Ritkán jutok el a tengerentúlra, de ennek varázsával együtt is nehéz az érkezés. A gépből kiszállva megjön az üzenet a mobiltelefon-szolgálatatótól: „Üdvözöljük USA-ban! A forgalmazás díja eltér a hazaitól. Hívásindítás 702 Ft/perc, fogadás 210 Ft/perc, SMS 168 Ft/db, adatforgalom díja hálózatfüggő.” Aztán a sorállás és jelenés a határőrizeti officer színe előtt, aki megtestesíti a United States Customs and Border Protection szigorát és ujjlenyomatott vesz tőled, mint a bűnözőktől.

Florida: párás meleg és végtelen síkság

Na, de majd utána! – gondoltam Floridáról, a napsütötte államról, a fény s a pompa birodalmáról. Az első élmény letaglózó: az itteni magas páratartalommal a 32 Celsius-fok 42-nek érződik. Felsejlenek fizika és biológia tanáraim magyarázatai a hőleadást segítő párolgásról és a légkondicionáló levegőszárító funkciójáról, ami a levegő lehűtésén felül épp a párolgást segítve teremt kellemes hőérzetet. Ez itt kültéren nem működik. Az épületekben, autókban és buszokban nagyon erős a légkondicionálás, a jeges fuvallatokra egy szvetterrel érdemes rákészülnie mindenkinek, aki Amerikába utazik.

Ezt a jachtot mentünk megnézni Floridába. A Lexus LY650 indulóára 1,2 milliárd forint

A Florida-félsziget domborzata a magyar Alföldet idézi. Sík az egész, ameddig a szem ellát és onnan még több száz mérföldön át. Anyagilag jól elengedett államról van szó, a Wikipedia szerint 131 közforgalmú reptér mellett 700 más leszállási pont is van, helikopter-kikötő, magánrepülőtér, tengeri leszállási pont. Nagyjából 400 reptér működik ma is az államban. A napfényes órák magas száma miatt sok rendszámtáblán is visszaköszön a Sunshine State (napfényes állam) elnevezés. Helyszíntől függően évi 2400-3200 óra a napsugárzás, Magyarországon a 2018-as átlag 2340 óra volt.