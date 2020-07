Olvass tovább

Szakértőnk válaszol

Kedves Mária!

Általánosságban arról tudjuk tájékoztatni, hogy Ön a felvétel felhasználásával tehet szabálysértési feljelentést. Ha így dönt, akkor ezt írásban teheti meg a helyi (vagy bármelyik másik) rendőrkapitányságon.

Azt is meg kell jegyeznünk azonban, hogy a felvételről bizonyára nem állapítható meg a pontos sebessége a gépjárműnek (habár a tereptárgyak azonosításával ez becsülhető), és ami ennél is komolyabb akadálya lehet a felelősségre vonásnak az az, hogy az elkövető személyének is pontosan azonosíthatónak kell lennie. A szabálysértési eljárásban ugyanis nincs objektív felelősség, a szabálytalanságon kívül az elkövető kilétét is kétséget kizáróan azonosítani kell. A rendszám alapján az üzembentartót és a tulajdonost könnyen azonosítja a rendőrség, és jó eséllyel az üzembentartó és vagy a tulajdonos vezette a járművet, de ezt bizonyítani kell.

Más jellegű és tartós megoldást az jelenthet, ha a helyben lakók minél többen együtt kezdeményezik az önkormányzatnál a sebességcsökkentő küszöb telepítését.

Üdvözlettel:

D.A.S. JogSzerviz

www.das.hu

Mit lehet tudni a piros német rendszámról?

Olvasónk kérdez

Tisztelt Uram!

Kérem bocsásson meg, hogy saját ügyemben zaklatom, de sajnos nem tudom kihez forduljak, és remélem az ön szakértelme esetleg segíthet nekem. Az érdekelne, hogy a Piros, 06-al kezdődő német rendszámra ami német gépjármű szakértő cégeknek (meg elvileg autókereskedőknek és autószervizeknek) ha jól tudom joga tartani, arra milyen szabályok vonatkoznak? Lehet magáncélra használni? Egyáltalán be lehet vele Magyarországra jönni? Mit lehet róla egyáltalán tudni? Sajnos nagyon keveset találtam róla a neten.

Várom megtisztelő válaszát.

Szakértőnk válaszol

Tisztelt Fügedi Úr!

Németországban mintegy 100 éve léteznek piros rendszámok is, de változó tartalommal. A 06-tal kezdődő segíti az autókereskedőket, az 5-tel kezdődő szól az autószervizek, vizsgaállomások munkatársainak. A helyi Zulassungsstelle (kb. okmányiroda) adja ki többek között járműgyártóknak(autógyártóknak) vagy járműalkatrész-gyártóknak. Létezik fix időtartamra kiadott vagy visszavonásig érvényes verzióban is. Jelenleg járműgyártókon kívül pl. igazságügyi gépjárműszakértők, vizsgáztatók és természetesen autókereskedők kaphatják meg őket.

Kiadása a helyi okmányiroda mérlegelési körébe esik, nem kaphatja meg mindenki, aki autójavítással vagy autókereskedelemmel foglalkozik, többek között rendőrségi igazolás kell hozzá és szükség lehet igazolni valamennyi saját használatú parkolóhely meglétét is.

A rendszám tesztútra, próbaútra vagy ügyfeleknek történő kiszállítás erejéig használható akkor is, ha az autón nincs érvényes műszaki vizsga vagy nincs típusengedélye, nem forgalmazható és helyezhető forgalomba az Európai Unió országaiban (pl. Euro 5-ös Lada Vesta, kínai autó). Jogszerű magyarországi használata nehezen tűnik jogszerűen kivitelezhetőnek, ekkora távú tesztutat, próbautat nehéz volna életszerűen megindokolni.

Magánemberek 1998 májusa óta nem válthatják ki a piros rendszámot. Ha mégis valamilyen rendszámra volna szüksége autómozgatáshoz, akkor marad a sárga szélű Kurzkennzeichen, a rövid távú rendszám vagy autót hazahozni és egy ideig itthon használni a piros szélű exportrendszám. Ezeknek azonban komoly hátulütője, hogy csak érvényes műszaki vizsgával rendelkező autóra pattinthatja fel őket. A kivétel oldtimerekre vonatkozik, ezekhez találkozókra, az autó mozgatásához, szervizbe vitelére vagy eladást megelőző próbaúthoz kiváltható.

De az értékes, megőrzendő műszaki emléknek számító járművek (Kraftfahrzeugtechnisches Kulturgut) használatára az OT-hatósági jelzés kinti megfelelője, a 07-tel kezdődőd és H-ra végződő H-rendszámtábla szolgál. A piros csak szükségmegoldás lehet esetenkénti használatra.

A piros rendszám nem autóhoz, hanem a kiváltójához kötődik, így elsősorban autókereskedőknek való, akik sokféle, forgalomba nem helyezett vagy a forgalomból kivont autó (abgemeldet) mozgatását, kipróbálását tudják megoldani vele ügyfeleik számára. Érdemes megjegyezni, hogy a hozzá szükséges biztosítás(ok) költsége tudomásom szerint évi 700-3000 euró között mozog attól függően, mi mindenre terjed ki a biztosítási fedezet.

Üdvözlettel, Szörényi András

Valódi, vérbeli élményautót ráérősen

Olvasónk kérdez

Kedves András!

Elgondolkodtam egy hobbiautó beszerzésén. Egyelőre inkább távolabbi a terv, mert így is két autó van a családban és a feleségem szerint van fontosabb dolog is. Ennek ellenére sajnos hiányzik az életemből az a plusz. Első körben Alfa Romeo Brera volt a terv, de sajnos már elég idősek a modellek és az 1.75 TBi lenne csak a megfelelő, viszont 5 millió alatt alig lehet hozzá jutni. A 2.2 JTS nem győzött meg és elég problémás darab, láncgondok a GM származású erőforrás miatt ami hatvalányosan igaz a 3.2 JTS-re is.

Dízelt nem szeretnék, felesleges évi 5-6 ezer km-re így a JTD kiesett. Inkább élményautót szeretnék nem baj, ha van teljesítmény de a hang a vezethetőség majdhogynem inkább fontosabb. Volt 159-es Alfám, a családban most is van egy 1.9 JTD sajnos a bölcső erősen pusztul és most költött rá egy nagyobb összeget ismét azt öcsém.

Kettős tömegű, kuplung, szervó és a válto sem az igazi. Persze 13 éve autó és eddig nem sokat költött rá, sajnos minden autóra jellemzők a gondok idősebb korban. Ezért érdemes a Brera esetében is odafigyelni. Másik lehetőség a Peugeot RCZ a 200LE 1.6 turbós erőforrással THP ha jól tévedek. Soha nem volt Peugeot-om francia is csak egy Clio Campus 1.4. Nem tudom hová tenni, de nagyon szép és 3.5 körül már lehet szépet venni. Ha viszont maradi szeretnék olasz vonalon és az 500 Fiat már ismert számunkra, akkor egy Abarth 595 Competizione.

Nem az a Coupé forma de nagyon kis méregzsák és városban nincs nála jobb. Szóba kerülhet meg a Mini Cooper is de sok ismerős ráfázott már velük, jellemzően nem az 1.6 szívó motorral szereltek, az erősebb turbós verzíókkal volt gond. VW csoport iránt nincs meg bennem a szerelem. Kicsit itt Sopronban német autó fejnehéz a társadalom és nem akarok beállni a sorba, bármennyire is jó lehet egy TT Coupé, bár magasan vannak az árai a 10-12 éves kocsiknak is, ahogy az S3 is.

Ön vagy ha tegeződhetek te mit javasolnál, olyat is esetleg amire nem gondoltam vagy az említett modellek közt valami plusz információ? Igazából nem kell túl nagy autó és inkább 3 ajtós sportos autó a cél.

Köszönöm előre is a megtisztelő választ!

Üdvözlettel: Zoltai György

Szakértőnk válaszol

Kedves Gyula!

Szerintem is tegeződjünk! Egy hobbiautó szerintem lehetne dízel 159 vagy Brera, ha nem kell naponta nyüstölni, pláne, hogy egyikhez sincs jó benzines, csak a TBi, annyiért meg inkább vennék két tényleg jó MX-5 NB-t, mint egy Brerát. De hobbinak eleve nyitható tetős autóban gondolkodnék, MX-5, Volvo C70, CLK kabrió, E46 sorhattal, vagy a kupék közül ami tetszene, az Mercedes CLK C209 vagy a Laguna III kupéja. Esetleg a sokkal olcsóbban Alfa GT, abban legalább nem áll sok pénz és marad keret javíttatni, bár ott csak a négyhengeres dízeleket merném megvenni, esetleg az 1,8-ast, de 2,0 JTS-t nem.

Az RCZ gyönyörű autó és nagyon jó kocsi, inkább tűnik német prémiumterméknek, mint francia volumenmodell leszármazottjának. A Magna fejlesztette, ők is gyártották, remek autó. De ezzel a THP 1,6-tal sose venném meg, inkább a 2,0 HDI, mert annyival sokkal kevesebb gond lehet vele.

Szerintem vidám és vagány autó a Honda CR-Z, ha együtt tudsz élni a nem túl nagy teljesítményével. Patent a váltója, lelkes, örömteli, egyedi és megbízható. Az Insight-nál sokkal erősebb, sokkal örömtelibb, de hasonlóan megbízható és még a váltója sem CVT.

Ennyire bő kerettel már ott van a Nissan 350Z is, amely nem lesz takarékos és a szelepállítása sem olcsó, de hangba, farolásban nagy élmény.

A saját 2-3 milliómból vennék még Clio III RS-t, mert zseniális mindene és a motorja többnyire golyóálló: Ha többet locsolnál el rá, akkor egy Mégane RS-t. A Nürburgringen rengeteg fut a 24 óráson, ez a tanulóautó is oda, mert bírja a versenypályát, pedig szériaautó. Röviden: megbízható és megeszi a Civic Type R-t. Nem hangulatra, de gyorsabb minden szempontból.

Japánból, ami öregebb ugyan, de élménydús és működik, ott van a Toyota Celica TS a változó szelepemelésű 1,8-as motorral. Szép is, maradna is pénzetek, jól is megy, nagy élmény, de lehet vele utazni is.

Nekem jó hobbiautó volna egy öthengeres Volvo C30 is, vagy S40-V50. A https://www.bytbil.com oldalon nézz körül a svédek között! A futásteljesítmény, a miltal itt svéd mérföldben van megadva, amit 10-zel kell megszorozni, hogy km legyen belőle.

Üdv, Szörényi András