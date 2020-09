„Munkába indultam reggel, kívülről ismerem Pomáznak ezt a részét. Miután kikanyarodtam a szomszéd utcába, normális, 40-50 közötti tempóval haladva utolértem egy dobozos Citroën Jumpert. Lassítani kezdett” – így indul Károly (nevezzük így a 7-es BMW tulajdonosát) több esztendeig tartó keserű története. Elmondása alapján átlagos manővernek indult az előzése.

„Én is lassítottam valamennyire, de mivel nem volt kirakva semmilyen irányba az irányjelzője, így indexeltem balra, megkezdtem az előzést. Pechemre, mert a Jumper hirtelen balra kanyarodott. A sofőr az út szélén meglátta a kollégáit, mint kiderült, miattuk fékezett, aztán úgy döntött, félreáll hozzájuk az út túloldalára.”

Ettől az ütközéstől természetesen nem tört darabokra a cirkáló, de megsérült a lökhárító, a sárvédő, a jobb első lámpa, a motorháztető, a felni és a gumi párosa, valamint a futómű is, plusz az apró. Ahogy az modern autóknál egyre inkább megszokott, no meg a sérült felfüggesztés is benne van, járásképtelen lett a BMW.