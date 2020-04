Ha már a nyolcadik házi sütésű kenyereden is túl vagy, ha lefutottad kétszer is a maratoni távot az erkélyen és csodálatos zen kertté gereblyézted a kertvégi csalitost, akkor nekiállhatsz végre kiganézni a kocsit is. Úgy alaposan. Egy tisztességes takarítást okos dolog egy kirámolással és porszívózással kezdeni. Összegyűjteni a szétszórt aprót, kidobni a tatárjárás óta gyűlő tankolós blokkokat, szemétre vetni a rég elrongyolódott töltőkábeleket, fülhallgatókat. Ha van garázs, vagy legalább egy fedett rész a kertben, akkor akár az üléseket is kiszedheted, ne adj Isten a szőnyeget is. Úgy könnyebb lesz tökéletes munkát végezni.

Aki egy kicsit szerencsésebb, az akár a garázst is magára zárhatja és tucatnyi olyan feladatot találhat magának az autó körül, amit eddig Pató Pálként legyintve halasztott békésebb időkre. Hát, most nincs kifogás, neki lehet állni és végre nekikezdeni ezeknek a melóknak.

A porszívózás nem nagy tudomány, de csak úgy csináld, hogy más ne lássa. Ha kiderül, hogy tudod kezelni, akkor a veszélyhelyzet elmúltával sokkal szomorúbb életed lesz, mint előtte, csak szólok. Szóval óvatosan. A kárpittal azért lehetsz durvább, a kis fejjel menj végig szisztematikusan az üléseken, szőnyegen. Másik kezedbe vehetsz ecsetet is, és akkor a légbefúvók rostélyaiból is ki tudod piszkálni a porszemeket. A szűk, lehetetlen résekben megülő kosz ellen a fülpiszkáló és a fogpiszkáló is hatásos lehet, míg a ragaszkodó hajszálak, kutyaszőr egyszerű, barna ragasztószalaggal is összeszedhető. (Letépsz egy darabot és a ragadós felét néhányszor hozzányomod a kárpithoz. Ha már nem ragad rá több szösz, jöhet az új darab.)

Kisebb kiterjedésű olajos foltok ellen szódabikarbóna is eredményesen használható, de a kellemetlen szagokat is képes semlegesíteni, ha hagyjuk egy órányit hatni. Hátránya, hogy ha belekeféltük az üléskárpitba, kezdhetjük elölről a porszívózást. Porszívózás után jöhet a kárpittisztítás. Ezt meleg, napsütötte időben érdemes lezavarni, praktikusan valami szőnyegtisztítóval, de ha épp nincs otthon, ezért el ne menj a sarki boltba, jó lesz a langyos víz, szappan, szivacs kombinációja is, csak ne áztass el vele mindent. Ha végeztél, hagyd nyitva az ajtót, de legalább az ablakokat, hadd szellőzzön, száradjon odabent minden. Amennyiben kemény vagy és kiszedted az üléseket, szőnyeget, könnyebb dolgod lesz a szárítással.

Az ablakokat, gumikédereket szintén szappanos vízzel mosd át, az ablakot ecetes vizes öblítés után töröld szárazra, ha nincs ablaktisztítód. Bátran használj mikroszálas törőkendőt, amely roppant hasznos cucc, csak szárazon utálatos, ahogy beleakaszkodik az ember bőrébe. Cserébe foltmentesen száradó felületet hagy maga után. A gumitömítésnek pedig a finom szilikonos befejezés tesz jót. Ha már ablak, akkor rápillanthatsz az ablakmosó szintre is, ha fogyóban, akkor a nyári bogaras időben a mosogatószerből kevert folyadék is praktikus lehet. De persze úgyse mész sehova, úgyhogy mindegy is, milyen jól oldja a bogarakat.

Csomagtartó

Az autósok többsége rengeteg felesleges cuccot cipel magával, nap, mint nap. Ez pedig nem jó. Zörög, hánykolódik, és ha extrém tömegű kacat van szétszórva a kocsiban, még a fogyasztást is növelheti a túlsúly. Valószínűleg nem a gyerekek kirándulásokon begyűjtött 37 darab, jaj csak ezt az egyet hadd hozzuk haza típusú botja lesz az, amitől megugrik a fogyasztás, de suttyomban ezeket is hajítsuk ki a kocsiból. Ha szerencsénk van, nem kell velük elszámolnunk. Tegyük ugyanezt a gyerekfej méretű kavicsokkal is, és dobjuk ki az összes lábtérben megbújó csokipapírt, alig használt szarvasbogártetemet, sárkoloncot minden vicket-vackot. Ha év közben amúgy elég trógerek vagyunk, és mélyre túrunk, akkor meglepő, régen elfeledett dolgokat is találhatunk az ásatás során.

De mi az, ami tényleg jól jöhet? Egy pokróc, fejlámpa, munkavédelmi kesztyű, bikakábel, tartalék ablakmosó folyadék és egy palack víz, egy guriga wc papír nem foglal sok helyet, mégis előfordulhat, hogy egyszer majd aranyat ér. A klotyópapír értékének megugrására nemrég volt is példa.

Motortér

Hiába lakik valaki a város közepén, a motorháztető alá költöző nyestekre ott is számítania kell. Ha pedig különösen sokáig áll mozdulatlanul az autó, akkor nagyobb esély van rá, hogy valami jószág úgy érzi, ott neki jó. Filléres, de hatékony dologgal lehet távol tartani a kábeleket nagy szeretettel rágcsáló jószágot: egy egyszerű wc illatosító rúddal. Igaz, innentől te is ritkábban nézel be oda.

Akkumulátor

Egy rendes, amúgy jól működő és napi használatban lévő autónak nem lenne szabad, hogy bármi baja legyen egy hónap kényszerpihenő alatt, beleértve az akkumulátort is. A kijárási korlátozás még közel nincs egy hónapja életben, úgyhogy komoly aggodalomra nincs ok, ha azóta nem ültél autóba. Ha azonban még ennél is hosszabb ideig áll mozdulatlanul a kocsi, hasznos lehet egy akkumulátortöltő.

Nem kell nagy befektetésre gondolni, szupermarketek akciós polcain akár 5000 forint körüli összegért is lehet találni kis méretű, de intelligens, akár csepptöltésre is képes példányokat. Nekünk most leginkább a csepptöltésre, szinten tartásra van szükségünk. Persze az autónak az lenne a legjobb, ha legalább hetente mennénk vele egy nagyobb kört, mert akkor a legtöbb macerától automatikusan megmenekülnénk, például a gumira sem kéne figyelni, hogy ne ugyanazon a ponton terhelődjön.

Rendszeresen karbantartott autóban a szűrőkkel nem lesz sok bajunk, de a bevállalósabbak nekiállhatnak ennek a kitakarításának is, fene nagy unalmukban. Persze minden típusfüggő, egy messzeföldön híresen görény módon elrejtett szűrőt ne kezdjen el senki kibontani a helyéről, csak ha biztos a dolgában. Persze ki is cserélhetnénk a szűrőt, de most háztáji karbantartásra gondolj, amit extra bevásárlás nélkül is meg tudsz csinálni.

És végül az egyik legunalmasabb autókozmetikai eljárás, amivel végtelen időt lehet elpocsékolni: a házi, kézi polírozás. De ebbe csak akkor kezdje bele, ha van otthon polírpasztád, mert a háztartásban fellelhető dolgok néha csak rontanak a helyzeten.

