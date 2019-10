Úgy látszik, az utóbbi években minden októberben, amikor naptár alapján már illene a téli abroncsokat felszerelni az autókra, akkor mindig rövidnadrágos, napsütéses nyári időjárás tombol, 20-25 fok körüli hőmérsékletekkel. Nincs ez másként a 2019-es téli szezon elején sem, de ne dőljünk be, előbb utóbb eljön a tél, a sötétség, a hó, a fagy és a karácsonyt sem ússzuk meg. Aki nem ragaszkodik a gumisnál sorban álláshoz, az most nézzen abroncs után, vagy szereltesse fel a pincében, garázsban pihenő, tavasszal lecserélt szettet. Aki újat vásárolna, az pedig az alábbi összesítésből meríthet tippeket, hogy melyik lehet a neki legjobb abroncs.

Olvass tovább

Legjobbnak a Dunlop Winter Response 2 bizonyult, ami a tavalyi tesztgyőztes Continental-t lökte le a trónról azzal, hogy kiválóan teljesített vizes útfelületen, de szintén nagyon jó hóban, és száraz úton, miközben az alacsony gördülési ellenállása miatt takarékos is. Holtversenyben második lett a Kleber Krisalp HP3-as, amely szárazon még a Dunlopnál is jobb eredményt ért el és valamivel tartósabb is nála, illetve a lista vége felől hirtelen az élre ugró Pirelli Cinturato Winter, amely egyformán megbízható, jó teljesítményt nyújt mindenféle barátságtalan, téli időjárási körülmény között.

A bronzérmet a Continental WinterContact TS 860 vitte el, amely egyedül jégen volt érezhetően gyengébb a versenytársainál. Sorban a Hankook Winter i*cept RS2 következik, majd a Michelin Alpin A4, amely tartósságban az egész mezőnyt megveri. Persze ezen a listán is szerepel olyan gumi, amit épelméjű ember nem rakat fel az autójára, ez pedig a Davanti Wintoura, ami a jégen nyújtott kiváló teljesítményén kívül, mindenben csapnivaló.

Egy sokkal fontosabb méretet is letesztelt az ADAC, a 205/65 R 16 méretében, amely főleg télen-nyáron sokat guruló kis áruszállítókon, kisbuszokon elterjedt méret. A kategória győztese a Continental VanContactWinter, amit a Pirelli Carrier Winter követ, majd a Michelin Agilis Alpin zárja a dobogósok listáját.

Az Auto Motor und Sport magazin a kompakt szabadidő-autókra illő, 215/55 R 17-es méretben kereste meg a legjobb abroncsot, amelyhez 11 gumit vizsgáltak meg. Mivel egy komolyan vehető téli gumitesztet nem lehet bárhol, egy kora őszi napon, a hátsókertben összedobni, ezért a német autós újság szakemberei Észak-Finnországban, 0 és -15 fok között tesztelték a téli abroncsokat valódi havon, majd egy észak-németországi tesztpályán újabb fékezési, aquaplaning és zajteszteket végeztek, illetve vizsgálták az irányíthatóságot is.

Náluk az aranyérmet a Goodyear UltraGrip Performance Plus vitte el, ez a gumi havon verhetetlennek bizonyult, de a többi vizsgálatnál is sikerült annyi pontot begyűjtenie, hogy megszerezze az első helyet. Hajszállal lemaradva a Bridgestone

Blizzak LM005 lett a második, de például nedves úton az egész mezőnyt magabiztosan megverte ez az abroncs. Harmadik lett a Vredestein Wintrac Pro, ami a téli, száraz aszfalt bajnoka. Negyedikként a Continental TS 850 P futott be, amely környezetvédelmi szempontból lett a legjobb, alacsony gördülési ellenállásának és csekély menetzajának köszönhetően. A részletes, magyar nyelvű teszt, részeredményekkel, táblázatokkal az AutóMagazin októberi számában olvasható.

Az AutoBild a 225/45 R17-es gumikat választotta, ami a kompakt és középkategóriás autókon jellemző méret. Rengeteg abroncsot megvizsgálva náluk a Continental WinterContact TS 860 lett a legjobb, a minden körülmények között tapasztalható remek vezethetőséggel, alacsony gördülési ellenállással és tartóssággal. Második a Goodyear UltraGrip Performance+, ami nedves és havas felületen egyaránt remeknek bizonyult, emellett fékezésnél is klasszull tapad. Bronzérmes a Michelin Alpin 6, amely itt is a legtartósabb az összes gumi közül, miközben havon és vizes felületen is klasszul működik, jó a menetkomfortja és a féktávja is rövid. Mindenhol megbízhatóan teljesítő, jó ár-érték arányú, rövid féktávú abroncs a Apollo Aspire XP Winter gumija, ami a negyedik a listában.

A gumiteszteket azért is érdemes átlapozni, mert közel nem biztos, hogy a tesztgyőztes abroncs a legjobb mindenkinek. Ha valaki tudja, hogy milyen körülmények között kell autóznia télen, hogy fontosabb-e neki a kis fogyasztás, mint a havas úton irányíthatóság, vagy a féktáv a menetkomforttal szemben, akkor jóval egyszerűbb jó áron megtalálni a célra legjobbat a sok közül.