Már ezen is dolgoznak

Kis személyi izék és robotok

Persze, vannak már elektromos rollerek, háromkerekű kínai villany-izék és Renault Twizy-k már jó pár éve, de a Toyota, ami mégiscsak egy komoly cég, most látta megérni az időt arra, hogy ő is beszálljon az ilyesféle dolgok egyelőre elég bizonytalan, de nagy jövő előtt álló piacába. Ezért hát elhozott Tokióba egy kamionnyi miegymást, kerekes bőröndhordozót, háromkerekű villanyrollert, kerekesszék-toló gépet, önjáró kerekesszéket és robotokat, amelyek segíthetnek mindenfélével mindenkinek a lakásban és a ház körül.

Az új jelszó a Toyotánál: Mobilitást Mindenkinek (Mobility for All). És ez a mobilitás mindenre vonatkozik, még arra is, amikor nem az embert kell szállítani, hanem neki kell odavinni dolgokat. Így jönnek a képbe például a robotok, vagy az olyan extrém koncepciójárművek, mint a betegekhez kiszálló, sofőr nélküli, önjáró járművek, amelyekbe beülve a betegek vagy idősek egy csomó orvosi vizsgálatot letudhatnak anélkül, hogy be kéne menniük a szakrendelőbe.

Nagy emberszállító izék

A 2020-as tokiói olimpián és paralimpián a Toyota is számos versenyszámban elindul. Lesznek sofőrrel közlekedő, elektromos golfkocsi-szerű Toyoták (APM), autonóm közlekedésre is képes, de a jelenlegi japán előírásoknak megfelelően azért mindig kezelővel közlekedő villany-minibuszok (e-Palette) és hidrogénbuszok, amelyek önállóan kiállnak a megállóba, pontosan 4,5 centire (plusz-mínusz egy centi) a perontól.

Na jó, azért lesznek autók is a jövőben

Az LQ koncepció négyszemélyes, meglepően autóformájú, kényelmes, tágas autó képét vetíti előre. (Meg mindenféle képeket is vetít előre, egy MicroMirror nevű rendszerrel, így kommunikálva a forgalom más résztvevőivel.) Egy kicsit Volkswagen I.D.3, csak valamivel futurisztikusabb – és persze még nincs készen. Látványosabb és persze a még távolabbi jövőből érkezett a nyolcüléses PMCV Concept, hatalmas tolóajtókkal és felnyíló féltetővel. De a leglátványosabb azért mégiscsak egy sport-Toyota, az e-Racer, aminek aztán végképp semmi köze nincs semmilyen valósághoz.

Hidrogén

A Toyota az egyike annak a három autógyártónak, amely ténylegesen eladásra kínál valódi, megvehető hidrogénautót. (A másik kettő a Honda és a Hyundai.) Az ötödik éve készülő Mirai a jövőre érkező új generációval szintet ugrik: már nem csak kiforrott és használható, hanem szép és hagyományos értelemben is izgalmas autó lesz. A cápaorr, a turbina-felnik és a jó arányok mellé hátsókerék-hajtás társul, így a csaknem öt méter hosszú új Mirai ötös BMW-k és E-Mercik alternatív hajtású alternatívája lesz, azon kevesek számára, persze, akiknek pénzük is van az egyelőre nagyon drága technológiára, és olyan helyen élnek, ahol lehet hidrogént kapni.

Elhihetjük, amit láttunk?

Ezek a Toyota tokiói érdekességei, újdonságai és agymenései egy olyan jövőből, ami vagy eljön, vagy nem. Innen Európából ez az egész rendkívül érdekes, viszont egy kicsit hiteltelen. A mi piacunkon elektromos Volkswagenek, BMW-k, Mercik, Renault-k no meg persze távol-keleti villanyautók, Hyundai-ok, Kiák és Nissan Leafek versengenek a vevők kegyeiért lassan egy évtizede. A Toyota pedig egészen eddig mintha finnyásan távol tartotta volna magát ettől ez egésztől, csak nyomta a hibridjeit és nem jött ki elektromos autóval. Most aztán elég nehéz dolga lesz a cégnek, ha ekkora lemaradással indulva be akarja érni a mezőnyt. A hidrogén oké: ott mindig is élen jártak, semmi kétségem, hogy a szép lassan felépülő H2-mobilitásban jól megérdemelt üzleti sikereik lesznek buszokkal, nyergesvontatókkal és személyautókkal. De az elektromos hajó, hogy úgy mondjam, eléggé el van menve egyelőre. És nem biztos, hogy motoros bőröndökkel és golfkocsikkal valamint a sorozatgyártástól láthatóan messze álló tanulmányokkal ugyanazt a sikert Európában is el lehet-e érni, amit haza pályán igen.