A KRESZ szerint kétirányú forgalmú úton “Járművel megállni – ha közúti jelzésből vagy a (2)-(5) bekezdés rendelkezéséből más nem következik – csak az úttest menetirány szerinti jobb szélén, azzal párhuzamosan, egy sorban szabad.” A 2-5 bekezdések az egyirányú útra, a motorok, biciklik megállására, a lakott területen kívüli megállásra és a megállási tilalmakra vonatkoznak, de a lényeg, hogy a járműveket az úton csak a menetirány szerinti oldalon szabad leparkolni.

Ezzel a szabállyal a széles, nagy forgalmú utakon nincs is probléma. Senki ne parkoljon le vagy induljon el úgy, hogy átvág keresztben mondjuk négy sávon és egy záróvonalon – ezzel nehéz nem egyetérteni. A kis forgalmú, szűk utcákon ellenben nagyon is kényelmetlen ez a szabály. Olyannyira, hogy a közlekedők jelentős része rendszeresen meg is szegi:

Ha egy autóval meg szeretnénk állni egy szűk, a parkoló kocsik között talán csak egy autónyi szélességet hagyó kis utcában, három parkolási szcenárió fordulhat elő.

Az első, hogy pont találunk parkolóhelyet azon az oldalon, ahol érkezünk, és az eredeti irányban is megyünk majd tovább. Ilyenkor semmi probléma nincs, megállunk az út jobb szélén, elintézzük, amit el kell, majd indulunk tovább.

A második, hogy parkolás után majd ugyanarra szeretnénk kimenni, amerről jöttünk. Ebben az esetben így is, úgy is meg kell fordulnunk egyszer, tehát mindegy, merre áll a kocsi orra: a szabályos parkolás nem okoz nehézséget, legfeljebb az a kérdés, hogy érkezéskor vagy induláskor fordulunk majd meg. (Persze ha épp nagy a forgalom, sokan jönnek mögöttünk, már ilyenkor is kényelmesebb és hatékonyabb lenne a túloldalon leparkolni és majd kiálláskor, a forgalmi szünetet kivárva elindulni!)

Egy esetben viszont a szabály betartása extra forgolódással jár: amikor arra is mennénk tovább, amerre eredetileg haladtunk, de csak a túloldalon van parkolóhely. Ilyenkor kétszer is meg kell fordulni, márpedig egy szűk utcában, főleg, ha az utca forgalmas is, ez kényelmetlen, de sok esetben még veszélyes is lehet. Ráadásul ez a felesleges forgolódás nagyon-nagyon sok ember számára mindennapi rutin: ha az utcánkban a saját házunk előtt szoktunk parkolni és rendszeresen balra kell elindulni, ha megyünk valahová. Ilyenkor a mindennapok része egy pár, szerintünk teljesen felesleges megfordulás.