Véget ért a villanyautósok évtizeden át irigyelt aranyélete, a közterületen elérhető töltők legtöbbje manapság már nem adja ingyen az áramot. A meghatározó részük pénzt kér, egyes működtetők nem is keveset. Közben meghaladta a 15 ezret a hazai utakon nesztelenül suhanó elektromosok száma (sima és rex-változatok együtt), állományuk a bőkezű állami támogatásoknak köszönhetően újabb ezrekkel bővül pár hónapon belül. Ráadásul bő ötezer konnektoros hibrid is vadászik a közterületen működő töltőoszlopokra, olykor kevés sikerrel.

Olvass tovább

Nyilván fontos érv az elérhetőség és a töltési idő is. Miközben egy átlagos benzinkútra begurulva maximum öt perc várakozásra kényszeríti a belső égésű motorral szerelt jármű tulajdonosát, ha éppen minden pisztolyból folyik az olajszármazék, a villanyautós jellemzően meg sem tud állni a foglalt töltőnél. Belvárosi területen újabbat, és újabbat (vagy talán még újabbat…) keres, ha van erre ideje és idegállapota, áruházi parkolóban meg áram nélkül marad, és sima helyre teszi le az autóját, ha más előbb érkezett nála. Ellenben aki kizárólagos bejáratú töltőt működtet az otthonában, búcsút mondhat a minden villanyautós által oly sokszor átélt és időt rabló helykeresésnek.

Ráadásul elektromos árammal nagyon nem ugyanannyi idő teljes hatótávig tölteni a személyautókat, jellemzőbb órákban számolni. Amire közterületen sajnos nincs mindig idő, és olykor bosszantó módon nincs is mindig, mindenhol lehetőség. Kivéve a saját fali töltőt, ami éjjel-nappal csak egyetlen elektromos négykerekűt szolgál, ha úgy akarja a tulajdonosa. Az átlagember és az átlagautója jellemzően otthon tölti a legtöbb időt (estétől reggelig általában ez igaz), márpedig ez a 8-10-12 óra tökéletesen felhasználható a teljesen lemerült jármű maximális feltöltésére, napi szinten. Ráadásul a gyorstöltők akkumulátorra gyakorolt negatív hatásai nélkül.

Mindehhez fali töltő helyett elég egy konnektor, barátom – vághatják rá egyesek.

A hasonló maszekságoknál hajszállal talán biztonságosabb a saját garázs mélyén, közvetlenül a 230-as konnektorba dugott gyári kábel, de az ELMŰ igazgatója szerint annál is jobban jár az autós a kiépített fali töltőjével. „A töltőberendezések használatával nemcsak a felhasználó biztonsága garantált, de hatékonyabb és gyorsabb töltést tesznek lehetővé, mint a hagyományos csatlakozó aljzat. Ráadásul a töltési folyamat bármikor kényelmesen indítható és befejezhető” – mondja Boross Norbert.

Nem túl drágák ezek a fali töltők?

Abban az országban, ahol 260 ezer forint körüli a nettó átlagkereset, tisztességtelen lenne olcsónak nevezni őket. De, drágák. Viszont ha onnan nézzük, hogy az állami támogatással – bocsánat – olajozott magyar autópiacon 8,5 millió forint 2020-ban az új villanyosok átlagára, akkor ehhez az összeghez képest százalékosan már nem fájdalmas beruházás. A huszonmilliós prémium plug-in hibridek garázsában pedig kétség kívül ízlésesen mutat egy márkalogós doboz trendi dizájnnal.

Jöjjön most néhány fontosabb piaci szereplő fali töltője árakkal, fontosabb jellemzőkkel, ábécé-sorrendben.

BMW

Az i3-as modelljével 2013 óta villanyautót is kínáló bajor prémiumgyártó Wallbox Essential és Wallbox Plus néven kínál saját márkalogóval fali töltőket 250 és 440 ezer forint plusz áfás listaáron. Háromfázisú hálózaton 3x32A leadására képesek, maximálisan 22 kW töltési teljesítményre. „A Wallbox Plus esetében vezetékes hálózati kapcsolódási lehetőség is van, mobil alkalmazással történő konfiguráláshoz és a logok megtekintésére, akár okosotthon integrációra” – teszi hozzá Salgó András, a BMW hazai pr-menedzsere.

ELMŰ

Fontos szereplője a töltőpiacnak az áramszolgáltató, amely köztéri oszlopai és céges megrendelői (az irodaházaktól a járműforgalmazókig) mellett magánszemélyeknek is kínál terméket. „Otthoni használatra javasolt” töltőjük eBox néven vásárolható meg 361 ezer forint plusz áfa áron. Ez is háromfázisú, és 22 kW a kimenő teljesítménye.

Hyundai

„A Wallbax Pulsar 7,4kW-os fali töltő ára 290 ezer forint plusz áfa, amely igény, illetve háromfázisú megtáplálás esetén növelhető akár 22kW-ra. Most ajándékba adjuk a Kona EV-hez, ha október 31-ig szerződést köt az ügyfél” – kínálja saját portékáját Ördögh Ibolya, a Hyundai marketing és kommunikációs vezetője. Nem véletlen a vásárlócsalogató ajándék időzítése, ezekben a hónapokban zajlik a forgalmazók nagy versenyfutása azért a nagyjából kétezer vevőért, akiknek 2,5 millió forinttal megsegítette az állam a villanyautó-vásárlását, és korlátozott idejük van megrendelni szép és új autójukat.

Inkább az utcai töltést ajánlja a Kia A vásárlókért folytatott küzdelem egyik legerősebb szereplője a Kia (itt írtunk ennek okáról), amely más utat jár, mint a riválisai. Nem kínál saját fali töltőt a kisebb dél-koreai márka, ellenben a Digital Charging Solutions-zel (DCS) kötött együttműködés keretében a KiaCharge-on keresztül közel 160 ezer egyen-, és váltóáramú töltő válik elérhetővé Európa-szerte a vevőik számára. “A töltés nehézkessége ma még sokakat távol tart az elektromos autózástól. A folyamatok és a használat leegyszerűsítésével a Kia a korábbinál jóval szélesebb vevőkör számára teszi lehetővé a villanyautózást” – így hangzik Emilio Herrera európai Kia-főnök kommentje.

Nissan

A jeleneleg egyedüliként elérhető alap töltőjük 230 ezer forint plusz áfáért 7,4 kw, egy fázison 32A-t tud továbbítani az autó felé. Van rajta LED-es világítás, lehet töltést indítani távolról, valamint 2 éves garanciával érkezek. “A lényeg, hogy a tapasztalatok szerint nagyon megbízható, ezért mi úgy gondolunk rá, mint egy magas ár értékű töltő” – mondja a Vezessnek Reizer Levente, a Nissan pr-menedzsere, aki hozzáteszi: hamarosan indul egy okosabb változat is, amely applikációról lesz vezérelhető.



Renault

A legolcsóbb és az egyik legdrágább fali töltőt kínálják 200 és 600 ezer forint plusz áfa közötti áron. A komolyabb immár 22 kW-os, és wifis. „A Zoe egyedülálló módon rendelkezik egy funkcióval, ami lehetővé teszi, hogy az éppen rendelkezésre álló teljesítménnyel tölthessünk, elkerülve így a biztosíték leverését a háztartásban. Például, ha este otthon egyszerre megy a hajszárító, a mosógép, és a porszívó, akkor a gyári töltő csökkenti a felvehető teljesítményt” – mondja saját készülékéről Vihari Balázs, a Renault pr-menedzsere.

Siemens

Magyarországon jelenleg a Versicharge Gen1 töltőcsalád érhető el a Siemens kínálatában 381 és 635 ezer forint plusz áfa közötti áron. Az összeg nyilván náluk is függ a kívánt teljesítménytől, ami 3,6kW és 22 kW között választható.

Volkswagen

Az Európa-bajnoknak szánt ID.3 piaci bevezetésével párhuzamosan Elli márkanéven új töltőcsaládot mutatott be a konszern, az induló árat ismerjük, amely 228 ezer forint plusz áfa. Egy fázisról maximum 7,2 kW-ot, míg háromról 11 kW-ot tudnak, a drágább változatok okos töltési funkcióval és MID (hiteles mérési) funkcióval is rendelkeznek.

Ezekhez az árakhoz még hozzá jön a telepítés költsége

Természetesen nem elég hazavinni, anyu, add a csavarhúzót, és felrakni a falra a szép új töltőt. Érdemes szakemberrel átnézetni az otthoni hálózatot, és ha kell, a rendelkezésre álló kapacitást az autó töltési teljesítményéhez méretezni. A tápláló hálózatba túláramvédelem és 30 mA-es A-típusú FI-relé (életvédelmi relé) beépítése is szükséges.

Az ELMŰ esetén mindezt – a megfelelő engedélyek után – elvégzik a saját szakembereik, a különféle autómárkák pedig vagy ajánlanak külső partnert erre, vagy a vevőjükre van bízva a megfelelő villanyszerelő felkutatása. Ennek az ára nagyon függ az ingatlan adottságaitól, könnyen elérheti a 100 ezret.

Nem kell hozzájuk privát garázs, és nem kell ingyenélőktől tartani

Reméljük, hogy nem kattintottak tovább a cikk elején a saját garázzsal nem rendelkező autósok. Ezen fali töltők drágább változatainál ugyanis megoldható akár egy társasház udvarára való felszerelés, akár a szabad ég alá is.

Sőt, azt is képesek megoldani, hogy csak a felszerelő tulajdonos autója (vagy az általa engedélyezett járművek) vételezhessenek belőle áramot. Nem kell attól tartani, hogy boldog-boldogtalan rácuppan a saját csatlakozójával.

Aki itt él, az társasházi töltő helyett sokkal inkább irodaházak és bevásárlóközpontok mélygarázsainak a falán lát leginkább ilyen töltőket. A privát vevők rohama eddig elmaradt: a BMW évente olyan száz darabot értékesített, az ELMŰ legújabb termékéből eddig összesen félszáz felett.

No de mennyibe kerül fali töltőről az áram?

Nem túl bonyolult erre a válasz. Habár autós újságíró berkekben hallottunk már 18 forintos árról is, a jogszerű töltésnél maradva ez az összeg az előfizető és a szolgáltató közötti szerződésben szereplő ár. Ma jellemzően 36 és 43 forint/kWh között alakul. Vagyis a lakossági hatósági árak érvényesek, amelyek az egyes szolgáltatók honlapján megtalálhatók.

Az ELMŰ igazgatója azért megjegyezte: „Léteznek szabadpiaci szerződések is, ezek között akadhat olcsóbb ár is.”