Az autógyártók régóta mondják, hogy az új autókkal már nemcsak közlekedési eszközt, hanem számos kapcsolódó szolgáltatást is veszünk. Különösen igaz ez az elektromos autókra, amelyek lényegében elektronikus készülékekké válnak, helyet követelve az okostelefon, a tablet és az internetre kötött tévé között. Nem mindig volt ez így, hiszen már a múlt század elején is készültek elektromos autók, ám azok lényegében csak a hajtáslánc terén különböztek a benzinesektől.

A képernyővel kezdődött

A 21. század úttörő villanyautói azonban már nemcsak külsőben, hanem a belső tartalom terén is igyekeztek eltérni a hagyományos társaiktól. Elég, ha csak a Nissan Leafre gondolunk, amelyet 2010-ben mutattak be. A japán gyártó tisztán elektromos ferdehátú modellje az első nagy tömegben eladott modern villanyautó volt a világon, amelyből 2013-ra már több mint ötvenezret, 2020-ra pedig félmilliónál is többet sikerült értékesíteni. Digitális műszerfala mellett a középső konzolba színes kijelzőt kapott, ahol a navigáció mellett megjelentek a villanyautókra jellemző elemek is, így a térképen megmutatta a közeli töltőket, illetve egy személtető grafikán láthatta a vezető, hogy éppen működésben van-e a rekuperáció (vagyis az energia-visszatáplálás) vagy sem.

2012-ben aztán a Tesla a Model S esetében a képernyő már az utastér szervezőeleme volt. Így minden fontos funkció, például a légkondicionáló vagy a rádió irányítását csak a középkonzolba helyezett óriási kijelzőn keresztül lehetett elvégezni. Olyannyira, hogy még a belső levegőkeringtetésnek sem jut valódi kapcsoló. Az akkumulátor töltése alatt pedig akár egyszerűbb videojátékokat is játszhatott rajta a tulaj. Már ekkor megjelent egy olyan okostelefonos applikáció, amellyel nyitni és zárni is lehetett a Teslát, de 8-9 év távlatában azt mondhatjuk, hogy ekkortájt ezek még csak látványelemek voltak.

Az elmúlt évtizedben ettől függetlenül a fejlődés nem állt meg és az elektromos járművek vezérlőegységei lényegében nagy teljesítményű számítógépekké fejlődtek. Az iparági áttörést a világ egyik legnagyobb autóipari beszállítója, a Continental jelentette be 2019-ben, az ID. elektromos autócsaláddal kapcsolatban. Ennek értelmében a Volkswagen új e-autóit immáron olyan ICAS1 szerverrel szerelik, amelyek alkalmasak applikációk futtatására, emellett gyakoribb rendszerfrissítéseket tesznek lehetővé. Bár néhány éve mindez még távoli dolognak tűnt, a Volkswagen konszern tavaly lerántotta a leplet az ID.3-ról, amelyre sokan a jövő e-népautójaként tekintenek. A Golf méreteit idéző, a három közül a legnagyobb akkuval akár 550 km (WLTP) hatótávval is megvásárolható személyautó ideális alany annak bemutatására, hogy milyen új digitális funkciókat tudnak korunk elektromos autói.

Miért jó, ha online a kocsi?

Az internet mindennapi életünk részévé vált: okostelefonon nézzük meg, hogy esni fog-e az eső, jönni fog-e a busz, vagy azt, mennyi idő múlva érkezik meg a házhoz rendelt étel. Miért ne lehetne ilyen és ehhez hasonló funkciókat használni egy elektromos autóban? Az internetes kapcsolatot többek között egy eSIM-kártya teszi lehetővé, amit most már személyautókba is be lehet építeni, a hozzá tartozó előfizetéssel.

A szolgáltatások és funkciók használatánál természetesen szükség van egy alkalmazásra is, amit a fedélzeti infotainment kijelzőjén kezelhetünk. A Volkswagennél ezt We Connectnek hívják. Ha aktív az internetkapcsolat, akkor az e-autóban ülve a navigáció képernyőjén mindig valós idejű információkat láthatunk, legyen szó az aktuális forgalomról, elkerülendő balesetekről, torlódásokról. Menet közben azt is láthatjuk, hogy mely töltőállomások elérhetők és melyek foglaltak. A benzinkutaknál pedig megnézhetjük, hogy éppen nyitva vannak-e vagy sem. Ez az opció tehát megszabadítja a sofőrt és az utasait attól, hogy folyamatosan az okostelefonjukon keresztül próbáljanak meg tájékozódni az utazás ideje alatt.

Korunk elektromos autójával már akkor sem szűnik meg a kapcsolatunk, ha kiszállunk belőle és bezárjuk az ajtaját. Kevés olyan tulajdonos van, aki lefekvés előtt ne vetne még egy utolsó pillantást az utcán parkoló személyautójára, így ellenőrizve, hogy minden rendben van-e vele. Ezt a szokást egy gyári okostelefonos app is ki tudja szolgálni, sőt a telefon akár távirányítóként is tud funkcionálni. Az alkalmazás segítségével számtalan hasznos paramétert tarthatunk ellenőrzés alatt: megtekinthetjük az aktuális hatótávolságot, beállíthatjuk vele a klímaberendezést, az előfűtést, vagy akár leállíthatjuk vele a töltési folyamatot is.

Út közbeni töltés

Ma már egy elektromos autóval is meg lehet tenni közepes vagy nagyobb távolságokat. Ha 300-400 kilométernél messzebbre mennénk, a villanyautóknál szükség van út közbeni töltésre. A Volkswagen Connect ID applikációnál erre találták ki a We Charge szolgáltatást, amely megkeresi az autó aktuális pozíciója alapján elérhető töltőállomásokat, majd megtervezi az útvonalat úgy, hogy közben meg tudjunk állni egy-egy töltésre. Ezt a nagyon hasznos funkciót más elektromos autók fedélzeti navigációja is tudja az útvonal menti töltőpontok és az autó hatótávolságának kalkulálásával.

Ilyenkor nyilván az egyenáramú villámtöltés jöhet leginkább szóba, ezen belül is az Ionity-töltőoszlopok, amelyek rendkívül rövid töltési idővel dolgoznak és a legtöbb országban 100% megújuló energiaforrásból előállított áramot kínálnak. A We Charge funkcióval a sofőr Európa-szerte legalább 150 ezer töltőállomáshoz férhet hozzá, ideértve a jelenleg 338 tagú Ionity-gyorstöltőhálózatot is, ahol a méregdrága alaptarifa helyett akár kedvezményes tankolásra is lehetőség van. (Kilowattonként most 280 Ft a díj, tehát kedvezmény nélkül és 20 kWh/100 km autópályás áramfogyasztással számolva annyiba kerül itt tankolni, mint 12 l/100 km-es fogyasztású autóval menni, ha autópályás benzinárral számolunk.) A fizetési funkciónak köszönhetően a gyorstöltést néhány gombnyomással kifizethetjük és a havi tankolásainkról elszámolást és számlát is kapunk.

Az új Volkswagen ID.3 számtalan digitális funkciót kínál.

Segítség gombnyomásra

Bár egy elektromos autót határozottan kevesebbe kerül karbantartani, mint egy belső égésű motorost, nem árt, ha van egy preferált szervizpartner. Egy e-autós gyári applikációban az általunk választott szerviz a hozzá tartozó GPS-ponttal együtt menthető el, így amikor szükség van rá, az autó könnyedén oda fog minket navigálni. Súlyos baleseteknél, például a légzsák kioldásánál ugyanakkor a jármű automatikusan kezdeményezi a segélyhívást a segélyhívó központtal és továbbítja a fontos információkat a mentőszolgálatnak. Ezt minden ma forgalomba helyezett autónak tudnia kell, motortól függetlenül.

Műszaki probléma esetén a sofőrt az automatikusan megjelenő súgó segíti, de szükség esetén egy gombnyomással hívható a Sárga Angyal. Az online riasztóberendezésnek köszönhetően pedig éjszaka automatikus figyelmeztetést küld az autó a vele összekapcsolt okostelefonra, amennyiben illetéktelenek próbálnak meg hozzáférni az ID.3-hoz.

Saját alkalmazások is

Egy új elektromos személyautó vásárlásánál nem mindenki szeretne lemondani a régebbi, jól bevált alkalmazásokról. Ekkor jöhet jól az App-Connect funkció. Az App-Connect révén a tulajdonos akár saját okostelefonos alkalmazásait is telepítheti az autóban. Az ezek telepítéséhez szükséges adatok kábelen keresztül (vagy felszereltségtől függően akár vezeték nélküli kapcsolaton keresztül is) átvihetők az infotainment rendszer kijelzőjére. Így a lehető legegyszerűbben hozzá lehet férni például a zenecsatornákhoz, hírekhez, térképekhez vagy hangoskönyvekhez. A Volkswagen három – Apple CarPlay, AndroidAuto és MirrorLink – interfészt kínál az okostelefonok csatlakoztatására.

A We Connect segítségével bizonyos funkciók a jármű megvásárlása után, később is aktiválhatók, így az autó a felhasználók folyamatosan változó igényeihez igazítható. Mindez teljesen egyszerűen elvégezhető online az infotainment rendszer In-Car Shop webáruházában, amelyben We Upgrade néven érhetők el az ID.3-hoz megvásárolható funkciók.

A We Connect alkalmazás másik hasznos funkciója, hogy segítségével az autó mobil hotspotként is használható, akárcsak a belső égésű motoros autók hosszú évek óta. Ehhez igénybe lehet venni az ingyenes internetes szolgáltatást is, de plusz adatforgalmat is lehet vásárolni függően attól, hogy a felhasználó mekkora adatforgalmat kíván felhasználni. Ez a funkció leginkább a taxiként használt autóknál lehet fontos, hiszen ott jó pont lehet a szolgáltatás kiegészítésére. A We Connect a VW ID.3-nál három évig ingyenesen használható, így a tulajdonos folyamatosan kapcsolatban lehet a járművével akár úton van, akár otthon pihen.

Jól látható tehát, hogy manapság az e-autók már olyanok, mint bármely más internetkapcsolattal ellátott kütyü. A gyártók holisztikus szemléletmóddal közelítenek az akkumulátoros elektromos járművek felé, ennek köszönhetően a felhasználók rugalmasan kialakíthatják a maguk digitális architektúráját. Vége annak a korszaknak, amikor csak a pénztárcától függött egy autó tudása és felszereltsége. Manapság már saját kedvünkre alakíthatjuk az e-autókban elérhető digitális szolgáltatásokat és funkciókat.

