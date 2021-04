Nemrégiben az ORFK adatai alapján áttekintettük, mennyi külföldön összeszedett közlekedési bírságot szedtek össze a magyar autósok az EU területén, még pontosabban azt, hogy ebből mekkora összeget volt kénytelen a magyar a magyar rendőrség behajtani, miután az érintettek ilyen-olyan okokból nem fizették be a büntetést az illetékes külföldi hatóságnak.

Ennek kapcsán érdemesnek láttuk azt is megnézni, Magyarország útjain mennyit és milyen bírságösszegben szabálytalankodtak a külföldiek, ezért ki is kértük a vonatkozó adatokat az ORFK-tól. Nagy számok következnek.

Súlyos milliárdokat hoznak össze a külföldiek

Az első kérdés természetesen az, összesen hány esetben és milyen összegben szabtak ki bírságot a külföldiekre hazánk útjain a tavalyi évben.

Az alábbi számok a személygépkocsik, autóbuszok, tehergépkocsik és járműszerelvények esetében kiszabott bírságokat tartalmazzák.

Mivel 2020 a koronavírus-járvány miatt egyértelműen nem reprezentatív év, a tisztább kép érdekében a „normálisnak” számító 2019 adatait is kikértük – indokoltan, hiszen ahogy a táblázatokból kitűnik, az utazási és egyéb korlátozások miatt tavaly a bírságolások száma 44, a kiszabott bírságösszeg 45 százalékkal csökkent az előző évhez képest. Persze így is hatalmas pénzről van szó, 2020-ban több mint 4,7 milliárd forint pénzbírságot szabtak ki a külföldiekre.

A külföldiekre kiszabott közlekedési bírságok 2019-ben

Megbírságolt személyek száma Bírság összege (Ft) Helyszíni bírság 68 187 1 213 100 000 Szabálysértési bírság 2269 95 158 000 Közigazgatási bírság 11 381 343 690 000 Objektív (felelősségen alapuló) bírság 203 555 6 953 740 000 Összesen 285 392 8 605 688 000

A külföldiekre kiszabott közlekedési bírságok 2020-ban

Megbírságolt személyek száma Bírság összege (Ft) Helyszíni bírság 54 769 1 089 972 000 Szabálysértési bírság 1580 80 105 000 Közigazgatási bírság 8340 244 911 100 Objektív (felelősségen alapuló) bírság 96 056 3 321 270 000 Összesen 160 745 4 736 258 100

Ami az átlagos bírságösszegeket illeti, 2019-ben személyenként 30 153, tavaly 29 464 forint volt, de látványos a különbség, ha megnézzük az objektív felelősség körébe eső bírságok átlagát: míg azokon kívül 2019-re 20 186, 2020-ra 21 874 forintos összeg jön ki, az objektív felelősség körében kiszabott bírságok 34 ezer Ft feletti összeget mutattak.

Vezetnek a románok – de hogyan?!

Ami az állampolgárság szerinti megoszlást illeti, az erre vonatkozó adatokat kizárólag az objektív felelősségen alapuló esetekben tartja számon a rendőrség. Ebben a halmazban komoly előnnyel vezetnek keleti szomszédunk, Románia polgárai – tegyük hozzá, azt nem tudjuk, összesen hány román, német, osztrák, szlovák, „piréz” járta a tárgyalt években a magyar utakat, így a szabálytalankodók arányát sem ismerjük, alább pusztán az abszolút számokat közölhetjük.

Az objektív felelősség alapján a külföldiekre 2019-ben kiszabott bírságok országok szerint

Illetőség Megbírságolt személyek száma Bírság összege (Ft) Románia 56 380 1 935 500 000 Németország 30 953 1 066 960 000 Ausztria 30 091 1 001 460 000 Szlovákia 24 825 570 535 000 Lengyelország 17 127 571 435 000

Az objektív felelősség alapján a külföldiekre 2020-ban kiszabott bírságok országok szerint

Illetőség Megbírságolt személyek száma Bírság összege (Ft) Románia 28 164 974 815 000 Németország 14 875 519 760 000 Ausztria 12 995 433 260 000 Szlovákia 12 225 417 835 000 Lengyelország 7929 269 960 000

A statisztikában is látszanak a horrorkaravánok

Az elmúlt években sajnálatosan sokszor kényszerültünk írni az ún. horrorkaravánokról, azaz az olyan, nyugati használt autókat szállító, gyakran igen rossz műszaki állapotú járműszerelvényekről, melyek egy furgonból vagy kisteherautóból, valamint egy, akár két autóval megpakolt trélerből állnak, túllépve a megengedett vontatási limitet, súlyos balesetveszélyt okozva ezzel.

Az ORFK ugyan külön nem tartja számon az említett csoportot, de miután járműkategóriák szerint – országokra bontva – is kikértük az elmúlt két év adatait, világos, hogy nem egy horrorkaravánra szabtak ki bírságot. Míg a személygépkocsiknál meglepően egyenletesen oszlott el bírságolások száma és aránya, a „gépjárműből és pótkocsiból álló járműszerelvény” kategóriájában egy teljes nagyságrenddel feljebb állnak a románok, ami egybevág a hírekből hallottakkal.

A külföldi személygépkocsikra és járműszerelvényekre kiszabott közlekedési bírságok 2019-ben

Személygépkocsik Gépjárműből és pótkocsiból álló járműszerelvény Illetőség Megbírságolt személyek száma Bírság összege (Ft) Megbírságolt személyek száma Bírság összege (Ft) Románia 34 993 1 215 965 000 3781 145 935 000 Németország 28 822 996 360 000 368 13 580 000 Ausztria 27 446 914 600 000 309 10 780 000 Szlovákia 20 939 717 685 000 142 4 635 000 Lengyelország 11 320 385 385 000 272 9 000 000

A külföldi személygépkocsikra és járműszerelvényekre kiszabott közlekedési bírságok 2020-ban

Személygépkocsik Gépjárműből és pótkocsiból álló járműszerelvény Illetőség Megbírságolt személyek száma Bírság összege (Ft) Megbírságolt személyek száma Bírság összege (Ft) Románia 14 058 501 505 000 1413 56 735 000 Németország 14 092 493 255 000 153 5 540 000 Ausztria 11 613 387 625 000 112 3 905 000 Szlovákia 9743 337 935 000 81 2 640 000 Lengyelország 4470 157 315 000 132 4 225 000

2021-ben még tovább nőhet a horrorkaravános bírságok összege, ugyanis egy idei szigorítás után akár már 500 ezer forintra is büntethetik az ilyen és ehhez hasonló járműszerelvényeket.

A buszokban is „erősek” a románok

Ami az autóbuszokat illeti, szintén a románok vezetik a listát, 2019-ben és 2020-ban is messze több bírságot kaptak, mint más nemzetek hasonló járművei.

2019-ben az összes, 5794 esetből 3067 jutott rájuk – a bő 177 milliónyi bírságból 94,5 millióval részesültek –, a lengyelek 1363 esettel, 41 millió forintnyi bírsággal voltak a másodikok, a német illetőségű buszok 717 esettel, 21,7 milliós összbírsággal álltak a „dobogó” harmadik fokára két évvel ezelőtt. Érdemes megjegyezni, hogy a modernebb, jó műszaki állapotú osztrák buszok közül sok ún. emelt sebességhatárú, ebben a kategóriában „taroltak” is, a 149 bírságolási esetből 107 kötődött hozzájuk.

Mi az objektív felelősségen alapuló közigazgatási bírság? Egyszerűen fogalmazva ezek azok a bírságok, amelyeket a rendszám alapján szabnak ki, főként utólag, azaz az autóst nem megállítva. Hiszen a szabály az üzemben tartót teszi felelőssé a szabályszegésért, és nem mindenképpen vizsgálja, ki vezette a járművet az adott időben. Szó szerint így hangzik ez: “KÖZIGAZGATÁSI BÍRSÁG 2008. május 1-től a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény (a továbbiakban: Kkt.) alapján a gépjármű üzembentartója felel azért, hogy az általa üzemeltetett, illetve használt gépjárművel: a) a megengedett legnagyobb sebességre, (100 km/óra alatt 15, felette 20 km/óránál nagyobb sebességtúllépésre vonatkozik – a szerk). b) a vasúti átjárón való áthaladásra, c) a járműforgalom irányítására szolgáló fényjelző készülék jelzéseire, d) a gyorsforgalmi út leálló sávjának, leállóöblének igénybevételére, e) a behajtási tilalomra, a korlátozott övezetre (zóna), a kötelező haladási irányra, f) a természet védelmére, g) a díjköteles útszakaszok használatáért fizetendő, megtett úttal arányos útdíjra, vonatkozó előírások betartásra kerüljenek. Amennyiben az egyes előírásokat megszegik, az üzemben tartóval, illetve a gépjárművet használatra átvevő személlyel szemben 10 000 forinttól 300 000 forintig terjedő közigazgatási bírságot kell kiszabni.” Ha szeretnél jobban elmélyedni a témában, kattints ide, alaposan kivesézzük a kérdést!

2020-ban – érthető okokból – jelentősen megcsappant a (nemzetközi) autóbuszos forgalom a magyar utakon, de a bírságolási toplistát így is a román személyszállítók vezették 647 esettel, 20,4 milliós bírsággal, az összesen 855 esetből a lengyel buszokra 79, a németekre 61, a szlovákokra 39, az osztrákokra 39 bírság jutott, együttesen 6,3 millió forintos bírságot szedtek össze. Emelt sebességhatárú külföldi buszokat mindössze 11-szer bírságoltak Magyarországon tavaly, tízszer osztrák, egyszer német járműről volt szó.

Teherautók, kamionok – igen, jól tippeltél!

Lassan kényelmetlenné válik, de ettől még tény, hogy a teherautók, kamionok körében is a román járművekkel volt a legtöbb gond az elmúlt két esztendőben, ugyanakkor a lengyel és a szlovák teherjárművek is bőven kaptak bírságot, ahogy az az alábbi táblázatokból kitűnik.

A külföldi tehergépjárművekre kiszabott közlekedési bírságok 2019-ben

Tehergépkocsi 3,5 tonna össztömegig Tehergépkocsi 3,5 tonna össztömeg felett Nyerges vontató 3,5 tonna felett Illetőség Megbírságolt személyek száma Bírság összege (Ft) Megbírságolt személyek száma Bírság összege (Ft) Megbírságolt személyek száma Bírság összege (Ft) Románia 5459 188 345 000 7939 254 115 000 853 27 180 000 Lengyelország 1302 43 865 000 2044 64 200 000 234 7 390 000 Szlovákia 1761 58 475 000 1143 36 975 000 22 675 000 Ausztria 1492 49 380 000 193 5 965 000 14 450 00 Németország 629 21 425 000 164 5 160 000 17 570 000

A külföldi tehergépjárművekre kiszabott közlekedési bírságok 2020-ban

Tehergépkocsi 3,5 tonna össztömegig Tehergépkocsi 3,5 tonna össztömeg felett Nyerges vontató 3,5 tonna felett Illetőség Megbírságolt személyek száma Bírság összege (Ft) Megbírságolt személyek száma Bírság összege (Ft) Megbírságolt személyek száma Bírság összege (Ft) Románia 3882 134 425 000 6875 220 065 000 1228 39 675 000 Lengyelország 982 34 190 000 1903 60 195 000 231 7 125 000 Szlovákia 1184 38 460 000 1007 31 560 000 28 855 000 Ausztria 909 30 175 000 181 5 630 000 24 750 00 Németország 394 13 400 000 86 2 740 000 25 780 000

Két keréken „mindenki” betyár

Ami a motorosokat illeti, a drágább, külföldi túrákra is alkalmas kétkerekűeket megvásárolni képes nyugatiak hangsúlyosabban szerepeltek a statisztikákban, igaz, igen sok szlovák és lengyel is járt és szabálytalankodott nálunk motorkerékpárral. Összességében persze az esetszámában és a bírságösszegben is igen kis szeletet jelentettek a nem annyira szelíd motorosok.

A külföldi motorkerékpárokra kiszabott közlekedési bírságok 2019-ben

Illetőség Megbírságolt személyek száma Bírság összege (Ft) Lengyelország 384 13 085 000 Ausztria 334 10 990 000 Szlovákia 267 9 390 000 Németország 210 7 380 000 Románia 99 3 345 000

A külföldi motorkerékpárokra kiszabott közlekedési bírságok 2020-ban

Illetőség Megbírságolt személyek száma Bírság összege (Ft) Szlovákia 126 4 690 000 Ausztria 116 3 960 000 Lengyelország 80 2 875 000 Németország 58 2 035 000 Románia 14 510 000

További kérdések, hiányzó válaszok

A rendőrségtől kértük, hogy emeljék ki a 2020-as év öt-tíz, külföldiekre kiszabott legsúlyosabb pénzbírságát, de ilyen adatot nem szolgáltattak.

A bevezetőben említett korábbi anyagunk fonákjaként arról is szívesen írtunk volna, a magyar rendőrök hány külföldi ki nem fizetett közlekedési bírságának behajtását kényszerültek jogsegély keretében az EU-s társszervektől kérni 2019-ben és tavaly, de erre sem érkezett válasz.