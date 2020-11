Ezúttal jogi, és autóvásárlási szakértőinkhez is nagyon hasonló kérdések futottak be. Több esetben is a kereskedésből vásárolt használt autó állapota okoz fejtörést az olvasóinknak.

Csörög a vezérműlánc, csörög a kassza

Olvasónk kérdez

Szia!

Egy kis segítséget kérek. Három hónapja egy kereskedésől vásaroltam egy 3,5 éves autót, Opel Astra J 1.6 D, vagyis dízel. Az autómban a vezérműlánc hidegen inditasnál hangos.

Amikor elhoztam az autot ez a hiba már elképzelhető, hogy megvolt akkor is. Az autóban még nem volt lánc cserélve. Érdeklődnék hogy mi a felelőssege a kereskedőnek ebben és meddig terheli ez a hiba őt.