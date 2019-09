Kívülről nézve sima manővernek tűnt, amikor egy indexelő Nissan betért a külső sávból a belsőbe a megyeszékhely külterületén futó kétszer kétsávos úton. Csakhogy a Ford vezetője erre maga is kitért az út közepére, az őt megelőző jármű mellé gyorsított, majd érthetetlen erőszakba kezdett.

A Scorpio vezetője dudálva, mutogatva egyre csak jobbra húzogatta a kormányt, a piros Micra irányába. Fékezgetett, és jobbra kormányzott folyamatosan, míg a későbbi vallomása szerint halálra rémült 21 éves Anna kényszerből megállt az út melletti buszmegállóban, ahol éppen egy nyugdíjas néni várta óvodás unokájával a helyi járatot.

Olyan 15 méterre tőlük az Nissan elé ék alakban beálló Fordból kipattant a negyvenes Imre, aki ordítozva, nagy lendülettel megindult a kiskocsi felé. „Ne húzd rám az autót, te ribanc, elém ne vágjál be, te kis kurva” – kiabálta, majd amikor odaért a Micrához, akkorát beletalpalt annak ajtajába, hogy kb. 40 centis horpadás keletkezett a fémlemezen. „Ne húzd rám az autót, engem te ne előzgessél így” – kiabálta a férfi, miközben még vagy kettőt belerúgott az ajtóba, végül letörve a bal oldali tükröt feldúltan visszalépkedett a kocsijához.

„Majd kiugrott a szívem”

Ezt már az egyetemista lány vallotta, aki remegő kézzel csinált pár fotót az elhúzó Fordról. Utána kiszállt az autóból, és zokogva leült az útszéli padkára, a buszmegálló padjáig sem volt képes elmenni. Kis nyugtatgatás után a hozzá lépő nénivel együtt hívták ki a rendőrséget.

„Fogalmam sincs, hogy ki volt ez, és miért támadott meg” – rendre csak ezt hajtogatta a kiérkező egyenruhásoknak, akik a mobiljának képei alapján elrendelték a Ford körözését. Nem is olyan messze az esettől, még aznap megtalálták Imrét, akit bevittek a megyei kapitányságra.

Rendőrségi kihallgatásai során ugyanazt vallotta, mint a bíróságon, ahol Janklovics Ádám, közlekedési ügyekre szakosodott ügyvéd védte: valóban arra autózott aznap este, de senkivel semmilyen konfliktusa nem volt.

„Én elfordultam, nem láttam a férfi arcát”

A nyomozást végző rendőrség bekérette a vádlottá vált Imre mobiltelefonjának celladatait a szolgáltatójától, amelyek egyértelműen bizonyították, hogy akkor és ott tartózkodott a férfi, abban a buszmegállóban.

Az egyetlen szemtanú azonban nem tudta beazonosítani Imrét. Hiába állt olyan 15 méterre a konfliktustól a nyugdíjas néni, elmondása szerint „amikor ordítozva kipattant valaki a fekete autóból (a Fordból – a szerk.), én elfordultam, és befogtam az unkám szemét és fülét, takartam tőle.” Az autót felismerte, Imre hangjára is azt mondta, hogy valószínűleg azt hallotta, de elmondása szerint az arcát nem látta, nem is akarta látni, elfordult. Csak az ötéves kislánnyal foglalkozott.

Vizsgálta az erőszakot esetlegesen kiváltó közlekedési konfliktust is a rendőrség. Az Anna, valamint a fültanú által felidézett „ne húzd rám az autót, te ribanc” mondat is azt sugallta, hogy valamin felhúzhatta magát Imre. Elmondása szerint az egyetemista nem emlékezett ilyesmire, a férfi meg ugye csak annyit nyilatkozott, hogy ő simán arra autózott, senkivel semmilyen konfliktusa nem támadt. Ezeken az állításain később sem kívánt változtatni.

Milyen ítéletet hozott a bíróság?

A rendelkezésre álló bizonyítékok mérlegelése után úgy döntött a bíróság, hogy Imre szorította le, és kényszerítette megállásra Anna autóját. Ezzel a sértett testi épségét közvetlenül veszélyeztette a vádlott, ami már nem egyszerű KRESZ-szegés. „Tettével megvalósította a Btk. 234. § (1) bekezdésébe ütköző közúti veszélyeztetés bűntettét”, írta ítélete indoklásában a bíróság, amely végül 8 hónap letöltendő börtönbüntetésre ítélte a férfit.

Ezen felül szintén Imre volt a bíróság szerint, aki autójából kiszállva „erőszakos és kihívóan közösségellenes magatartást tanúsított, amely alkalmas volt arra, hogy másokban megbotránkozást vagy riadalmat keltsen, mi több, ez utóbbi a sértett esetében, valamint a tanú esetében meg is történt. Utóbbi cselekményével a vádlott a Btk. 339. § (1) bekezdésébe ütköző garázdaság vétségét valósította meg, mint a Btk. 13. § (1) bekezdése szerinti tettes”.

Ráadásul a férfi megszegte a KRESZ 3. § (1) bekezdés c) pontjába, és a 18. § (1) bekezdés c) pontjába foglalt közlekedési szabályokat is.

Mivel több bűncselekményről volt szó, a bíróság az úgynevezett halmazati szabályok szerint 3 hónaptól akár 4,5 évig terjedős szabadságvesztésre is ítélhette volna Imrét. A férfinak azonban 20 évnyi vezetés után makulátlan volt a közlekedési múltja, ráadásul két óvodáskorú gyermekről gondoskodott. Ezek mind enyhítő körülménynek számítottak a végül 8 hónapos büntetés kiszabásakor.

Ráadásul úgy döntött a bíróság, hogy 2 évre felfüggeszti a börtönbe vonulást, az ítélet indoklása szerint ez a büntetés már anélkül is eléri célját, hogy egy édesapát elvennének a családjától. Természetesen bevonták Imre jogosítványát is.