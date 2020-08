Nem vagyok különösebben tériszonyos, de 60-70 méter magasról lenézve ugyanúgy összefacsarodik a gyomrom, mint szerintem az átlag népesség nagy részének. Különösen, ha valami olyasmire kell felmászni, ami még közben csavarodik, hajlik, mozog is. Egy toronydaru meg pont ilyen. Mielőtt nekiindulunk, átvesszük az unalmas munkavédelmi részleteket: kukásmellény, Y-pántos sisak, acélbetétes bakancs mind megvannak, még átfutjuk mit szabad és mit nem, alaposan magamra kötöm a kamerát és már indulhatunk is felfelé. Illetve először mégis inkább a másik irányba, lefelé. Hiszen egy daru tetejét sokkal többen láthatják, mint az alját és ott is van mit felderíteni. Négy szintnyit ereszkedünk a föld alá, hogy megnézzük, honnan nő ki a toronydaru.

Olvass tovább

Legalul masszív, vasszerkezettel rendesen megerősített betonkocka adja az alapot. Ebbe még a beton betöltése előtt, precíz szintezést követően belekerülnek a daru rögzítésére szolgáló acélgerendák, majd a vasszerkezetet kiöntik betonnal, végül az elkészült alaphoz 32 darab csavar rögzíti a daru legalsó részét.

Vicces látvány, ahogy az építkezés közben fölé növő szintek vasbeton szerkezetének fémrúdjai be-belógnak a daru szerkezeti elemei mellé. A daru bontásánál ezeket majd levágják, hogy ki lehessen emelni a darabjait, majd befoltozzák a lyukat, és ide is padló kerül, az alapot pedig vagy otthagyják, vagy elbontják. Itt valószínűleg elbontják, hiszen legalább két parkolóhelynyi teret foglal a legalsó szinten, ami a belvárosban aranyat ér.

Közben megörülök annak, hogy várakozásaimmal ellentétben nem egy egybefüggő, végtelen lajtorján kell felkaptatni a 60-70 méter magasan lévő fülkébe, hanem komfortos, nagyjából hatméteres szakaszokra bontva lehet megtenni a távot, annyi pihenővel, bámészkodással, amennyi csak jólesik.

Eleinte 230 centi széles törzstagokon mászunk felfelé, ha az ember nem a rácsos, átlátszó padlót nézi, akkor nem is vészes a térélmény, de nemsokára szűkület jön, áttérünk a 20 centivel rövidebb oldalhosszúságú tagokra. Méretben nem nagy a váltás, csak itt már ingatagabb a korlát és a szerkezetnek is pont most kell megremegnie, valami emelés miatt, meg is ugrik a pulzusom. Gábor – ő a szétszerelő duó elektromos szakija – még rátesz egy lapáttal, amikor arról mesél, hogy a fordulás közben vészfékkel megállított torony mennyire látványosan csavarodik. Nem örülök a történetnek, most egyáltalán nem vágyom csavarodó acélszerkezetekre.

Gyorsan megyünk is feljebb, egyre többet látni a környék házainak tetejéből, előtűnik a Duna is, és a láthatáron a többi, munkában lévő toronydaru is. Budapesten van belőlük szép számmal, aki fentről áll neki összeszámolni, úgy harminc-negyvenet szinte bármikor összeszedhet.

Már bőven a Szervita téri templom 61 méter magas tornya fölött mászunk, amikor minden figyelmeztető jel nélkül eltűnünk egy masszívabb vasdarabban. Ez a fordítóegység, ami két villanymotorból, kis fogaskerékből és hatalmas fogaskoszorúból áll, ez forgatja körbe a gémet. Hülye érzés átbújni rajta, miközben ott zakatolnak centikre a motorok és közben megfontoltan fordul a gém is.

A fordítón túl még van néhány szint, és innen jön az igazi para, az egész hóbelevanc forog, kileng és közben átlátszó rácsfelületen lehet ide-oda mászkálni. Mindezt kb. 70 méter magasan, de leesni nem igazán lehet, mindenhol van korlát, azon túl meg nem megyünk. Szép lassan tér vissza a vér az ujjaimba, már nem markolom kétségbeesve a korlátot, hiszen a körpanorámás kilátás nagyot üt.

Mindent meg lehet szokni, azt is, hogy szinte lebegek a város fölött. Egyre messzebb merészkedek a forgás középpontjától és már szinte várom, hogy forogjon a gém. Körben mindent látni, észak felé a távolban a Megyeri híd pilonjait, még messzebb a Naszály sebeit, kicsit közelebb a Bazilikát, az óriáskereket, más irányokban pedig a Vár látszik, az épülő MOL torony, a Kelenföldi Erőmű kéménye stb. Órákat el lehet itt bambulni, csak a lentről jövő ricsaj zavaró. Ide nemcsak egyetlen utca zaja hallatszik fel, hanem ezeré, közben fúrnak, vésnek, flexelnek, néha még harangoznak is.

Sok időnk nincs, a darukezelő még befejezi az utolsó utáni emelést, leállítja a gépet, a fiúk pedig elkezdik bontani a bő egy éve itt dolgozó darut. Miközben kifűzik a kábeleket, komótosan a toronydaru fölé emelkedik a téren idáig a letalpalással foglalatoskodó óriási autódaru gémje, majd a horga az egyenként 3,5 tonnás ellensúlyok fölé fordul. Ezekkel kezdődik a szétszerelés, majd jön a gém, ellengém, mindegyiket fix, kijelölt pontokon kell megkötni és akkor minden megy, mint a karikacsapás.

Nagyjából két nap alatt tüntetik el a darut, hogy az alkatrészei 14 kamionon visszakerüljenek a cég telephelyére. Vagy rögtön egy újabb építkezésre.