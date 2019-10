Az új generáció nagy mackószemekkel pislog a világba, lámpaival szinte megejtően kéri a hölgyeket, hogy mentsék meg és vigyék haza az autószalonból. A fényszórókat alul keretező LED-fényív karaktert ad a Jazz arcának. A kilátást továbbra is kettéosztott tetőoszlop javítja, üvegtető nem volt egyik kiállított autón sem.

Roadsterek és kabriók, nagy és kis egyterűek: ezek az autókategóriák sorvadnak a leginkább az utóbbi években. Csakhogy a Honda Jazz nem jutott a B-Max, az iX25, a Meriva, a Modus, a Note, a Venga és társaik sorsára. A Honda a HR-V mellé megtartja a Jazzt is, mert az autó alapvonása ugyanis, hogy kis alapterületen ad tágas belső teret. Más autóformával ezt nem lehet ilyen magas szinten hozni, így hát a Honda Jazz a kis egyterűk nagy túlélője, amelynek ötödik (negyedik) generációját Amszterdamban néztük meg közelebbről.

Újdonság a terepjárósra rajzolt Crosstar, amelynek hűtőmaszkja eltér a többi verziótól és feketére fújt tetősínje is van.

Feketére fényezik a tetőoszlopait is, amivel a karosszéria felső része kicsit légiesebbnek hat és kontrasztosabb a sárvédőkkel, ajtókkal. Ezzel együtt a Jazz örömtelien agressziómentes családi autó, a Crosstar sportosabb kereke is 185/60 R16-os.

Belső

2001 óta adott a Magic Seat a Jazzben, amihez nem is szabad hozzányúlni. A varázsülés funkciók változatlanok, tehát a hátsó ülőlap két darabja felhajtva az üléstámlához rögzíthető és a támlarészek ledöntésekor az üléspad is lesüllyed. Az üléspadot nem lehet előre-hátra tologatni, ez is hagyomány.

Nincs is szükség a hosszirányú mozgatásra, mert a saját magasságomra beállított ülés mögé lazán beszottyantam és a Jazz csomagtartója is tisztességes, a jó térkihasználásnak köszönhetően. Az utastér plafonjából diódák világítanak, fehér és viszonylag erős fénnyel, a csomagtérbe viszont csak egy bánatosan pislákoló izzó jutott. Egy kisméretű üreg van a padló alatt, többféle magasságban rögzíthető raktérpadló nincs.

Sajnos a műszerfal élettelen volt a lefotózott autóban, így a központi érintőképernyőről és a műszeregységről nem tudok mit mondani. A galériában találtok róla sajtófotókat, majd a menetpróbán kiderül, milyen a menüje és a képminősége.

Videó az új Jazzről

Tetszett a szövetbetét az ajtókon és a műszerfalon, ahol ismét egy felső és egy alsó kesztyűtartóba rámolhatunk. Az új Honda Jazz műszerfalának vízszintes tagolása és eleganciája az új elektromos kisautót idézi, amit valószínűleg jó vezetni, mert hátul hajt és állítólag nagyon fordulékony.

Technika

Érdemi adatokat és konkrétumokat szinte egyáltalán nem közölt a gyártó az autóról, még a motor hengerűrtartalma is titok, teljesítmény, fogyasztás, nyomatékértékek, súly, külső méretek, csomagtér-űrtartalom dettó. Annyi a titok, hogy Besenyő Bókember Istvánból is kibuggyanna.

Viszont delegáltak a rendezvényre két meginterjúvolható mérnököt és kitettek pár makettet a hajtásláncról, hogy ne menjünk haza teljesen üres kézzel. A tárlatból kiderült a motor pár részlete. A gyújtótrafók számából kiindulva a benzines motor négyhengeres, tartósnak tűnő lánc mozgatja a vezérműtengelyeket, a szelepvezérlés kipufogóoldalon fix, szívóoldalon változó.

A vezérlésállítással váltani lehet az Atkinson-ciklus és a normál munkaütem között. A legtöbb üzemállapotban a motor Atkinson-körfolyamat szerint működik, de nagy terheléskor visszaáll a szívószelepek korábbi zárására, hogy ne veszítsen el túl sok teljesítményt – tudtam meg az egyik szakembertől.

A hibrid hajtásrendszer két villamos géppel és a négyhengeres benzines szívómotorral dolgozik. A Honda egyelőre a villamos gépekről sem árult el semmilyen adatot. A külső, a bal első kerékhez közelebbi a generátor, beljebb a benzines motor felé következik a hajtó villanymotor.

Érdekes a hajtásláncban, hogy az erőátvitelben nincs hagyományos értelemben vehető sebességváltó, se fokozatmentes automatikus, mint a gyártó korábbi IMA-hibridjében, se DSG, amit a Honda motorkerékpárokba is betesz. A nyomatékszabályozást elsősorban a villanymotorokkal végzi a hajtásrendszer.

Mivel a padlólemez nagyrészt az elődé, az új Jazz is a HR-V testvérmodellje. A kopcsi alá behasalva a futómű hátul csatolt hosszlengőkaros híd, mint eddig is, elöl maradt a rugós taggal megvalósított MacPherson-konstrukció.

Jelentős súlycsökkentésről nem beszéltek a fejlesztők, sok kis lépésben igyekezek lefaragni az autó súlyát és kompenzálni a hibridhajtást, elsősorban a nagyszilárdságú acélfajták arányának növelésével. A hibrid és a nem hibrid Jazzek súlyeloszlása nagyon hasonló, talán 1-2 százalék eltérést okozhat az orrban a hajtás, hátul az akkucsomag.

Költségek

Ismét bebizonyosodott, hogy a szavak csoportosításában mekkora játéktér van. Ha a gyári kommunikációt követve csak azt írnám, hogy az új Honda Jazz alapfelszerelésként kapja a két villamos gépes hibridhajtást, akkor ennek joggal örül mindenki. De ha onnan fogjuk meg, hogy a Jazzből egyáltalán nem jön szívó benzines és csak a hibridváltozat lesz kapható Európában, így itthon is, akkor rosszat sejthettek az ára kapcsán.

Jelenleg megközelítőleg sem tudjuk, mennyibe fog kerülni az autó a hibridhajtással, de hibridként a kettővel ezelőtti generáció alapverziója indult 4,9 millió forintról. 2011-ben, és ez nem a 330 Ft feletti euróval volt ennyi, ahová nemzeti fizetőeszközünk mostanra roskadt.

Magyarországon 2020 nyarán kezdődhet az autó értékesítése, információink szerint júniustól lesz kapható a hazai Honda-márkakereskedésekben a Jazz ötödik vagy negyedik generációja. Összkerékhajtás egyelőre csak Japánban rendelhető hozzá. Műszaki akadálya nincs az átvételének, de annyira csekély a kereslet Európában a 4×4-es kisautók iránt, hogy ezt a FIAT Panda, a Suzuki Ignis, a Swift és a maroknyi 4×4-es kis SUV bőven lefedi.

