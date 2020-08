„A rendőri szervek lopás miatt 2020. év első hat hónapjában összesen 374 gépjármű, ezen belül 191 személygépkocsi körözését rendelték el” – közölte a Vezess adatigénylésére az ORFK. Mindkét adat negatív rekord, ennyire alacsony lopásszámra féléves időtávban nem volt példa az elmúlt évtizedekben.

Egyszerű a különbség a két kategória között: a gépjárműves lopásszám az eltulajdonított kis-, és nagymotorokat, teherautókat, buszokat és traktorokat is tartalmazza a személyautókon felül.

Összehasonlításképpen megmutatjuk, hogyan alakult az elmúlt három esztendőben az első féléves körözések száma.

2020. 1-6. hó 2019. 1-6. hó 2018. 1-6. hó Személyautó 191 289 774 Gépjármű 374 504 1232

Látványos a csökkenés, pedig a 2018-as adatok is már jóval a korábbi évtized számai alatt jártak. 2007-ben, és kizárólag személyautóból még 7584 darab ellopását jelentették be a tulajdonosok, majd többévnyi tartós csökkenés után 2010-re 5864 darabra csökkent a bűncselekmények száma, aztán két évig ismét növekedett, 6920-ig emelkedett vissza 2012-re. Tulajdonképpen 2013-2014 óta húz teljesen egyértelműen lefelé a grafikon, de az általunk megkérdezett rendőrségi vezető szerint valamennyire benne lehet a 9 hétig tartó kijárás korlátozás hatása is az idei statisztikában.