és rendszeresen cserélik a hűtőfolyadékot is. A Continental GT 80-120 milliós árához képest az éves karbantartás megvan 280-300 ezer forintból, a kissé bonyolultabb, a kétévente esedékes fékfolyadékcserével kibővített látogatás is kijön 450-500 ezer forintból, míg a gyertyák, váltóolaj, szíjak cseréjével megdobott alkalom úgy 1 millió forintba kerül, igaz, ezt csak hatévente kell kiperkálni.

A gazdagok is járnak szervizbe?

Változó, van, aki szereti tudni, mi történik az autójával, illetve azt is, milyen állapotban van – az egyik – kedvence. Nekik akár élőben is megmutatják, amit találtak az átvizsgálás során. Aki viszont rettentően elfoglalt, az beküldheti valamelyik alkalmazottjával is az autót, de a szerviz azt is megoldja, ha erre épp nincs ember. Ilyenkor autómentőt küldenek az ügyfél autójáért, azon szállítják be a pácienst, nem közúton, saját sofőrrel. Aztán vissza is hasonlóan viszik. Jobb ez így mindenkinek.

Próbaút?

Mint minden szervizben, itt is van javítás utáni próbaút, ami a javítás komolyságától függően lehet rövidebb, vagy egészen alapos, hosszú is. Egy átlagos átvizsgálás után a próbakör is rövid, míg az összetettebb beavatkozások után az utak is hosszabbak és igazodnak a javítás igényeihez is. Például futóműjavítás után különféle útfelületeken is kipróbálják az autót, motor-, váltójavításnál pedig egy, vagy akár több, hosszabb próbaút van a listán. A minőség-ellenőrzéssel külön szakember foglalkozik, ő a képzett szerelő után újra átnéz mindent a legapróbb részletekig, megemeli az autót és a próbautaknál is ő vezet. Tesztúton egyelőre nem történt baj, de sajnos ez is benne van a pakliban. Kőfelverődéstől a közlekedésben részt vevő idiótákig, bármi előfordulhat.

Csereautó?

Azt gondolnánk, hogy akinek van 80-120 milliója egy autóra, annak van több járműve is a háztartásban, így nem akkora feladat a mobilitás megszervezése. Ennek ellenére sokan igényelnek csereautót, ami sajnos a legritkább esetben Bentley, viszont egyelőre még ingyenes. Szerencsére az ügyfelek nagy része a mobilitást tartja fontosabbnak és megértéssel ülnek bele néhány napra egy A6-os Audiba, vagy Porschéba, míg mások ragaszkodnak a leadott járgánnyal legalább megegyező presztízsű csereautóhoz.

Menedzserszűrés autóknak

Service Clinique néven fut a Bentley szerviz érdekes új szolgáltatása, ami teljesen ingyenes. Ez magyarul egy térítésmentes átvizsgálást jelent, amit előre egyeztetett időpontban végeznek el, és durván egyórányi időt vesz igénybe. Az állapotfelmérés vizuális ellenőrzéssel indul, keréktárcsák épségét vizsgálják – a belső oldalon is, ahol ritkán nézi a tulaj -, az abroncsok életkorát, kopás arányát, a kipufogórendszert, lengéscsillapítókat, a karosszéria állapotát – még könnyen javítható kőfelverődéseket, karcokat keresik -, majd jön a műszeres diagnosztika, a világítás, folyadékszintek ellenőrzése. A folyamat végén – ahol a szakemberek személyesen mutatnak meg mindent az autón és ha kell, tanácsokkal is szolgálnak – kap egy leletet az ügyfél az autója állapotáról, amiben szerepel, hogy mi, milyen állapotban van, és az is, mire kéne odafigyelni, cserélni, javítani. Mindez árajánlattal kiegészítve, amit látva az ügyfél dönthet a továbbiakról. De közben észrevétlenül átesett a tűzkeresztségen, bemerészkedett egy Bentley szervizbe és szembesült az árakkal is.

Megvárható gyorsjavításra viszont senki ne számítson, itt minden szerelés nagyon körülményes, bonyolult, biztos, hogy nem csapnak össze semmit az ügyfél kedvéért. Épp ezért teljesítmény prémium sincs a szerelőknek, nem érdemes az előírtnál gyorsabban, kapkodva dolgozni. Amúgy a Bentley-tulajdonos sem különbözik nagyban az átlagautóstól, ha lelkiismeretes karbantartásról van szó, köztük is ugyanolyan százalékban vannak, akik odafigyelnek a járművükre és olyanok is, akik elhanyagolják. Akiket a személyes jelenlét nem hoz lázba, azoknak a Health Check szolgáltatás lehet izgalmas, ahol egy 2-3 perces videóban tájékoztatják a tulajt az autó pillanatnyi állapotáról.

De ez mégiscsak egy VW, nem?

Nem igazán. Bár az újkori Bentley-k valóban más VW-konszernbeli autókra épülnek, a Continental GT például a Porsche Panamera közeli rokona, de valamiért még a két, szinte azonos motor diagnosztikája is teljesen más, és javítani is másként kell őket. Tehát hiába ért a Panamerához, a hasonló Bentley-vel már nem biztos, hogy boldogul. Bár teljesen logikátlan, de állítólag az azonos motorok más és más hibákat produkálnak, attól függően, hogy milyen márkájú autóba építették be. Innen már csak egy lépés, hogy más protokoll szerint is kell ezeket javítani, ami végképp érthetetlen.

Alkatrészek

A Brexit előtt egy berendelt és sürgősnek ítélt tétel a megrendelés másnapján már a szervizben volt, de a ráérősek is 2-3 napon belül befutottak a raktárba. A kiválás óta kissé döcögőssé vált az alkatrészrendelés, a sok papírmunka miatt eleinte egy hónapra nőtt a várakozási idő, ami már, bejáratott csatornákon már csak 1-3 hetet vesz igénybe.

A budapesti Bentley szerviz tavaly januárban kezdte meg működését, akkor egy év alatt 200 autót fogadtak a Szerémi úton. Az idei év még ennél is jobban alakul, hiszen a 200. autót már június közepén fogadták.

