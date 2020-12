Nem véletlenül, mert Péter meggyőződése, hogy csak olyan témát érdemes választani, amihez kötődik. A Trabanthoz és a Ladához is gyermekkori emlékek fűzik, ő nem állna neki összerakni az épp aktuális videójátékok szereplőit, csak mert az népszerű.

Mi, a Vezessnél nagyon szeretünk játszani. Kedveljük az aszfaltrajzot hátsó kerékkel és sperrel, de szelídebb formában is örömmel játszunk, például Legóval . Így szúrtuk ki a megvalósulása felé nagy lépéssel közelebb jutó Trabant 601S alkotójával készült interjút , amelyben Dankó Péter elejtett egy félmondatot a készülő Ladáról.

Lehetne számítógéppel is autókat tervezni, ám ez idegen Dankó Péternek. „Épp az a legózás plusza, hogy leülsz és megcsinálod, nem virtuálisan tervezel. Viszont abszolút elismerem azokat az építőket is, akik digitálisan terveznek és építenek. Ennek számos előnye van, többek között az, hogy nem szükséges megvásárolni az elemeket, könnyen lehet módosítani a terven és gyakorlatilag bármilyen elem bármilyen színben felhasználható. Nekem sokszor késő este jönnek az ötletek, ilyenkor kipróbálok valamit az otthon megtalálható elemekkel, és ha jó, megrendelem a megfelelő színben. Előfordult, hogy fognyomosan jöttek az újként hirdetett elemek, de nem ez a jellemző” – tapasztalja az 1200S építője.

Játszhatósági szempontból volt fontos a nyitható első ajtó, a motorház és a csomagtartó, ami szépen, akadás nélkül nyílik sok apró részletmegoldás tökéletesítése után. A hátsó ajtók azért zártak, mert nyitásukhoz meg kellene bontani a sárvédőívet és a tető sem rögzülhetne az ajtókhoz, amitől viszont a szélvédők szöge változnék és borulna az autó oldalnézete, odalennének az arányai, pedig ez talán a legfontosabb.

Névjegy – Dankó Péter Dankó Péter Encsen született, Borsod-Abaúj-Zemplén megyében. A 37 éves Lego-építő sokáig a pénzügyi szektorban dolgozott, jelenleg kertészettel és kertépítéssel foglalkozik. Gyerekként 12 éves koráig legózott sokat, majd 20 éves kora körül, a Csillagok háborúja-készletek vezették vissza a műanyagkockákhoz. Trabant 601 projektje nemrég elérte a 10 000 támogatást, így a Lego szakemberei megvizsgálják megvalósíthatóságát, és talán ez lesz az a terv, amiből megvásárolható készlet válik. Ladáját ide kattintva támogathatod a bolti Legóvá váláshoz vezető úton. A szavazáshoz fájdalommentes regisztráció szükséges a Lego Ideas oldalán.

Dankó Péter az ablakokkal és a kerekekkel kezdi az építést, ez adja meg az autó kiterjedését. ”A Ladát a sziluettjével kezdtem, az autó jellegzetességeit adó motorház- és csomagtérfedél ívével. Az oldalára három-négy tervem volt, külön megépítettem az oldalfalakat, összehasonlítottam őket és a legarányosabbat megtartottam. Utána következett a motorháztető, a csomagtérfedél és a tető. Fejben megtervezem, kipróbálom, és ha működik, beszerzem az elemeket” – vázolja a munkamenetet.

30,5 centis hosszával ez nem tipikus játékautó, bár a jó játszhatóság érdekében gurul, üléstámlája mozgatható, külső és belső tükrei is állíthatók. De a kormánnyal mozgatható első kerekeket Péter végül kiszedte az autóból, mert ebben a méretben nem működött.

A jól működő kormányzáshoz legalább másfélszer nagyobb autó kellene az építő szerint, amihez viszont nincs megfelelő szélvédő. „A szélvédő meghatározó az autó dimenzióiban, mert kevés alkalmas van belőle és ezek közül ez a legnagyobb. Ennél a 305 mm hosszú, 115 mm széles és 100 mm magas Zsigulinál nagyobb méretű autókat azért sem készítek, mert ha kettő vagy négy elemből kell összerakni egy szélvédőt, az már nem az igazi az osztások miatt.” – mondja Dankó Péter. Jóllehet az építő az eredeti autó méreteit átszámolja a játék elemeire, és amennyire lehet, igyekszik követni a méreteket, de Legóból ilyen kicsiben nem lehet pontos méretarányt tartani.

Nekünk különösen tetszik a részletek kimunkáltsága. A csillogó kilincsek korcsolyaélként szolgáltak a figurák talpán, a lámpa, a lökhárító és a hűtőrács viszont egyedileg krómozott elem egy kiváló minőségben dolgozó magyar szakembertől. Az autót feldobó matricákat Molnár Márton készítette fotók alapján, így lehet az utastérben Videoton-rádió, az orron élethű embléma, a faron típusjelzés és elöl-hátul magyar rendszám. A rendszámtábla az építő és barátnője keresztnevének kezdőbetűjét rejti, a szám október hatodikára, az első randevú dátumára utal.

Van esély a megvalósulására

Egy autó építésekor a vágyott színnel is sok nehézség adódhat. „Az autó gyári fényezéseihez passzoló színek megnehezíthetik a munkát. A Ladához választott sötétvörösben is korlátozott az elemválaszték, feketében vagy fehérben sokkal könnyebb lenne megvalósítani, de az eredetihez hasonló színért megéri küzdeni, mert a Trabi sem mutatna úgy fehérben, mint azúrkékben” – tudtuk meg.

Mi nagyon örülnénk, ha a Lada 1200S és a Trabant 601S is megvalósulhatna gyári Lego-készletként és Nyíregyházán gyártaná őket a vállalat. Ennek előfeltétele, hogy egyikkel se legyen licencprobléma, ami mindkét tervnél rendben van, különben az előzetes projektvizsgálat során elbuknának.

Ez előzi meg a 10 000 támogatás elérése után következő üzleti, megvalósíthatósági szempontok mérlegelését. Ennek eredményétől függ, hogy a 10 ezer támogatást elérő tervek közül melyikből lehet készlet a boltok polcain. A megvalósulásra példa a két kőkorszaki szaki kocsija, a 21316 számú Flintstones-autó, tehát van remény.

Tervek: Parasztmerci és 126p

Bár a valódi régi autókhoz hasonlóan ez a projekt sincs készen és mindig lehetne még valami apróságot módosítani rajta, Dankó Péter próbálja elengedni a kezét, és más autókon töri a fejét. „Mindenféle autót meg lehet valósítani Legóból, csak fantázia és idő kell hozzá. Tervben van egy 2107-es Lada, a kocka-1500 megépítése, amilyen apukámnak volt gyermekkorunkban és gondolkodom Lada raliautóban is, versenymatricákkal. Foglalkoztat továbbá a Polski FIAT 126p is, lehetőleg narancssárgában vagy sárgában” – mesél elképzeléseiről Dankó Péter. Ha elkészülnek, örömmel bemutatjuk új autóit is.