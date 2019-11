Olvass tovább

Ebből a brutális választékból összesen 115 106 személyautót adtak el háromnegyed év alatt. Kövér szám, ahogy elemzésünkben megírtuk, hasít az újautó-piac. A márkák és a modellek legnagyobb része szépen fogy, azonban ha beleássuk magunkat abba az Excelbe, amely ezt a száztizenötezer-akárhány… kocsit tartalmazza, találunk pár név mellett egészen aprócska darabszámokat. Néhány modellt bizony nem fütyülnek slágerként az utcán – hogy finoman fogalmazzunk. Ennek oka összetett, modellenként sokdimenziós lehet, nem vállalkozunk a megfejtésükre, csak néhány adalékkal szolgálunk.

Kezdjük egy kivételesen JÓ autóval. A Toyota Priusról tankönyvet lehetne és kell is írni, miként gyűrte maga alá egy lenézett, körberöhögött hajtás a világ autóiparát. 1997-től meglehetősen sokáig egyedül törte az utat hibridként, ma meg mindenki ezt gyártja. Akinél nincs a kínálatában, az 2019-ben tulajdonképpen elmaradottnak számít, nem túl fényes jövőképpel. A Prius fogalom, ezt mindenkinek illik elismerni, bármilyen márka rajongója, mert például a megbízhatósága és a takarékossága etalon.

Ám ha felmegy most a tisztelt érdeklődő a Toyota honlapjára, hááát, sehol nem találja. Csendben megszűnt nálunk a forgalmazása az elmúlt hónapokban valamikor, annyira nem veszi senki. Bármennyire is lenyűgöző tudású jármű, már a bevezetése után meglehetősen egyértelműnek tűnt a sorsa, habár őszintén megmondva, ekkora kudarca senki nem számított. Először is fáj ránézni, másrészt a 10 millió feletti vételár erősen túlzó volt, pláne úgy, hogy házon belül vonzó hibrideket kínál a Toyota nagyjából ugyanakkora méretben, olcsóbban. A C-HR két éve hódította meg Európát, a Corolla-család idén.

Priusból összesen 4, azaz négy darab kelt el 2019-ben Magyarországon a Datahouse szerint. Ennyi volt, kár érte, szexi kasznival a világ egyik legjobb autója lehetett volna, normális áron pedig szupersiker (ahogy a C-HR lett). Így durva bukta.

Nem érződik ekkora hasalásnak a 14,4 millió forintról induló (!) Jeep Cherokee szerényke népszerűsége, talán ne is használjuk e kifejezést, mindösszesen 10 darab kelt el belőle 9 hónap alatt. Óriási hátrányból indult a márka, amelyet érzésünk szerint Európában a német prémiumtrió ellen küldenének harcba, de arról a csatamezőről a Mercin/BMW-n/Audin kívül más még nem tért haza.

Még beszédesebb talán a Grand Cherokee 14 darabos értékesítése, ami 20,6 milliós induló árával és méretével ugye az X5 kategóriája, sokan úgy is ülnek benne, de hát mégis más szint. Újonnan, az árcédulára írt összegben nem annyira, csak hát presztízsben és tudásban mindenképpen. X5-ből háromnegyed év alatt 477 kelt, ehhez kell nézni a tucatnyi GC-t.

Nagyon nem állnak jól a germánok számaival való összehasonlításban a Jaguar legelegánsabb szedánjai sem, az XF-ből 7 darab ment el háromnegyed év alatt, a márka csúcsmodelljéből, az XJ-ből pedig – tessék kapaszkodni – mindösszesen egyetlen egy.

Az XF riválisának számító E-osztályból ezalatt a 9 hónap alatt 390 darabot vásárolta (plusz 50 T-Modellt, meg 77 kupét és kabriót), az 5-ös BMW-ből pedig 385 darabot (plusz 73 kombit). Az Xj ligájában vitán felül az S-osztály a király 65 szerencsés vevővel, és ez csak a limók száma, de most hagyjuk a Coupé/Cabriolet és a Maybach változatokat, 7-esből is eladtak 63 autót.

Érdekes, hogy az Audi A8 is meglepően gyengén muzsikál, 22 darabot vettek belőle, ami ugye csak a harmada a két nagy vetélytárs adatának.

Új márkának számít a Citroën prémium-szintre pozícionált terméke, holott a DS nevet az autózás iránt érdeklődő nagypapáink is ismerik. Rágós kenyér, nem is fogy túl sok a DS 3 Crossback nevű modellből, mindössze 4-et sikerült értékesíteni. Hogy mi lenne a leginkább közvetlen riválisa? Q2, GLA, esetleg a T-Rock? Vagy valami francia? Örülünk az új márkának, őszintén kívánunk sok erőt, és kitartást!

Egy legendával folytatjuk, talán nem túlzás annak nevezni a Subaru Imprezát. Kedves rali-rajongók, védjenek meg, ha valaki ebbe belekötne! Meglehetősen egyedi, kissé ódivatú a technikája: 1.6-os szívó, benzines bokszermotorból és szimmetrikus összkerékhajtásból áll. Ennyi, nincs is több lehetőség, a kommentmezőben kérjük megnevezni a közvetlen riválisnak gondolt járműveket.

Ja, a 114 lóerős Impreza alapfelszereltséggel 6.99 millió forinttól vihető haza, de van 8,15 millióról induló változat is.

Ránézésre mozgalmas évet fut a Lexus, egészen másként néz ki a kínálat, mint mondjuk két esztendeje ilyenkor. Céges rendelésekre vadászik az ES, a divatos crossover kategória képviselőjeként tulajdonképpen minden mozgó célpontra lő az UX, eközben szegény GS-t meg a Lexus-rajongók is elfelejtették. Mindösszesen 2 példányt állítottak forgalomba az említett időszakban, talán jobb, ha nem is jövünk elő az E-osztály, az 5-ös, vagy az A6 számaival.

Végül jöjjön egy olyan termék, amely nincs túlárazva. A Ssangyong Korandót többnyire tisztességes ajánlatnak tartják, akik kipróbálták, őszinte autónak tartják. Ezerötös, turbós motorral 5,5 millióról indul az ára, a teljesen normális formájú kaszniját simán oda lehet tenni akár egy RAV4 vagy egy Kuga mellé, az 5 év garanciája pedig bizalomébresztő. A dél-koreai nemzetiségét szintén.

Mindezek ellenére 4 darabot értékesített magyar rendszámmal az importőre, amiben benne lehet a gyenge márkaimázs, és biztosan az is, hogy elképesztően sokan küzdenek a vevőkért ebben a kategóriában: a RAV4-től a Tucsonig, a Kugától a Karoq-ig, a CX-30-tól a Grandlandig igen sokszínű és széles a mezőny 4,5 méter körüli szabadidő-autókból.

Talán érdemes lenne a megszokott márkák mellett néha másnál is körbe nézni. Jól esik a szemnek időnként egy-egy elsuhanó Jaguar XJ – no de önöknek, drága olvasóink, melyik esne jól odahaza?