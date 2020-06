Mindig igyekszem kerülni azt a szót, hogy típushiba. Beszélgethetünk olajat veszítő kormányművekről, zörgő és elszakadó vezérműláncokról, de akárki akármit mond, nyolc-tíz, de néha már öt év felett is a használt autók legnagyobb baja a korrózió! A rozsdásodás pont olyan az autónak, mint nekünk, embereknek a rák vagy a házsártos házastárs: marja az életet, amíg el nem pusztul.

Varga Tibor, a Vezess használtautó-vásárlási szakértője, az Autóvizsgálat.hu vezetőjeként nap mint nap a megfelelő autó kiválasztásában és átvizsgálásában segít ügyfeleinek, kollégáival együtt. Vele készítjük az Értékbecslő sorozatot a Vezess videocsatornájára. Rengeteg jó és reménytelen autót vizsgált már át, az érdekesebb eseteket külön cikkekben is megosztja veletek, hogy felkészültebben indulhassatok autót nézni és jobb használt autót vásárolhassatok. Ezúttal a rozsdásodásról írt, a témával Tibor saját oldalán is találkozhattatok . A korrózió a használt autók legsúlyosabb baja, mert maradéktalanul megszüntetni nem lehet vagy csak aránytalan kiadások árán és már öt-hat év felett sújthatja az autókat. Varga Tibor többi cikkét ide kattintva olvashatjátok el.

Rozsdásodás: magyart vagy külföldit?

Jellemzően a Németországból vagy Ausztriából érkezett használt autók jobban rozsdásodnak, mint mondjuk egy olasz autó. Ez nem azokra a használt autókra igaz, amiket valaki saját magának vesz és gondosan kiválaszt, hanem a továbbértékesítési céllal Magyarországra behozott használt autókra, amikkel a kereskedésekben vagy a telep nélkül nepperkedőknél találkoztok, de a kínálat zömét ezek az autók adják.

10 év körül egy Ausztriából behozott használt autón gyakran nagy foltokban rozsdásodik a padlólemez, kirohadnak a lamellák az erősen korrodált klímahűtőből, a futóműben a lengőkarokról rétegekben hámlik a reve.

Általánosítani azonban ostobaság volna, mert láttam már osztrák és német autót kevés rozsdával, olasz autót pedig szanaszét rohadva. Az autó állapotának ez különben is cek egy része, mert lehet, hogy egy olasz autó nem rozsdásodik, de tapasztalataim szerint Európában talán ők figyelnek legkevésbé a kocsijuk műszaki állapotára, nem cserélnek olajat, összevissza horpasztják, horzsolják az autót a parkolóban, de ez sem mindig igaz. Nekem is volt Ford Mondeóm Olaszországból, ami nemcsak rozsdamentes, de optikailag is kiváló állapotú volt.

A Magyarországon először forgalomba helyezett használt autók rozsdásodása a legváltozatosabb. Van, hogy alig korrodált autóba futunk bele és van, hogy ott kell hagyni egy öt éves magyar használt autót is a rozsdásodás miatt. 20 éves szakmai tapasztalatom szerint az a legfontosabb, hogy nem érdemes eleve kizárni egy autót a keresésből a származása alapján. Mert lehet, hogy az előítéleteink fogságában lemaradunk egy igazán jó kocsiról és megveszünk egy rosszabb példányt.

Melyik márka veszélyeztetett elsősorban?

Sajnos a magyar használtautó-vásárlók körében leginkább sztárolt autókat érinti a rozsdabaj, a japán szívó benzineseket. A legrosszabb a helyzet a Mazdákkal, de legyetek óvatosak a Hondákkal is! Nyolcévesen erősen rozsdásodhatnak, a 12 év feletti példányok gyakran vállalhatatlan állapotban vannak. Ezt ne úgy értsétek, hogy minden Mazda és Honda rozsdásodik, de ezeknél a típusoknál nagyobb az esély belefutni egy rozsdaboglyába.

Elég sok használt autóra jellemző, például a Hyundai i30-ra és a Kia Cee’dre is, hogy a padlólemez és a karosszéria kevésbé rozsdásodik ugyan, viszont a futómű segédkerete, a különböző tartók erősen korrodálnak. Ezeket az alkatrészeket gyakran csak vékony festékréteggel fedi le a gyártó, ami pár év alatt megadja magát.

Megvehető egy rozsdás autó?

Ha tisztában vagy a korrózió fokával, közép- hosszabb távú veszélyeivel, akkor meg lehet vásárolni a vörös pestissel fertőzött autót. De a rozsdásodottság egész biztosan döntő értékcsökkentő tényező és arra is gondoljatok milyen nehéz lesz megszabadulni a járgánytól, ha az alváza és futóműve erősen rozsdás. Ráadásul addigra szinte biztosan továbbterjed a rozsda és az autótok még annál is rosszabb állapotban lesz, mint amiben megvettétek.

Ha mondjuk a sárvédőíveket eladás előtt kijavították és színre fújták, pár év múlva ugyanott hólyagosodni fog a festék és újra előtör a rozsda. A korrózió megnehezíti az autók szerelését is, az összerohadó csavarok oldása növeli a munkadíjat.

Amikor balesetveszélyes a rozsdásodás

Jellemzően tíz év feletti autóknál jelentkezik vészes korrózió, de nem ritkán már négy-ötéves korban találkozom erősen rozsdás autókkal. Számos esetben akár balesetveszélyes is lehet rozsdásodás, ha például az első segédkeretet sújtja. Néhány igen népszerű használt autót különösen sújt ez a gond ilyen például a Mercedes A-osztály első generációja, a W168 vagy az Alfa Romeo 159.

Ezekhez a modellekhez ma már igen nehezen szerezhető be segédkeret. Ha van is gyári új belőle, annak az ára csillagászati, az utángyártók nem álltak rá, bontóból pedig hasonló állapotot kapnánk, mint ami nekünk is van. Egy autóbontós haverom szerint öt-hat éve még a vastelepre vitték bölcsőket a 159-es Alfákból, mert nem volt rájuk kereslet, Időközben az autók rozsdásodása elérte azt a szintet, hogy hiánycikk lett a jó állapotú bontott futómű-segédkeret.

A hátsó lengőkarok is képesek olyan szinten elrozsdásodni, hogy akár el is törhetnek az úthibák ütéseitől. Higgyétek el, nem lesz mókás egy autót törött lengőkarral az úton tartani a megállásig.

Gyakori probléma a fém fékcsövek korróziója. Rosszabb esetben a fékcső a belső nyomástól eltörhet és elmegy a fékhatás. Ilyenkor a szerencse és az imádság segíthet, de a legfontosabb, hogy ne veszítsd el a fejedet! Üzemi fék nélkül vissza kell kapcsolni, hogy a motorfék dolgozzon, az erősebb motorfékért leállíthatod a motort is. De figyeljetek arra, hogy álló motorral és kinyomott kuplunggal nincs kormányrásegítés, emiatt nagyon nagy erő kell a kormány elfordításához. Annak van szerencséje, akit egyenesben ér az autó elhanyagolásából fakadó életveszély. A lassításban segít a rögzítőfék (kézifék) behúzása vagy kapcsolójának tartós működtetése, lenyomva vagy felhúzva tartása.

A légkondicionáló működéséhez elengedhetetlen a sehol nem eresztő klímahűtő. A klímahűtő lamellái szinte típustól függetlenül kirohadnak, amitől egy ideig még működik a klímaberendezés. De ezek a lamellák merevítik a hűtőben található apró csöveket és túl azon, hogy pusztulásukkal romlik a hűtés hatásfoka, a rezgéstől előbb-utóbb eltörik valamelyik vízcső.

Miért nem alaposabb a gyári korróziógátlás?

Ezeket az autókat nem a magyar használtautó-vásárlóknak gyártják az autómárkák, hanem első tulajdonosuknak, aki sok esetben csak 5-6 évig tartja meg őket. Utána még megveszi őket valaki nyugaton, aztán öregebben és még rosszabb állapotban kerülnek Magyarországra és más használt autós exportpiacokra, kevés kilométerrel, orvos vagy pap tulajtól, amikor a többedik kinti tulajdonos is lerúgta őket. Az autógyártókat nem érdekli, hogy nálunk 15 vagy 25 évesen még használni akarják az autójukat, a cél az, hogy újat vegyünk

Mire jó az alvázvédelem?

A rozsdásodás megfékezésében segíthet az alvázvédelem, De nem abban a formában, amikor a szomszéd Józsi bácsi rááll az aknára és lekeni a kocsi alján Bonobittal, mert az olcsó. Erre 20 ezer forintot is kár kiadni, mert ennyi erővel becsukhatod a szemedet is, hogy ne lásd a rozsdát.

Vannak erre szakosodott alváz- és üregvédelmi cégek, akik kemény és gusztustalan munkával eltávolítják a kocsi aljáról a rozsda nagy részét, majd profi anyagokkal lekezelik a felületet és az üregeket. Erre adott esetben 10 év garanciát adnak, kérdés, hogy hol lesz a cég 2030-ban és tiéd lesz-e még akkor az autó.

Sajnos a lemezrétegek közé ők sem tudnak beférni, tehát ez sem nyújt százszázalékos védelmet, jobbat viszont nem tudok. Az el járás bonyolult és költséges 100-150 ezer Ft körül vállalják és alsó hangon is fél év a várólista a népszerű alvázvédősöknél.

Ne az előítéletek vezessenek!

Ha idősebb autót veszel, általában nem az a kérdés, rohad-e, hanem hogy milyen mértékben és javítható-e még a korrózió? Ennek tudatában érdemes autót keresni. Kivételek mindig vannak, de az Olaszországból és Dél-Franciaországból érkezett autókon általában kevés a rozsda vagy akár tíz év felett is korróziómentesek lehetnek, de ezek gyakran lepukkantak és csomószor összetörték őket, tisztelet a kivételnek.

Egy új kompakt vagy középkategóriás autó ára jelenleg legalább 5-10 millió forint. Nem várhatjuk el 10-15 évesen, az újkori ár 20-30 százalékáért egy használt autótól az újszerű állapotot. Nagy eséllyel lesz rajta rozsda, horzsolás, fényezett elem és az autónak lesznek különféle műszaki problémái. Ez az ára annak, hogy 70-80 százalékkal az újkori ára alatt megvehető. A magyar használtautó-piacon lehet az adott autó korához és árához képest jó állapotú példányt találni, de szerencse, komoly szaktudás és alapos átvizsgálás kell ahhoz, hogy ne verjenek át.

Tetszett a cikk? Varga Tibor többi írását itt olvashatjátok a Vezessen a használtautó-vásárlás murvával kikövezett, rögös útjáról.