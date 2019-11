Van rengeteg költsége az életünknek, amire nehéz vagy nem is lehet hatni. De az üzemanyagra elköltött százezreket és milliókat viszonylag könnyen lejjebb lehet faragni. Ehhez csupán vezetési szokásainkon kell némileg csiszolni, és ha mindehhez megfelelő műszaki állapotú jármű társul, akkor garantált az eredmény, az alacsonyabb fogyasztás.

Mi is többször bizonyítottuk már, hogy a nagyotmondásnak tűnő értékek a 4,5-5 liter körüli átlagfogyasztás is elérhető, ha vezetéstechnikailag erre a célra fókuszálunk. A takarékos vezetés alapjait ezúttal Gajdán Miklós mutatja be, a tőle megszokott alapossággal.