Húsz év telt el azóta, hogy az első cikk megjelent a Vezess.hu domain név alatt. Azóta rengeteg karaktert leütöttünk a billentyűn és 2013-ban mi lettünk a legolvasottabb autós lap Magyarországon. Ekkor csatlakoztam a Vezess csapatához és azóta több mint 7300 cikket írtam. Akik rendszeresen olvassák írásaimat, azok tudják, hogy nem vagyok közömbös a filmek iránt és sokszor választok olyan témát, amelybe bele lehet csempészi egy-egy mozis vonatkozást. Áprilisban pedig itt a Vezess 20. szülinapja, amely remek alkalom arra, hogy összeszedjük az elmúlt két évtized legjobb autós filmjeit.

Sorrendet nem állítunk fel, nincs első vagy utolsó, időrendben haladunk. Viszont ti megtehetitek, hogy kiválasztjátok a listából a nektek legjobban tetsző filmet. A cikk végén vár rátok a szavazás.

Halálos iramban (2001)

Az egész egy tonhalas szendviccsel kezdődött 20 éve. A Halálos iramban első része olyan gyorsan formálta át az autós szubkultúrát világszerte, hogy mire kijött DVD-n a film, már neon villant az autók alatt, a sportkipufogó miatt szorgosan fűrészeltük a lökhárítót, és ezrek gubbasztottak a monitor előtt a dinitrogén-oxid befecskendezés működési elvét böngészve.

Most komolyan? Ez lenne az egyik legjobb film az elmúlt 20 évből? – Nem, nem az! Sőt vannak részei, amelyek kritikán alulian borzalmasak, de a tény mellett nem lehet elmenni, hogy a Halálos iramban-filmek olyan szinten alakították több generációnyi fiatal ízlésvilágát, hogy ha valaki ezeknek a filmeknek köszönhetően kezdett el rajongani az autókért, akkor ezt meg kell köszönjük a készítőknek.

Két, a hollywoodi ügyekben jártas magazin, a Deadline és a Variety is arról számolt be korábban, hogy hamarosan befejeződik a Halálos iramban-széria. Az egybehangzó információk szerint 11 részt érhet meg. A források azt is tudni vélik, hogy az utolsó két részt az a Justin Lin rendezheti, aki a hamarosan a mozikban debütáló kilencedik epizód munkálatait is dirigálta, de több korábbi Halálos iramban-film is az ő nevéhez köthető.

A szállító (2002)

Akárcsak a Taxi filmeknél, úgy A szállítónál is jobb, ha eltekintünk attól, hogy készült belőle folytatás (egyébként mindkét szériát Luc Besson neve fémjelzi). Maradjunk az első résznél, amely nem mutatott újat azzal, hogy a magányos autós hős egy jó ügyért harcol (pl. Mad Max), a kémia valahogy mégis nagyon jól működött Jason Statham és az 1998-as BMW E38 között. Kár, hogy az autót a film első harmadában levegőbe repítik…

2014-ben nálunk is járt használtan egy 2001-es évjáratú BMW 730 Shadowline, és egy kicsit A szállító bőrébe tudtunk bújni, bár bankrablókat és zsákba csomagolt fiatal lányokat nem furikáztunk vele. Szerencsére…

Verdák (2006)

A Verdák a Pixar hetedik animációs filmje volt, amely 461 981 126 millió dollár bevételt hozott a készítőinek (tekintsünk el attól, hogy ezt forintra váltsuk). Érdekesség, hogy ellentétben a legtöbb animált autótól, a film járműveinek szeme a szélvédőn helyezkedik el, nem pedig a lámpák helyén. Bob Pauley produkciós designer szerint John Lasseter (a rendező) a kezdetek óta a szélvédőn képzelte el a szemeket. Először is, ez megkülönbözteti a karaktereket a sokkal általánosabb ábrázolástól, ahol az apró szemek a fényszórók helyén jelennek meg. Másodszor pedig, úgy érezte, ha a szemek lent vannak, közel a szájhoz, az autók legelején, a szereplők sokkal inkább emlékeztetnek kígyókra. A szélvédőre helyezett szem jóval emberibb hatást kölcsönöz, illetve így a teljes autó része lehet a karakter animációjának.

A film munkacíme 2001-ben A 66-os út (Route 66) volt. 2002-ben azonban megváltoztatták, hogy elkerüljék a bármiféle kapcsolat feltételezését az 1960-as évekbeli, azonos című tévésorozattal. A Verdák a néhai Joe Ranft forgatókönyvíró utolsó munkája volt, aki autóbalesetben halt meg 2005-ben. A készítők az ő emlékének ajánlották a filmet.

Grindhouse – Halálbiztos (2007)

Quentin Tarantino nyolcadik filmjéről van szó, amelyben a főszerepet Kurt Russell mellett egy Chevy Nova alakította. Az autó a pszichopata kaszkadőr járműve volt, amely úgy volt átalakítva, hogy ha valaki beszállt az anyósülésre, tuti nem távozott onnan élve.

A Novát egyébként Tarantino igen nagy kedvvel használta filmjeiben, ugyanis a Kutyaszorítóban és a Ponyvaregényben is feltűnik egy-egy ilyen modell.

Gran Torino (2008)

Elvileg ez lett volna Clint Eastwood búcsúfilmje, de aztán mégsem ez lett, hiszen ott van a 2018-as A csempész, amelyben szintén rendező és főszereplő is volt egyben.

A Gran Torino történet viszonylag egyszerű, egyértelműen inkább a szereplők, mintsem az események viszik előre a mozit. Viszont a fordulópont mindenképp az a sztoriban, amikor el akarják lopni a főszereplő 1972-es Gran Torinóját.

1972 és 1976 között gyártotta a Ford, három karosszériaváltozatban: kettő- és négyajtós, valamint kombi is létezett belőle. Motorjaik igazi amerikai benzinzabáló szörnyetegek voltak; 4,1 és 7,5 liter közötti lökettérfogattal.

Drive – Gázt! (2011)

A lista egyik legerősebb filmje egyértelműen a Drive, amely lassú tempója ellenére is teljesen beszippantja a nézőt, hogy a végén egy kalapáccsal csapja arcon. Azóta is pontosan olyan kabátot szeretnék, amelyet Ryan Gosling viselt, az 1973-as Chevrolet Maliburól nem is beszélve, vagy a 2011-es Ford Mustang GT-ről.

Driver (milyen találó nevet adtak a főhősnek) nappal mellékállásban autós kaszkadőrként égeti a gumit Hollywoodban, de főállásban éjszakai rablásoknál segédkezik, mint a menekülést biztosító sofőr. Nem mindennapi szakmájában ő a legkeresettebb, hajszálpontosan ismeri a város labirintusszerű utcáit, fejében van egész Los Angeles térképe. Van egy igazán ütős üldözéses jelenet a filmben, amit érdemes megemlíteni. A Mustang és a Chrysler 300 C csatájából, a fekete vadló kerül ki győztesen.

Rush – Hajsza a győzelemért (2013)

Forma-1-es szakértőnk, Baka Gábor premier előtt nézhette meg a filmet anno, és így fogalmazott:

Az Oscar-díjas Ron Howard megcsinálta az eddigi legjobb autóversenyzős mozit, amelyben a valós események ízléses mértékben lettek “feltupírozva”, az autók, a versenyek eseményei, a dráma, az érzelmek és a humor közel tökéletes arányban keverednek. Daniel Brühl megszólalásig, sőt, azon túl is kiköpött Niki Lauda a filmben, és Chris Hemsworth is nagyon jól adja el a playboy Huntot. A film ugyan világosan szembeállítja a két főszereplőt, de nem mond ítéletet, a nézőre bízza, kivel azonosul inkább.

Locke – Nincs visszaút (2013)

A főszerepet Tom Hardy alakítja, aki a film egyetlen látható szereplője, és persze autója, egy BMW X5, amelyben igazán furcsa dolog történik.

Need for Speed (2014)

Maradjunk annyiban ezzel a filmmel kapcsolatban, hogy a videojátékos múltja miatt kötelezően szerepelnie kell ezen a listán. És őszintén, tegye fel a kezét az az autóbuzi, aki nem nézte meg a filmet, az előzetes negatív kritikák ellenére is! Természetesen mi is megnéztük…

Már csak a főszereplő autója, a Shelby GT500 is elég hívószó volt ahhoz, hogy beüljünk a moziba.

Korábban többször is játszottunk a Need for Speed játékokkal élőben a Vezess Facebook-oldalán. Akit esetleg érdekel, az itt tudja visszanézni.

Mad Max: A harag útja (2015)

Perverz gondolat ugyan, de aki látta ezt a filmet, az jó eséllyel vágyni kezdte a világvégét. Mert gyönyörű. Legalábbis, amíg a filmvásznon marad.

Annyi folytatást cseszett már el Hollywood. Annyi kecsegtető nagy név éledt fel nevetséges, lehangoló folytatásként. Szerencsére a Mad Max: Fury Road nem ezt a példát erősítette, és egy művészi alkotást láthattunk.

Baby Driver – Nyomd, bébi, nyomd (2017)

A semmiből jött 2017-ben a Baby Driver, amely az utóbbi 20 év egyik legjobb autós filmje lett. Írója és rendezője Edgar Wright (Galaxis útikalauz stopposoknak, Star Wars: Az utolsó Jedik), a szereplők között pedig ott van Kevin Spacey, Ansel Elgort és Jamie Foxx is.

A filmben Ansel Elgort egy igen fiatal, de nagyon ügyes sofőrt alakít, akivel a bankrablók könnyen meg tudnak lépni a tett helyszínéről. Az üldözős nyitójelenet másik főszereplője pedig egy piros színű, fekete felnis Subaru Impreza. Az autóból többet is használtak a forgatások során, elvégre a különböző jelenetekhez mind más átalakítások voltak szükségesek.

A Subaru Impreza WRX-et az STI motorjával tuningolták, így a 2,5 literes, négyhengeres, turbós boxermotor teljesítménye nagyjából 300 lóerő lett. Kapott még kovácsolt dugattyúkat, Exedy Stage 1 kuplungot, Cusco diffit hátra és OS Giken differenciálművet előre. Hidrós kézifék is került az Imprezába.

Bumblebee – Űrdongó (2018)

A Transformers filmes univerzumára a legpontosabb jelző talán az, hogy “túl sok”. A nézőt megterheli a látvány, a hangeffektek és a játékidő. Na ez mind nem igaz az Űrdongóra, ami megtalálta az egyensúlyt és egy nagyon szerethető, mégsem bugyuta filmet kaptunk.

Az pedig plusz pont a készítőknek, hogy a film remekül hozza a nyolcvanas évek hangulatát és végre kiderül, hogyan lesz a legkedveltebb űrrobotból VW Bogár majd Chevrolet Camaro.

2012-ben egyébként mi is kipróbáltuk Űrdongót:

Ford v Ferrari – Az aszfalt királyai (2019)

2019 November 15-én került a mozikba a Ford v Ferrari, magyar címén Az aszfalt királyai. Az alkotás 1966-ba repít minket vissza, amikor a Ferrari uralta a világ versenypályáit, és az azt megelőző nyolc Le Mans-i 24 órás versenyből hetet megnyert.

A film a kihívók szemszögéből mutatja be az eseményeket. A legendás amerikai autótervezőt, Carroll Shelbyt Matt Damon alakítja a moziban, oldalán egy kezdetben amatőr versenyzővel, Ken Milesszal (Christian Bale). Miután Shelby 1964-ben átvette az autó fejlesztési munkálatait, a két férfi együtt megküzdve a Ford vállalatán belüli bonyodalmakkal, megalkotta és Amerika-szerte sikerre vitte a Ford GT40-est.

A Ford végül tarolt az 1966-os Le Mans-i 24 órás versenyen, ám Miles bánatára nem ő és az egyes rajtszámú autó, hanem a 2-es haladt át először a célvonalon, melynek volánján Bruce McLaren és Chris Amon osztoztak. A Ferrari nagyot bukott, még a Porsche is megelőzte az olaszokat. Az amerikaiak végül 1969-ig uralták a 24 órás versenyt, ekkor lépett színre a Gulf-színekben pompázó Porsche 917 K.

