A járvány jelenlegi hulláma úgy fest, lecsengőben van, kezdjük elfelejteni a maszkot, nyitunk, jövünk-megyünk. Azonban a repülős, vagy éppen külföldi utak várhatóan még egy ideig macerásabbak lesznek, mint autóval, belföldön utazni, ezért talán az idei nyarat még praktikus határon belül, vagy olyan országban eltölteni, ahol elfogadják a magyar védettségi igazolványt.

Hogy mely országokba léphetünk be a kis zöld plasztikkártyával, arról a Konzuli szolgálat weblapján található információ, ami ide kattintva érhető el, a rajta lévő országok listája pedig folyamatosan frissül. Az autóval megközelíthető országok közül gyorsan lehúzhatjuk Mongóliát és Bahreint – bár ízlés kérdése, valakinek beleférhet a hosszabb út is, de az számoljon a tranzitországok szabályozásával is -, de például Szerbiával, Horvátországgal, Szlovéniával már van közös határunk, és Montenegró, illetve Észak-Macedónia is elérhető a fenti, szomszédos államokon átautózva.

Az autómárkák butikjaiban vásárlást talán egy pólóval úszhatjuk meg a legolcsóbban

De mik azok az autós kiegészítők, amikre szüksége lehet annak, aki még csak most ismerkedik a több száz, esetleg ezer kilométeres vezetéssel, autós kalandozással? Szétnéztünk néhány márka butikjában, shopjában, és mezei boltokban is, hogy mivel tehető komfortosabbá, élvezetesebbé, vagy csak elviselhetővé egy hosszabb autós út.

Töltő, töltő, töltő!

A családi békének jót tesz, ha utazás közben a kamaszok kezébe lehet nyomni egy tabletet, telefont, akármit, aminek képernyője van és lehet azt bámulni az unalmas külvilág helyett. Viszont ezeket a cuccokat etetni kell, és ugyan a legtöbb modern autóban már található egy vagy több USB csatlakozó, ahol nemcsak a fedélzeti rendszerhez csatlakoztathatjuk a telefont, hanem ezek töltik is a rájuk kötött eszközt, de nem mindenki utazik aránylag új autóval. Emellett általában egy, legfeljebb kettő USB csatlakozó található meg az autókban – kevés az olyan jól ellátott modell, mint amilyen a Land Rover Discovery a maga 9 darab USB aljzatával – és egy családi utazásnál, de már akár két embernél is kevés lehet a gyári kínálat. Úgyhogy érdemes bővíteni.

A legegyszerűbb, ha sima elosztóval duplázzuk meg a töltőhelyeket, de a szerényebb töltőáram miatt ez nem az igazi. Szerencsére a netről lehet rendelni mindenfélét, olyat is, ami az autó 12 voltos szivargyújtójába dugható és akár gyorstöltésre is képes. A rendelésnél érdemes európai raktárból rendelni a 3-7 ezer forintos eszközöket, mert júliustól már nem ússzuk meg az akármilyen kis kínai izé áfáját és a bő 3000 forintos postai sarcot sem.

Pótkerék

Volt idő, amikor kötelező felszerelésnek számított a pótkerék, sőt, mindenki hallott már olyan történetet, amikor a szőrős szívű rendőr a pótkerékben lévő elégtelen légnyomás miatt méltatlankodott. Egy ideje már nem szükséges pótkereket cipelni magunkkal, hanem az autógyártók elégnek gondolják a defektjavító készletet, vagy az assistance szolgáltatást. Nem baj, ha ennél okosabbak vagyunk és viszünk magunkkal pótkereket, mert sok kellemetlenségtől kímélhetjük meg magunkat. Szerencsére kevés olyan autótípus van, amihez nem rendelhető valamilyen pótkerék, amivel már nem válik mozgásképtelenné az autó, nagyjából 15-70 ezer forint körüli összegért. Ha nem új korában ikszelték be a pótkereket, akkor praktikus emelőt és kerékkulcsot is nézni, mert a defektjavítóhoz nem feltétlenül mellékelnek ilyeneket.

Tetőcsomagtartó

Ha a pótkeréktől, kisszéktől már nem maradt hely az autóban, akkor érdemes felfelé terjeszkedni, mint New York. A tetőn még tuti lesz hely, de a klasszikus, felgumipókozott bőröndöt felejtsük el 2021-ben. Szinte bármelyik márka gyári kiegészítő felszerelései között találunk tetőboxot, Daciától a Volvóig, amelyek sokszor jó nevű beszállítók – Thule – átmárkázott termékei.

A tetőre nem csak zárt dobozt lehet szerelni, hanem síléctartót, kerékpár- vagy akár kajak-, kenuszállítót is. Ha tartasz a megnövekedett légellenállás miatti plusz fogyasztástól, akkor vegyél, bérelj jó minőségű, modern formájú tetőboxot, és olvasd el, mekkora fogyasztásnövekedésre számíthatsz:

Összecsukható szék

Kevés olyan kis méretű, de nagy élményt kínáló tárgy létezik, mint egy összecsukható szék. Nem mindig komfortos dolog a földön ücsörögve belebámulni a naplementébe, de rögtön nagyobb az élmény, ha ugyanezt összecsukható kempingszékben, a pohártartóban hideg sörrel teszi valaki. Autós kempingezésnél még egy összecsukható asztalt is mellé lehet csomagolni, ezerszer jobb lesz ezen kávét, lecsót főzni, mint padon, vagy a földön gubbasztva. Az alábbi, 150 kilós teherbírású, alig 4,5 kg-os széket a Mercedes kollekciójából lőttük, de túraboltokban is biztos van hasonló.

Esernyő / esőkabát

Nyaralástól függetlenül is jó, ha van egy szükségesernyő a kocsiban. Bármikor jöhet egy ronda vihar, és nem biztos, hogy van időnk a kocsiban kibekkelni, mire elvonulnak a felhők. Ha Rolls-Royce áll a garázsodban, akkor szerencsés vagy, ez a gondod valószínűleg megoldódott az ajtóba rejtett ernyőktől. Ha nem, akkor az aluljáróban beszerzett pár száz forintos ernyőtől a BMW márkaemblémás, 37 ezer forintba kerülő cifra esernyőig van miből választani. Lényeg, hogy ne ázz el.

Hűtőtáska

Ma már korántsem akkora kihívás egy autós úton élelmet találni, mint a 70-es, 80-as években, amikor kacagtatóan kevés valutával kellett volna életben maradni, tankolni nyugaton. Szóval az otthon elkészített, alufóliába burkolt, romlandó szendvicstenger már nem elengedhetetlen tartozéka az útnak, de egy hűtőláda mindig jó, ha van a kocsiban. Ha pedig nem csak hűteni, hanem melegíteni is tud, akkor az a legnagyobb királyság. Jó, nem két perc alatt melegíti meg a VW majdnem 200 ezer forintos hűtője/melegítője a pörköltet, hanem kell neki 4 óra autózás. Aki elég stílusos, a gyári pohártartóba tökéletesen passzoló hőszigetelő bögrét is berakhat még a hűtőtáska mellé.

Csomagtértálca

Kevésbé attraktív kiegészítő, mint az előzőek, viszont hosszú távon segít megőrizni az autó belsejének épségét. Ha kiömlik, összetörik, meghal valami a csomagtartóban, egy magas peremű tálca nagyon sok bosszúságtól ment majd meg. Érdemes akár gyárit, akár utángyártottat venni belőle, hasonlóan a nem túl esztétikus, de gyerekek mellé kötelező gumiszőnyeghez.

Tetősátor

Aki igazán komolyan veszi az autós túrát, táborozást, és képes életben maradni hosszabb ideig távol a civilizációtól, annak már biztosan van tetősátra, aminél izgalmasabb autós extra felszerelés talán nincs is. Igaz, ehhez újabb és egész más kaliberű kiegészítő kell, mint amiket már felsoroltunk. Legközelebb talán sorra vesszük ezeket is.