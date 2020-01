Minden idők egyik legemlékezetesebb autós üldözése máig a Bullitté. Amikor Steve McQueen a fekete Dodge Charger nyomába ered a vágtázó lovacska nélküli, sötét zöld Mustanggal és ugrat, driftel, gumit füstöl San Francisco utcáin, az felejthetetlen. Rengeteg filmszerepe volt már a Ford Mustangnak, de mind közül kiemelkedik a San Francisco-i zsaruban (ez a Bullitt béna, magyar címe) nyújtott alakítása.

Steve McQueen – maga King of Cool – könyörgött, hogy visszavásárolhassa az eredeti Bullitt Mustangot, pedig az távolról sem volt ennyire jó, mint most. Nem véletlenül hozták a Mustangot épp most Európába. A futóműve, a motorja és a váltója is most lett olyan, hogy megállja a helyét. Egyszerre nyújtja az izomautós amerikai barbárságot és a sportautós vezetési élményt.

Highland zöld, akárcsak az eredeti, ötküllős retró felnik vannak rajta és ennek a hűtőmaszkján sem vágtat a vadló. De nézd, ennél jóval többet ad a Mustang Bullitt!