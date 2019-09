Lassan tíz éve már, hogy Michelisz Norbert megnyerte első túraautó-világbajnoki futamát Makaóban. Az azóta saját csapatot is alapító versenyző kétségtelenül hozzájárult ahhoz, hogy közelebbről megismerjük ezt a sportágat, ahol szerencsére egyre többen képviselik hazánkat.

Norbi mellett 2019-ben a WTCR mezőnyét erősíti Tassi Attila is, aki 20 éves kora ellenére már több nemzetközi sikert is aratott. 2017-ben második lett a TCR-sorozatban, de a tavalyi szezonban is összejött neki két győzelem, mielőtt a túraautózás legfelsőbb szintjére lépett. A sikerek itt sem kerülték el a fiatal versenyzőt, indulhatott már pole-pozícióból az igencsak technikás Vila Real-i aszfaltcsíkon, Portugáliában.

A KCMG-csapat versenyzője egy Hondát terelget az idei szezonban, a korábban a Forma-1-et is megjárt Tiago Monteiro csapattársaként. Nem titkolt vágya, hogy egy nap ő legyen a legismertebb magyar autóversenyző.