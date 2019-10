Hogy mennyire lehet hasznos a vásárlóknak, ha egy autógyárnak van igazi sportprogramja és valódi versenyautókat is készít, azt nemcsak a versenyeredmények igazolják, hanem az olyan, a márka kínálatába is bekerülő sportosabb modellek is, mint a Hyundai N-szériája. A rali-világbajnokságon, illetve Michelisz Norbival a túraautó-világkupában sikeresen szereplő Hyundai versenysportban szerzett tapasztalatai a sorozatgyártásban is megjelennek.

Már annak sem kell lemondania a sportosabb megjelenésről és a dinamikusabb vezethetőségről, akinek a hétköznapokon tágas, praktikus, jól variálható autóra van szüksége. Nekik alkotta meg a Hyundai az N-Line felszereltségi szintet. A Hyundai i30, illetve az i30 Fastback N-Line-változatain túl már a márka népszerű szabadidő-autójából, a Tucsonból is elérhető a sportosabb N-Line-kivitel.

Kívülről az exkluzív megjelenésű, fényes fekete hűtőmaszk, a szintén fényes 19 colos könnyűfém keréktárcsák és a módosított, merészebb formájú lökhárító és ködlámpa segít beazonosítani az N-Line felszereltségű Hyundai Tucsont. A látványt a fekete ablakkeretek, a karosszéria színére fényezett kilincsek és hátsó, fekete, a szériamodellénél nagyobb légterelő, a kerek kipufogók, valamint az N Line-embléma teszi teljessé.