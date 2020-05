Idén elmaradtak a húsvéti locsolkodások, de mindannyian emlékszünk még a kellemes tavaszi szokásra. Férfiak és fiaik látogatják a finomságokat kínáló rokonságot, a barátokat és a kedvelt szomszédokat. A gyerekek örülnek a csokinyuszinak, a felnőtteket pedig a hagyomány szerint rendre alkohollal kínálják. Sajnos nem ritka, hogy olyanok is begurítanak pár jó magyar felest, akik vezetnek aznap. Roland is ivott minden egyes meglátogatott ismerősnél, pedig három utast is fuvarozott aznap, köztük két gyereket – így indul a közlekedési balesetek bírósági utóéletét bemutató sorozatunk e heti története.

Volt pár rokon, akik nem akartak tölteni neki, de elhessegette az aggodalmaskodó megjegyzéseket. „Nem lesz gond, csak három falut járunk be, kívülről ismerem ezeket az utakat” – legyintett a negyvenes férfi. Nem sokkal a faluba hajtás után mégis lecsúszott az Opelje a kanyargós útról. Pedig tényleg tökéletesen ismerte azt az éles kanyart, de most meg akarta mutatni az ovis gyerekeknek, hogy ő még 80-nal is be tudja venni a 40-es tábla figyelmeztetése ellenére.

A négyből hárman voltak bekötve

Sajnos az autója kisodródott, és az öreg Astra nekicsapódott a kanyar külső íve mellett húzódó téglakerítésnek. Bármennyi szeszt is döntött magába Roland aznap, annyira azért észnél volt, hogy minden egyes elinduláskor rászólt a hátul ülő fiúkra, csatolják be magukat a gyerekülésbe. Valószínűleg ez mentette meg a srácok életét, a baleset okozta sokkon kívül komolyabb sérülés nélkül megúszták az ütközést. Hangosan zokogtak, amikor a csattanásra odasereglő utcabeliek kiszedték őket a roncsból, de pár kék folttal megúszták a tragédiát.

Az anyósülésben utazó Olivér azonban nem volt bekötve, az ő életét már nem tudták megmenteni a gyorsan kiérkező mentősök. Roland használta az övet, őt kisebb csonttöréssel szállították kórházba, de egy hónap múlva már a saját lábán járt be a megyei rendőrkapitányságra, kihallgatásra.

Gyorsan egyértelművé vált a baleset utáni helyszíneléskor, hogy az Opel jóval a megengedett maximális sebesség felett közlekedett, a vizsgálatok szerint olyan 80 és 85 kilométer/óra közötti tempóval. Józanul talán még be is vette volna Roland az éles, de jól ismert kanyart, ám erősen ittasan esélye sem volt ilyen lendülettel.

Először súlyos börtönbüntetésre ítélte a bíróság

Halált okozó ittas járművezetéssel vádolta meg a férfit az ügyészség, aki a Vezess olvasóinak is jogi tanácsokat adó Janklovics Ádám közlekedési ügyvédhez fordult védelemért. A kívülről nézve meglehetősen egyértelműnek tűnő ügyben súlyos ítéletet szabott ki Rolandra a bíróság, 3 év 6 hónap börtönbüntetést kapott, 4 évre eltiltották a közügyektől, és szintén 4 évre bevonták a jogosítványát is.

Nem hagyta annyiban ezt az ítéletet Roland és a védője, ami első ránézésre meglepő lehet az olvasónak. Vajon mibe kapaszkodhat ilyenkor az ügyvéd?

A védő érvelése szerint Olivér életben maradhatott volna, amennyiben használja a biztonsági övet. Ezt mi sem bizonyítja jobban szerinte, mint hogy rajta kívül az autó három másik utasa komolyabb sérülések nélkül hagyta el a baleset helyét. A két kisfiút teljesen megvédte a gyerekülés, és az öv, valamint a sofőr Roland is gyakorlatilag simán megúszta. „A sértett becsatolt biztonsági öv mellett nem szenvedett volna halálos sérülést, tehát nem a terhelt szabályszegése miatt következett be a súlyosabb eredmény, a sértett halála.”

Változtatott a másodfok, nem is akármennyit

Jelentősen könnyített az ítéleten a másodfokú bíróság, amely 2 évnyi szabadságvesztésre változtatta a kiszabott börtönbüntetést, aminek végrehajtását ráadásul 4 év próbaidőre fel is függesztette.

A védő nem állt meg itt, felülvizsgálati indítványt nyújtott be. Ugyan a kiszabott büntetést elfogadhatónak tartotta a védence, ám a minősítést, azt, hogy a vádlott okozott halált, az előbb említett érvelésük miatt nem.

Itt már nem jártak sikerrel, az ügy lezárásaként a Kúria kimondta, hogy közúti baleset gondatlan okozása miatt felel az elkövető abban az esetben is, ha a súlyos testi sérülés, vagy halálos eredmény bekövetkezésében az is szerepet játszott, hogy a sérült/elhunyt személy nem kapcsolta be a biztonsági övet.

Mindezek miatt Roland tettét helyesen minősítette az első- és a másodfokú bíróság halált okozó ittas járművezetés bűntettének. A Kúria meghagyta a 2 év felfüggesztettet is, azaz nem kell börtönbe vonulnia a felelőtlen édesapának. Igaz, mostantól 4 évig nem autót vezetve jár locsolkodni húsvétkor.