Ha döcögősen is, de előbb utóbb csak befut már az a megbízhatatlan tavasz, – bár jelenleg kinézve az ablakon inkább azt gondolom, az esős évszak köszöntött be és hetekig nem is lesz vége – amikor mindenki nagy lendülettel kapja elő a télen elfelejtett kerékpárját, hogy idén most aztán már tényleg használja is azt.

Városban biciklizni alapvetően rossz dolog, így aki élvezni is kívánja a bringázást és nem indul azonnal az ajtaja előtt egy bringaút, amely valamelyik közeli, vagy éppen távolabbi hegyre, dombra, rétre vezet, akkor annak a kerékpározás rögtön egy autózással kezdődik majd. De hogy jutunk el oda, ahol már valóban klassz lesz bringázni? Hova tegyük a bringát, és miért pont oda?

Csomagtartó

Kevés komfortosabb dolog van, mint a csomagtartóba lefektetett régi pokrócra vetni a kerékpárt és 10 másodperc múlva már menni is. Viszont ehhez vagy irgalmatlan nagy csomagtartóra van szükség, vagy rettentő picike biciklire. Láttunk már ilyet mindkét fajtából, de mivel nem ez a jellemző, így nézzünk ennél problémásabb esetet, amikor átlagos bringának, vagy bringáknak kell helyet találni az átlagos méretű autón.

Ha nem fér a csomagtartóba, rá, még tehetjük. Kissé macerásabb a tartó felszerelése és könnyű összekarcolni az autó fényezését is, – igaz, ez minden fajtánál benne van a pakliban – de a csomagtartóra rögzíthető bringaszállító eggyel kényelmesebb, mint a tetőre pakolás.

Picike autó picike csomagtartójában két bringa is elférhet

Tetőcsomagtartó

Ez a második legegyszerűbb megoldás, amit hosszú évek óta a legtöbben alkalmaznak, ha biciklit kell szállítaniuk. Ha 1-4 darab, átlagos biciklit szeretnénk szállítani, akkor nincs is vele nagyobb macera, elég a gyári tetősínre, tetőkorlátra keresztrudakat, majd biciklitartót szerelni, és kész. Ha nincs sín, korlát, akkor a gyári furatokba rögzített tetőcsomagtartóra lehet szerelni a biciklitartót. Előnye, hogy aránylag olcsó, a legtöbb autóra felszerelhető, hátránya, hogy SUV-oknál nagyot kell emelni a bicikliken, illetve meg kell szokni, hogy az autó tetején, még felfelé bő egy méter térre van szükségünk közlekedés közben. Ha mégis ragaszkodsz a tetőn szállításhoz, de nem vagy túl erős, gondolkodhatsz olyan megoldású szállítón is, amely egy daruszerű karral emeli fel a cangát a helyére.

Ennyi felszerelni a tetőcsomagtartós bringaszállítót:

Enyhébb esetben belógó ágakat kaszabolhat így a rutintalan sofőr a kerékpárokkal, szerencsétlenebb helyzetben pedig a mélygarázsba lehajtva lehet jelentős anyagi kárt produkálni. Autópályás tempónál a légellenállás is megnövekedhet, erős oldalszélnél pedig a stabilitásnak is árthat a plusz csomag a tetőn.

Bringaszállító a vonóhorgon

Kicsit bonyolultabb dolog villanybringát cipelni, mint egy mezeit, hiszen kiviteltől függően közel kétszer akkora súlyt kell emelgetni, biztonságosan rögzíteni, mintha hagyományos bicikliről lenne szó. Ezeket nemcsak sokkal nagyobb szívás feltornázni az autó tetejére, hanem ez akár veszélyes is lehet. Igaz, az átlagos autók dinamikus tetőterhelése úgy 75 kilogramm körül szokott lenni, de lehet ennél jóval kevesebb is, amit már két könnyebb bringával is túl lehet lépni. Persze az autók teteje sokkal többet is elbír, álló helyzetben akár sátrat is verhetünk a tetején, ha pedig fejre áll a kocsi, még a saját tömege alatt sem szabad összerogynia, de a biztonság kedvéért menet közben csak kevéssel terhelhető a tető.

Ha normál méretű elektromos kerékpárod van, annak valószínűleg a vonóhorogra rögzíthető tartón lesz a legkomfortosabb helye. Persze tehetsz ide hagyományos biciklit is. A megoldás nagy előnye, hogy nem lesz tőle magasabb az autó, kisebb a légellenállás és a felszerelés is egyszerűbb, gyorsabb.

Nem nagy varázslat felszerelni egy vonóhorogra akasztható bringatartót:

Villanybringa szállításnál érdemes arra is gondolni, hogy nagyobb sebességgel haladva az autó háta mögött olyan légörvények keletkezhetnek, amik akár a menetsebesség kétszeresét is elérhetik, árulta el Murlasits Attila, az elektromos bicikliket és fekvőbringákat forgalmazó AMBringa bolt tulajdonosa. Ennek száraz időben nincs különösebb jelentősége, de esőben egy elektromos biciklinél már okozhat problémát. Hogy ezt elkerüljük, érdemes induláskor eltávolítani az akksikat a biciklikből és azokat a csomagtartóban szállítani. Bár ez nemcsak esőben, hanem bármilyen szállításnál ajánlott, kerékpáronként jó néhány kilogrammot lefaraghatunk így a tömegükből.

A jobb kerékpárszállítók egy mozdulattal rögzíthetők a vonóhorgon, használaton kívül szétszedhetők, nem foglalnak sok helyet, vannak amelyekkel akár 4 kerékpárt is lehet szállítani, és a biciklik rögzítése is sokkal könnyebb feladat, mint a tetőre felemelni őket. A súlyosabb villanybringákat pedig akár opciós rámpán is fel lehet tolni a helyükre.

Rendszám, tolatóradar?

Műszakilag azonban ezek a legbonyolultabb darabok, ha eltakarják az autó hátsó lámpáit – márpedig szinte biztos, hogy eltakarják – akkor rendelkezniük kell minden olyan fényjelzéssel, mint az autónak. Ez nem nagy ügy, a vonóhorog melletti elektromos csatlakozóba kötve minden funkció működtethető így is. Emellett a tolatóradar érzékelőit is megbolondítja a hátra felszerelt bringatartó, így arra ilyenkor nem érdemes számítani. Teljesen azért nem kell elfelejteni ezt a segítséget, az Uebler gyártmányú eszközökhöz saját tolatóradart is lehet rendelni, amely vezeték nélkül kapcsolódik a kabinban elhelyezhető képernyőhöz.

A lámpák mellett jó eséllyel a rendszámot is eltakarja az eszköz, így ez is bonyolítja a helyzetet. Jó hír, hogy a korábbi adminisztrációs őrülethez képest mára egyszerűsödött a rendszámkérdés, mivel a tengellyel nem rendelkező, az autóra szerelt bármi az autó részének számít, így át lehet rá szerelni a fehér, eredeti hátsó rendszámot. Aki nem akar ezzel bajlódni, az igényelhet szürke, harmadik rendszámot is, de ez egyáltalán nem kötelező és már műszaki vizsga, és egyéb bürokratikus kanosszajárás sem szükséges a megszerzéséhez, csak egy személyi, egy forgalmi és 5500 forint.

Tapadókorongos bringatartó

Elég bevállalósnak kell lenni, hogy valaki tapadókorongra bízza a bringáját, de valószínűleg ez is működik, hiszen lehet kapni, a biciklijüket elhagyó csalódott vevők még nem koncolták fel az ilyeneket áruló boltok személyzetét. Ennek ellenére, aki látott már a szélvédőről lebucskázó telefontartót, az valószínűleg nem bízik feltétel nélkül ebben az eszközben. Pedig a vákuum nagy úr. Csak sok a bizonytalanság a rendszerben, a felületet rendesen kosztalanítani kell felszerelés előtt, ami így koránt sem biztos, hogy gyorsabb, mint a többi változat esetében. Van még egy hátránya a tapadókorongos módszernek, itt nehezebb lopás biztosan rögzíteni a biciklit, hiszen hiába lakatolnánk a tartóhoz, azt egy mozdulattal le is lehet szedni a tetőről.

Valahogy így kell rögzíteni:

A tesztek szerint nincs miért aggódni, a tapadókorongos megoldás a helyén marad, még ilyen mostoha körülmények között is:

Tagadhatatlan előnye, hogy olyan autókra is felszerelhető, amire más módon nem lehet bringatartót szerelni, illetve egész merész helyzetekben rögzíthető vele a bicaj.

Van miből választani, ha bicikliszállítóról van szó, de vásárlás előtt érdemes átgondolni, hogy mennyi és milyen biciklit szeretnél magaddal vinni, átéri-e a vázat a tartó – ez különösen elektromos bringáknál okozhat nehézséget – illetve a megfelelő terhelhetőség is fontos. Megfontolhatod a vonóhorog felszerelést, vagy ha bevállalósabb vagy, akkor légnyomásra is rábízhatod a bringatartó rögzítését, mindegy, a lényeg, hogy biztonságban eljussatok oda, ahol már jó biciklizni.