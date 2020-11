„Éppen töltöttem a gázolajat a kamion tartályába, amikor odalépett hozzám egy rendőr, és rám szólt: azonnal hagyjam abba a tankolást” – ezzel a meglepő felszólítással indult László ügye idén nyáron. Befejezte a műveletet, majd a férfi elmondása szerint az egyenruhás közölte vele, hogy bejelentést kaptak ellene, amit ismertetett vele.

„Nagyjából úgy hangzott a rendőrségre telefonáló bejelentése, hogy előttem megy az XY cég utánfutós kamionja, amely szórja a cementet az autópálya aszfaltjára. Na, erre rögtön leesett, hogy miről van szó, mondtam is egyből a rendőrnek, hogy látom, szórakozik velünk a konkurencia” – meséli László, aki szerint az átlagos autósnak fogalma sem lehet róla, hogy milyen gép ez a nagy fehér doboz a kamion platóján. Csak egy szakmabeli tudja.

Ráadásul pontosan tisztában volt vele, hogy nem szór egyetlen szem cementet sem az útra, amiről kézzelfogható bizonyítéka volt. Több is.

Innentől kezdve fotózott.

A rendőr sem találta nyomát cementnek. De azért feljelentés lett a megállításból

Már a tankolás közben alaposan körbejárta a hosszú szerelvényt a rendőr, aki közölte, hogy hát nem lát cementet sehol. Viszont talált a tréler felületén agyagdarabokat.

„Tudni kell, hogy mielőtt előző este felpakoltunk, slaggal alaposan lemostunk mindent. Látszik is a fotókon, hogy szép tiszta az egész szerelvény, amit természetesen ellenőriztem a hajnali elindulás előtt is. Akkor nem láttam ezeket az agyagdarabokat, amelyek útközben potyoghattak ki a maródob felső részéről, ezt egy U-alakú takarólemez veszi körbe. Mondta a rendőr, hogy ha nem is a cementért, de ezért helyszíni bírság jár, mert ebből potyoghatott az útra. Mivel mindent megtettem, ami elő volt írva nekem, ráadásul védett helyen voltak az agyagdarabok, menetiránnyal szemben, nem ismertem el semmiféle szabálysértést.”