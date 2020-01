Olvass tovább

1974-ben döntött úgy, hogy megválik a híres Mustangtól és a Road & Track októberi számába adta fel hirdetését: “1968 ‘Bullett’ MUSTANG driven by McQueen in the movie…Can be documented. Best offer.”

Robert Kiernan akadt rá a hirdetésre, aki végül 6000 dollárért vásárolta meg a Bullitt Mustangot, melyet felesége évekig használt napi járós autónak. Közben maga Steve McQueen is bejelentkezett az autóra. Többször kereste Robertet, hogy adja el neki az eredeti filmes autót és még azt is felajánlotta, hogy kerít neki egy pontosan ugyanilyen Mustangot. Robert azonban rendre nemet mondott az autóbolond színésznek.

104 607 km volt a Mustangban, amikor a váltója tönkrement és a javítás helyett inkább letették a garázsba. 2001-ben, az akkori Ford Mustang GT Bullitt bemutatása után Kiernan és fia úgy döntöttek, hogy mozgóképes állapotba hozzák a Mustangot, de Robertnél Parkinson-kórt állapítottak meg, ezért a projektbe nem fogtak bele. Robert 2014-es halála után a Bullitt Mustangot Sean örökölte és a legújabb modell premierjére lett újra járóképes.

Igyekeztek a lehető legeredetibb formában meghagyni az autót, ennek megfelelően kicsit rozsdás, kicsit kopottas, sok helyen horpadt és a fényezése sem épp egy mestermunka, a beltérben szakadtak az ülések. Ez azonban mit sem számít, mert ez az autó egy igazi legenda.

Becslések szerint az eredeti Ford Mustang Bullitt akár 4 millió dollárt is megér majd a következő tulajdonosának és ezzel együtt bizonyítja azt is, hogy ikont venni olcsón nem rossz befektetés.