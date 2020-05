Budapestről majd’ háromórás autóút vezet Elekre, a Gyulától délre, a magyar-román határ közelében fekvő, szűk ötezer lakosú településre, ahol az első magyar fabicikli készül. Izgalmasan hangzik, de vajon mi lehet vonzó egy fából készült kerékpárban? Utánajártunk, megnéztük, hol, hogyan és miből készül, és mire jó a favázas bringa.

A világ első biciklije is fából készült ám

Bár egyes vélemények szerint már jóval korábban is készültek a biciklihez hasonló szerkezetek, mégis úgy tartjuk, a világ legelső kerékpárját 1817 júniusában mutatta be Freiherr Karl von Drais, majd pár hónappal később szabadalmaztatta is a „Laufmashiene” – magyarul futógép – névre elkeresztelt találmányát. Ez a legkorábbi, kormányozható, kétkerekű, emberi erővel mozgatott jármű, amit némi jóindulattal már biciklinek nevezhetünk.

Nem meglepő, hogy fából készült, a ránézésre valós súlyánál – 22 kg – jóval nehezebbnek látszó, fékezhető hátsó kerekű szerkezet. Első komolyabb útján 13 kilométert tett meg vele a feltaláló, egész tisztességes, egy órán belüli idővel. Később persze készültek elegánsabb, finomabb ívű kerékpárok is, de az első kerékre szerelt pedál megjelenésére egészen 1863-ig kellett várni. A fát később felváltotta az acél, de készülnek kerékpárvázak különféle fémötvözetekből, alumíniumból, titánból, karbonból, bambuszból és még vagy kismillió féle anyagból.