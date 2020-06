Olvass tovább

Nos, akkora roham indult azon a régóta várt hétfő reggelen, hogy két hosszú esztendő helyett bő egy nap után ez jelent meg a pályázatot bonyolító IFKA oldalán:

Annyian ugrottak az ingyen pénzért (“több, mint 2000 igény”), hogy villámgyorsan le kellett lakatolni az oldalt, a jelentkezők számát – feltételezzük, realtime – figyelő minisztérium becsukta az ajtót. 27 óra alatt egyszerűen elfogyott a pénz. Sőt, úgy tűnik, hogy a kétezer körüli jelentkezővel többen pályáztak a támogatható mennyiségnél, hiszen az államtitkár 1300 körüli járműről beszélt. Ha a jelentkezések sorrendjét veszi alapul a tárca, a második nap délelőttjén pályázók akár aggódhatnak is.

Megkérdeztük az Innovációs és Technológia Minisztériumot (ITM) arról, hogy ha többen jelentkeztek a szétosztható pénznél, mi alapján döntenek a pályázatokról, de nem méltatták válaszra a Vezess olvasóit.

Fontos, hogy a kitöltéskor még nem kell feltétlenül tudnia a pályázónak, hogy konkrétan milyen 11 millió alatti villanyautót rendel meg, vagy a taxis milyen 15 millió alattit. A kiírás szerint erre van pár hónapja azután, hogy megkapja az állam hivatalos válaszát: ön nyert!

Tudomásunk szerint cikkünk megjelenéséig (június 29-ig) még nem kaptak választ a pályázók az államtól. Vagyis elvileg még senki nem tudhatja száz százalékig biztosan (csak erősen reménykedhet benne), hogy magánszemélyként tényleg megkapja a 2,5 millió forintot, taxisként pedig a maximum 8,25 milliót.

Ennek ellenére mi történt?

Közel ezer megrendelést adtak le a vásárló-jelöltek úgy, hogy még nem kapták meg tutira az állami támogatást

Arról, hogy a 11, és a 15 millió forint alatt elérhető tucatnyi különféle modellből melyik lesz a vevők nagy kedvence idén, és hogy egyáltalán mi lesz a sorrend az elektromos autók között, majd csak 2021 januárjában írunk cikket. Megnyitjuk a Datahouse kb. 118 ezer darab autót (MGE-becslés idénre) tartalmazó Exceljét arról, hogy 2020-ban milyen új autók álltak forgalomba, és máris megmutatja magát a toplista.

Mostani összeállításunk hangsúlyozottan egy pillanatkép az elektromos autózás hazai történetének legizgalmasabb hónapjáról, amellyel kapcsolatban egy kérdést küldtünk körbe az importőrüknek: Az állami támogatás május 20-án történt bejelentése óta mennyi darab villanyautójukra érkezett megrendelés?

Egyértelműnek tűnik a kérdés, de a legjobb szándék mellett is lehet többféleképpen értelmezni. Lehet gyártásrendelés, készletről történő rendelés, ügyfélszerződés, vagy kereskedői tesztautó lefoglalózása, de sokaknál utóbbi pl. nincs benne a statisztikában. Mindezt vegye figyelembe a kedves olvasó cikkünk következő részében, ahol a márkaképviseletek válaszai sorjáznak.

Ami viszont teljesen egyértelműen kiderül a villanyautókat forgalmazók reakcióiból, hogy nagyságrendileg ezer megrendelést már azelőtt leadtak a vevőjelöltek a különböző modellekre, hogy megkapták volna az állam pozitív visszajelzését. Első blikkre bátor húzásnak tűnhet – de miért csinál ilyet bárki is?

Nagyon egyszerű a válasz. Aki ilyen korán rendelt autót, az mindenképpen szeretné még idén megkapni az új járművét. A különféle márkák Magyarországon 2020-ban értékesíthető villannyautóinak korlátozott a száma, 50-80-100-200 stb. (de ennél ritkán több) darab személyautót kapnak a központból, e körül mozognak a kvóták, amit egy ilyen kis ország importőre megkap(hat) idénre egy-egy elektromos autóból.

Márpedig ha valaki úgy áll hozzá, hogy a most következő hetekben kézhez kapott pozitív pályázati eredménnyel még elmegy nyaralni, rágódik kicsit rajta, hogy hát melyik márka termékét is rendelje meg, az lecsúszhat róla, hogy neki idén új kocsija legyen. Simán előfordulhat, hogy ugyan megrendeli augusztusban a kiszemelt modellt, de a szokásos 2-4 hónapos várakozási idő helyett 8-10-12 hónap múlva kapja meg a kulcsokat. Volt már példa kis hazánkban egy évnél is hosszabb várakozási időre népszerű és új elektromos modell esetén.

Az ITM becslései szerint kb. 1300 darab autóra lesz elég a támogatási keret, nagyjából ennyien kapnak pár héten belül pozitív választ. Lesz olyan márka, ahol szerényebb érdeklődés mellett nem merül ki a keret, de lesz olyan is, ahol nem kap idén minden megrendelő autót.

Na, ezért ugrottak sok százan ennyire korán. Hogy közülük darabra mennyi a taxis, azt nem tudni.

Hangsúlyozottan pillanatkép, és nem hivatalos eredményhirdetés, de…!

Szóval a körkérdésünk úgy hangzott, mennyi megrendelés érkezett az elektromos modelljükre/modelljeikre az állami pályázat bejelentése utáni egy hónapban, kedves márkaképviselő?

„Ha számot kell mondani, akkor 457-et mondok :-)” – közölte Rusotzky Viktória, a Kia pr-menedzsere. Ez az első smile, amit cikkbe írtam, de ezúttal indokolt az idézése. A dél-koreai márka az első között tolta be e-Niro modellje 39 kWh-s változatának az árát 11 millió alá City Star Edition néven, a taxisok számára bajnokajánlatnak tűnő 64 kwh-s változatot pedig 12,55-re állította, aminek ők ugye az 55 százalékát is megkaphatják az államtól. Bő 5 millióból lesz egy közel 13 milliós, a WLTP szerint 455 kilométeres hatótávra képes elektromos autójuk, de a kisebb aksis 8,5 millióért is nagyon versenyképes a magánszemélyek által becélzott modellek között.

Egy általunk megkérdezett taxis szerint közöttük az az általános vélekedés, hogy soha többé nem lesz ilyen ajánlatuk, ezt kell megragadni. Rendkívül proaktívan a Kia rá is repült a személyfuvarozókra, miközben több márka importőre még a saját európai központjával birkózott az itthonról erőltetett árcsökkentésen, ők már két helyszínen, három napon át tartó rendezvényen teszteltették a taxisokkal nyílt napok keretében mindkét aksis modelljüket. „Nagyon nagy volt az érdeklődés, záporoztak a kérdések” – emlékszik vissza a márka képviselője.

Utólag nézve nem is meglepő, hogy június 15-én reggel 8.45 körül már 300-nál járt a pályázók sorszáma az IFKA rendszerében.

A többi márka óvatosan és nem feltétlenül szívesen nyilatkozott, a Kiát leszámítva mindenkinél sokkal szerényebb számok vannak. Még egyszer hangsúlyozzuk, az alábbi autókat is úgy rendelték meg, hogy a vevőjelöltek nem lehettek biztosak benne, 11 millió helyett csak 8,5-be kerül majd nekik az autó. Csak erősen reménykedhettek.

Ez a remény 15 darab Kona EV, és 11 darab Ioniq EV megrendelését eredményezte a Hyundainál, míg 12 darab e-2008-ét és 10 darab e-208-ét a Peugeot-nál. „Ezek között vegyesen van gyártás és készletrendelés is” – közölte Mocsai Zoltán, aki hozzátette, elment 5-6 darab e-208 tesztautó is. (A 11 millió forint alatti villanyos kínálat talán legdivatosabb villany-SUV-jának számító 2008-asból mostanában érkeznek az első tesztautók.) „Sajnos az nem állítható biztosan, hogy mindegyik a pályázat miatt ment el, de a korábbi érdeklődés alapján valószínűleg 80-90 százalék az állami támogatáshoz köthető.”

Európa-szerte erős versenyző a Renault Zoé, és a Nissan Leaf. Vihari Balázs, a francia márka pr-ese nem szívesen mond konkrét számot, „mert a megrendelés fogalma nagyon tág, és teret ad az esetleges visszamondásoknak is. Annyit viszont szívesen elárulok, hogy egy sima, saját kommunikációval nem alátámasztott időszakhoz képest az árlisták/brosúrák letöltése közel százszoros számot mutat, vagyis ahogy mondani szokták, felrobbant az internet – teljesen érthető módon.” A szinte utolsóként árat csökkentő Leaf forgalmazója nem kívánt nyilatkozni.

Egymással ellentétes tapasztalatokról számolt be a Vezessnek két villanyos lifestyle-autó forgalmazója. A Minit vásárlók bátran belevágtak, 50 megrendelést gyűjtött be ebben a hónapban az importőr a Coope SE modelljére. Jelentős érdeklődésről számolt be a Smartot forgalmazó Mercedes-Benz Hungária is. „A támogatás hatására jelentősen megnövekedett az érdeklődés a támogatott modellek iránt. Ugyanakkor azt is hozzá kell tennünk, hogy több lemondás is érkezett, miután elterjedt a hír, hogy szinte azonnal betelt a támogatásra szánt keret” – meséli Horváth Bence pr-menedzser. A rutinos villanyautósoknál és a taxisoknál kicsit kényelmesebben álltak a témához a vevőjelöltjeik, akik ugyan kinyilvánították vásárlási szándékukat a szalonban, készültek is rá, hogy majd pályáznak, aztán meglepődve néztek körül a lehetőség hirtelen bezárásakor.

Szintén a love car-kategóriában indul az MX-30, amelynek 18 darabból álló rendelésszámával elégedett a Mazda képviselője, Burovinc Eszter. “Tekintve az 1200 támogatott darabot, hozza a 2 százalékos szokásos piaci részesedésünket.”

Vajon mennyi haszon lehet egy villanyautón a válság sújtotta piacon?

Először is természetes és normális, ha nyer minden egyes értékesített személyautón a kereskedő, és a márka egyaránt. Sőt, szükségszerű: ez biztosítja a szalon további működését, a profitból fejleszt még szebb, még jobb autókat a gyártója.

A márkakereskedőket sújtó kormányzati különadóról szóló cikkünkben idéztük a múlt héten Erdélyi Pétert, a Magyar Gépjárműimportőrök Egyesületének főtitkárát, aki szerint „ebben a szektorban nagyon minimális profittal dolgoznak a cégek, békeidőben 1-2-3 százalékos a haszon. Ez volt tavaly, most viszont kifejezetten vesztesei leszünk ennek a helyzetnek” – utalt ezzel a kijárási korlátozások alatt számos márkánál megfigyelhető, akár 30-50 százalékos forgalom-csökkenésre.

Ebben a szorult helyzetben lépett szinte minden márka, és tulajdonképpen egy kivétellel kisebb-nagyobb árcsökkentésekbe fogtak, hogy mind betolják 11 millió alá a villanyautójuk árát. Itt egy táblázat a valamivel a limit alatti járművekről és többségük „árkorrekciójáról”:

Modell Ár támogatással Hivatalos alapár Alapár korábban Renault Zoé ZE50 7 849 000* 10 899 000 nem változott Opel Corsa-e 7 999 000* 11 510 000 11 400 000 Peugeot e-208 7 999 000 10 499 000 11 565 000 Mini Cooper SE 8 000 000 10 500 000 nem változott Nissan Leaf 40 kWh 8 190 000* 10 690 000 12 290 000 Kia e-Niro 39 kWh 8 399 000 10 899 000 11 499 000 Hyundai Kona EV 39 kWh 8 499 000 10 990 000 11 199 000 Hyundai Ioniq EV 8 499 000 10 990 000 11 290 000 Peugeot e-2008 8 499 000 10 999 000 11 590 000 Mazda MX-30 8 499 900 10 990 900 nem változott

*Egypár modellnél a 2,5 millió forintnál nagyobb különbségeket látunk, ezeknél az importőr sokat faragott a korábbi árból, hogy még versenyképesebb legyen az első menettől kezdve. Talán a Leaf áránál a leginkább látványos a változás, a legmagasabbról, és szinte utolsóként akciózott az importőre, de a legnagyobbat: a támogatással 4 millió forintnál is többet zuhan az ára.

Nem ismerjük a választ a szövegközi címben feltett kérdésre a különféle elektromos modelleken lévő – vagy éppen elolvadt –profitról. Azt viszont hallottuk, hogy van olyan importőr, amelynél dühösen reagáltak a kereskedők az általuk forgalmazott autó 11 milliós ára miatt, mondván, így már egy fillér hasznuk sincs rajta. Csak a munka maradt nekik az értékesítéssel.