A BKK tavasszal, a járvány miatt amúgy is kísértetiesen kihalt Budapesten emberkísérletbe kezdett, és ideiglenes biciklisávokkal szórta tele a főváros különböző, nagy forgalmú, stratégiai fontosságú útjait. Eleinte nem is volt ezzel baj, a kutya sem ment sehova, az iskolák bezártak, megismerkedhettünk a home office fogalmával, és akinek iskoláskorú gyereke is van, ne adj’ Isten több is, az a távoktatástól is őszülhetett. Ekkor a biciklisávok jó ötletnek tűntek, a hivatalos indoklás szerint a fertőtlenítések ellenére is jóval kockázatosabb tömegközlekedés helyett így sokkal többen választhatták a biztonságos, egyéni közlekedési módot, a bringázást. Azzal a logikai bukfenccel ne törődjünk, hogy ekkor épp tök üres volt a város, bárhol lehetett biztonságban bringázni, sebtében felfestett biciklisáv nélkül is.

Olvass tovább

Azóta eltelt 4-5 hónap, láthatóan a feleakkora keresztmetszetbe nyomorított autós közlekedés sem omlott össze, bár sokan most épp az ingyenes parkolás miatt kiáltanak újabb világvégét. Főleg, akik kedvezményesen jutnak hozzá az éves parkolási engedélyhez, amivel a belvárosi otthonuk előtt tárolhatják az autójukat egy olyan környéken lakva, ahol a sűrű tömegközlekedési hálózat miatt a legkönnyebb lenne autó nélkül boldogulni.

De nem is ez a lényeg, hanem, hogy milyen irányban változott az autók és biciklik aránya a körúton. Míg például Münchenben úgy döntöttek, hogy november elején eltüntetik az ideiglenesen felfestett bringasávokat, addig Budapesten nem tudni arról, hogy hasonlót terveznének a tél beálltával. Pedig érdekes lehet, mennyien bicikliznek nulla fok körüli hőmérsékleten, illetve az is, hogy a zárva tartó éttermek, és a webes kereskedelem felfutása mellett mennyire tolódott el az arány az ingatag, civil biciklisek és a bringasáv nélkül is magabiztosan közlekedő futárok között.

Így nem tehettünk mást, újra kitettük pár napra a kamerát, és ismét elkészítettünk naponta úgy 42 ezer fényképet. A módszer ugyanaz volt, 2 másodpercenként készült egy fotó, amiket a nap végén letöltöttünk, majd jött a fájdalmas rész, a számolás. A biciklis futárok beazonosításánál a jellegzetes piros, vagy kék kockahátizsák segített, illetve a két postás bicikli is ebbe a halmazba került. De nézzük az első téli eredményt, ami a kijárási tilalom miatt a reggel 5 és este 8 közötti sávban készült: 8940 autót és 630 kerékpárt számoltunk egy átlagos, november eleji hétfőn. Szerencsére ennél több infónk is van, a 630 kerékpárosból 205 futárt lehetett megbízhatóan felismerni, de ennél természetesen nagyobb is lehet az arányuk. (A biciklisávban ezeken kívül még 11 darab roller és 56 darab motor is feltűnt és 5 szabálytalan parkolásról is készült felvétel.)

Talán így jobban áttekinthető:

Az eredmény fölött lehet sokáig hümmögni, elméleteket gyártani, de talán nem járunk messze az igazságtól, ha a nyári méréshez képest az autóforgalom arányának elhanyagolható, csupán egyszázalékos növekedését többek között az éttermek bezárása miatt megugrott biciklis futár forgalomnak tudjuk be. Illetve annak, hogy ők pótolják a hideg miatt már otthon maradó átlagbicikliseket az utakon. Emellett időarányosan – nyáron 24 óra alatt jött össze 9700 autó, most pedig mindössze 15 óra kellett 8940-nek – érezhetően több autó is átfér a körúton, ami akár annak is betudható, hogy néhány helyen visszaalakították kétsávossá a körutat.