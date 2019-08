Az autóstoppolás mindig is rizikós vállalkozás volt, a sofőr és a stoppos részéről egyaránt. A stoppos persze mindig is sokkal kiszolgáltatottabb helyzetben volt: mégiscsak ő száll be egy idegen négykerekű birtokába, illetve válogatni se sok lehetősége van az integetésére megálló kocsik között. De aztán jött a mobilkommunikáció, a GPS, az internet, és fordult a kocka. Ma már a modern autóstop, a telekocsi-szolgáltatás utasa szabadon böngészhet a számára szimpatikus sofőrök között. No meg persze az érdekes autók között is, ha nem mindegy neki, mivel utazik.

Csendesen suhanó, 0-ról 100-ra 5,6 másodperc alatt gyorsuló Tesla? Vörös bőrkanapés Lancia Thesis? Elképesztően gyönyörű, szinte gyári állapotú ezerkettes Lada? Minden van a legnépszerűbb hazai telekocsi-szolgáltató, az Oszkár hatalmas virtuális flottájában! Ráadásul milyen jó fej emberek vezetik ezeket az egzotikumokat!