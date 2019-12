Jó ideje használom már a közösségi autózást, amit itthon csak Oszkárként emlegetnek, és most megpróbálom eloszlatni az ezzel kapcsolatos félelmeket.

Természetesen ez utasként is ugyanígy történik, ha egy sofőrnél túl sok a negatív visszajelzés, nem fogsz beülni mellé.

Vihetem a kiskutyám, kismacskám, tengerimalacom?

Sofőrként egyértelmű, hogy azt viszel magaddal, amit csak szeretnél, de az utas ezt nem fogja tudni, hacsak nem adod meg pontosan a hirdetés leírásában. Az mindenképp írd le, hogy fejenként hány darab és mekkora csomag fér el nálad, ne akkor érjen mindkettőtöket meglepetés, amikor találkoztok az előre megbeszélt felvevőponton, az utad pedig három utazót pakolt telel, mert nyaralni készül. Ami még nagyon fontos, hogy rengeteg utas szereti magával hurcolni kis kedvencét (kutya, macskával, piton, tengerimalac, stb.), ezt is előre szögezd le, hogy vállalod-e az állatok szállítását. Amennyiben igen, azt csakis biztonságos körülmények között tedd, ne hagyd, hogy szabadon kószáljanak az autóban az állatok.

Amit nehéz kikerülni

A rendszer egyik gyenge pontja az, ha egy sok pozitív visszajelzéssel rendelkező utas nem saját magának foglal, hanem egy ismerősének és erről nem szól a sofőrnek, aki csak akkor szembesül a dologgal, amikor felveszi az utast. Futottam már bele nagyon kellemetlen szituációkba, ilyen volt például, amikor egy félrészeg férfi szállt be mellém (utas voltam) és egész úton terrorizált mindenkit a hülyeségével, és azt akarta, hogy az összes benzinkúton álljunk meg sört venni.

Az ilyen persze elég ritka, mert általában azok is teljesen normális emberek, akik helyett más foglal. Jellemzően nagymamák és idősebb anyukák szoktak így utazni, akik nincsenek jóban az okostelefonnal, számítógéppel. Mindenképp olyan műszaki állapotú autóval hirdess, amelyben biztonságosan tudsz szállítani utasokat. Külföldi telekocsis felületeken már van olyan, hogy az autó műszaki állapotára vonatkozóan is kérnek be adatokat, ami nagyon jó dolog, még megbízhatóbbá teszi az egészet.

Tényleg spórolhatok?

Ha sofőrként regisztrálsz, és mondjuk rendszeresen utazol Debrecen és Budapest között, akkor már azzal is előrébb vagy, ha csak egyetlen utas ül be hozzád, hiszen annyival is kevesebb lesz az útiköltséged. De ha tele az autód emberekkel, akkor biztos, hogy neked már nem kerül pénzbe az út. De számoljunk kicsit: 230 kilométer, 7 literes fogyasztással, 395 forintos üzemanyaggal, 10 napos autópálya-matricával egészen pontosan 9335 forintba kerül. Ha rajtad kívül 3 utasod van, és mindegyiküktől kérsz 2500 forintot, akkor már mindenki jól jár.

És azt se felejtsük el, hogy a telekocsizással rengeteg károsanyag-kibocsátástól óvjuk meg bolygónkat, hiszen ha négyen, öten egy irányba tartunk, miért menjünk külön autóval?

Azt hiszik, hogy taxi?

Az elmúlt évek alatt számos oszkáros sofőrrel beszélgettem, és többen panaszkodtak arra, hogy a náluk helyet foglaló utasok úgy gondolnak a szolgáltatásra, mintha taxi lenne. Ez nem csak elméletben, gyakorlatban sem igaz!

Autósként általában egészen pontosan meghatározhatod a hirdetésben, hogy hol lehet be és kiszállni majd az autóból, annyira vagy rugalmas, amennyire neked belefér. Jófejségből kisebb településeken akár házig is viheted az utasokat, de csak akkor, ha neked nem okoz problémát. Ezt minden utasnak el kell fogadni, és az esetek 99 százalékában nem is szokott gond lenni ezzel.