Ezekben a sorozatokban belsőégésű motor adta az alapot, a Formula-E azonban az elektromos hajtásra épül. A kedd esti órákban, egy zártkörű sajtóeseményen – melyen a Vezess is jelen volt – mutatták be a Porsche első, 99X Electric néven futó Formula-E-autóját, amit szerdán, a késő esti órákban a publikum is megpillanthatott egy többórás, videojátékszerű bemutatóban a márka Twitch-csatornáján. Nem véletlen, hogy nincsenek saját képeink az eseményről, ott ugyanis fotózni tilos volt még a telefonjaink kameráit is leragasztották.

Mi is a Formula-E? A Formula-E az első elektromos versenysorozatként indult útjára 2014 őszén. A bajnokság szabályzatát a Forma-1-hez hasonlóan az FIA határozza meg. A Formula-E különlegessége, hogy csak utcai pályákon rendeznek versenyeket, – vagy ahogyan a szaksajtóban hívják – ePrix-ket. A koncepció nagyon hamar kapóssá vált az autógyártók körében, a Porsche illusztris társaságába érkezik meg, az Audi, a BMW, a DS, a Jaguar, a Mahindra, a Mercedes és a Nissan is érdekelt a sorozatban. A tavalyi évben vette kezdetét a Gen2-es korszak a szériában: az új autók akkumulátora már kibír egy komplett versenytávot (korábban félidei autócserével teljesítették a versenyzők a futamokat), a kvalifikáción használható, 250 kW-os teljesítménnyel pedig már 2,8 másodperc gyorsulnak 0-ról 100 kilométer/órára, a maximális sebességük 280 kilométer/óra. A rajongók a verseny alakulásába is beleszólhatnak. Minden verseny előtt néhány nappal megnyílik ugyanis egy internetes felület, ahol szavazhatnak a kedvenceikre – az öt legtöbb szavazatot elért pilóta aztán a verseny második felében öt másodpercig plusz 50 kW-tal gyorsíthat; ez a FanBoost. Nem ez az egyetlen módja annak, hogy a versenyzők extra energiához jussanak, miután tavaly bevezették az Attack Mode-ot, vagyis a támadási üzemmódot. Minden versenyző kétszer négy percre aktiválhatja egy futamon – mégpedig úgy, hogy a pályának egy adott részén áthajt egy előre és kifejezetten erre a célra kijelölt íven. Pplusz 35 kW előnyeit élvezhetik a versenyzők. Különlegesség, hogy nem körszámban, hanem időben, egészen pontosan 45 percben és a ráadás körben határozzák meg a távot –, ezzel elkerülve például azt, hogy idő előtt elfogyjon az energia az autókból.

A Porsche 99X színvilágát a fehér, a fekete és a piros színek határozzák meg. Ami pedig az elnevezést illeti, a Porsche követte a saját, háromjegyű protokollját: a legmagasabb szám a 9-es, ami a program fontosságát jelképezi, míg az X a jövőt.

Mit tud a Porsche új versenyautója?

A 99X maximális teljesítménye időmérős üzemmódban 250 kW / 340 lóerő, versenyüzemmódban azonban 200 kW / 272 lóerőt tud a motor. Ehhez jöhet a rajongók 35 kW-os vagy a támadómód 50 kW pluszteljesítménye. A felhasználható energiakapacitás: 52 kWh. A Porsche Formula-E autója 2,8 másodperc alatt gyorsul 100 km/órára, végsebessége 280 km/óra. Bár akkumulátorokkal terhelt villanyjárgányról beszélünk nem túl nehéz a minimumsúlya 900 kg (versenyzővel együtt) – ebből az akkumulátor tömege: 385 kg. További részletek az alábbi infografikáról olvashatók le.

A TAG Heuer Porsche Formula E Team működésében kulcsszerepe lesz Pascal Zurlindennek, a motorsport- és a GT-részleg igazgatójának, aki már 2014 óta tagja a Porsche családjának: eleinte a Weissach-ban található fejlesztőrészlegen dolgozott a márka LMP1-es programján, később pedig a GT-projektjein.

„Már nagyon várom, hogy része legyek a Formula-E-csapatnak, és tapasztalatommal támogassam a kollégáimat. A Formula-E koncepciója igencsak érdekes, eltér a hagyomány versenyszériákétól, így egy új és izgalmas feladatnak nézünk elébe” – fogalmazott Zurlinden. „A Porsche 99X Electric pedig történelmi jelentőségű. Az elnevezés és a dizájn adja az autó kezdeti karakterét. Ez egy különleges nap mindannyiunknak, akik az utóbbi hónapokban rengeteg munkát fektettek a Porsche Formula-E-projektjébe.”

„A Porsche Formula-E-ben való érintettségének alapjait még az LMP1-es projekt alatt lefektettük. Az akkoriban gyűjtött tapasztalatainkat fel is használtuk a Porsche Formula-E-hajtásláncának fejlesztésekor. Arra fókuszáltunk, hogy a lehető leghatékonyabb erőforrást fejlesszük ki” – mondta Malte Huneke, a projekt technikai vezetője. A 800 voltos technológiát nem a Formula-E-ben használja először a Porsche, számos elektromos sportautónál – többek között a Taycan esetében is – alkalmazta, hiszen az energiamenedzsment és a hatékonyság nemcsak a Formula-E-ben, hanem a sorozatgyártásnál is a siker kulcsát jelentik.

„Az utóbbi hónapokban komoly hangsúlyt fektettünk a Porsche Formula-E-erőforrásának megbízhatóságára, mind a pályán, mind a tesztszalagon. Boldogok vagyunk, és optimistán vágunk neki az előkészületek utolsó stádiumának az első verseny előtt” – tette hozzá Huneke.

Amiel Lindesay, a Porsche műveleti igazgatója kihangsúlyozta, hogy „a következő hetekben a Porsche 99X Electric teljesítményére fogunk fókuszálni, ez a következő lépés”.

A Porsche részt vesz a Formula-E hivatalos előszezoni tesztjén is, amit október közepén, a spanyolországi Valenciában rendeznek . Ennek kapcsán Lindesay elmondta, hogy „ez lesz az első alkalom, amikor mindkét Porsche 99X Electricet pályára visszük, Neel Janival és André Lottererrel a volánnál. Működési szempontból mindenki számára érdekes lesz, aki érintett a projektben. Remélhetőleg jó tesztet zárunk az első Formula-E-versenyünk előtt”.

A Porsche versenyzői felállása már jó ideje ismert: Neel Janit még az előző szezon kezdete előtt bejelentették, André Lotterert pedig nem sokkal azt követően, hogy véget ért a 2018/2019-es idény. Mindkettőjükkel beszélgettünk:

Lotterer új kihívásokra vágyott

Lotterer eddigi legkiemelkedőbb eredményeit a WEC-ben érte el: háromszor nyert Le Mans-ban, 2012-ben pedig világbajnok lett az Audival, Benoît Tréluyer-vel és Marcel Fässlerrel karöltve. A 37 esztendős pilótának nem ismeretlen terep a formaautózás sem: 2011-ben bajnokká koronázták a japán Super Formula-sorozat elődjében, a Formula Nipponban, a 2014-es Belga Nagydíjon pedig a Forma-1-ben is bemutatkozott az időközben csődbe ment Caterham színeiben. A Formula-E-ben idáig két szezont húzott le a regnáló csapatbajnok Techeetah-nál, de győzni még nem tudott, ellenben háromszor is másodikként intették le.

Miért döntöttél úgy, hogy elhagyod a csapatbajnok Techeetah-t?

„Új kihívást akartam keresni magamnak. 2017 óta Porsche-versenyző vagyok, így a Porschéhez akartam csatlakozni, ezzel egy új jövőt teremtve magamnak. És ez egy olyan lehetőség volt, amit nem akartam elszalasztani.”

Szerinted képes lesz a Porsche annyira gyorsan elkapni a ritmust, mint tette azt anno az LMP1-ben a WEC-ben?

„Nehéz ezt előre megítélni. Egy topcsapat a Porsche, így mindenünk megvan, ami kell. Az alapján, amit eddig láttam, szerintem készen állunk – így azt tudom mondani, hogy remélhetőleg igen.”

Többször is elhangzott a bemutató alatt, hogy a nulláról kezdte el felépíteni ezt a projektet a Porsche. Nem tartasz a nehéz kezdettől?

„Ez része a kihívásnak. Bízom benne, hogy már az elején jó lesz a teljesítményünk.”

Mindenesetre hogyan tud egy versenyző mentálisan kezelni egy nehéz kezdetet például?

„Mindig akadnak új kihívások. Ami a dolognak a szellemi oldalát illeti, keményen a feladatra összpontosítunk: szabadjára engedjük az ösztöneinket, kemény dolgozunk és próbálunk magabiztosak lenni, ami a házi feladatunkat illeti.”

Amikor bejelentették, hogy a Porschéhez igazolsz a Formula-E-ben, illetve a bemutató alatt is kiemelted, hogy fontos, hogy egy olyan csapattársat tudhatsz magad mellett, mint Neel [Jani – szerk.], akit ugyebár a WEC-ből ismersz. Most viszont a csapat többi tagjáról kérdeznélek: az egykori LMP1-es gárda hasonlít a mostanihoz?

„Nagyon is hasonlít a mostani csapatunk az LMP1-es csapathoz. Úgyhogy egy olyan csapatról van szó, amit ismerek. Neel is része a csapatnak, aki jó csapattárs, nagyszerű, hogy együtt dolgozhatok vele. Ahogyan az is, hogy nekem már van Formula-E-s tapasztalatom. Azt gondolom, hogy most kiváló munkakörnyezet fog körülvenni.”

Milyen célt tűztél ki az előtted álló szezonra?

„Nagyon szeretném már megszerezni az első futamgyőzelmemet, amihez a Techeetah-val már többször is közel voltam.”

Általánosságban mit gondolsz az elektromos bajnokságokról?

„Szerintem mindenképpen pozitív, hogy a motorsport is elindult ebbe az irányba. Ráadásul ez egy újabb platformot biztosít a motorsportban az autógyártóknak, amelyek így új technológiákat fejleszthetnek ki. Arról nem is beszélve, hogy korábban nem hittek az emberek abban, hogy elektromos autókkal is lehet versenyezni. Mi viszont bebizonyítottuk, hogy igenis, lehetséges.”

El tudsz képzelni hasonló koncepciót az endurance versenyzésben is?

„Az endurance versenyzésben ezt már jóval nehezebb kivitelezni, hiszen sokkal hosszabb távot kell kibírnia a technikának. De úgy gondolom, hogy ez lesz a következő kihívás az elektromos autók számára: megoldást kell találni például arra, hogyan lehetne gyorsan feltölteni az autókat. Mindenesetre érdekes lenne látni.”

Jani most mutatkozik be igazán a Formula-E-ben, elégedett a Red Bull F1-es programjával

Formulaautózással kezdte versenyzői pályafutását Jani is, aki eleinte párhuzamosan versenyzett az A1 Grand Prix-ben, valamint a Forma-1 előszobájaként számontartott GP2-ben. Előbbiben bajnok lett Svájc képviseletében, utóbbiban két futamot nyert – az egyiket éppen a Hungaroringen. Red Bull-junior is volt a svájci versenyző, ennek ellenére csak a Toro Rosso tesztpilótájaként láthattuk a Forma-1-ben, még 2006-ban.

Az utolsó tíz évben viszont javarészt hosszútávú-futamokon vett részt: 2016-ban Romain Dumas-val és Marc Liebbel, valamint a Porschével megnyerte a Le Mans-i 24 órást, ugyanebben az évben a WEC-ben is világbajnokká avanzsált a trió. Jani tulajdonképpen újoncnak tekinthető a Formula-E-ben, mivel idáig csak két futamon vett részt, még a 2017/2018-as idény első állomásán, Hongkongban, ahonnan két 18. hellyel távozott.

Korábban tettél már egy próbát a Formula-E-ben, ami talán nem úgy végződött, mint azt előzetesen remélted. Gyümölcsözőbbnek érzed a második nekifutást?

„Nem mondanám nekifutásnak, mert csak egy hétvégén indultam idáig a Formula-E-ben, ami előtt teljesen felkészületlenek voltunk. Mások voltak a körülmények akkoriban, ami miatt ott [a Dragonnál – szerk.] versenyeztem, de sajnos nem a várakozásainknak megfelelően alakultak a dolgok. De most már más a helyzet, ami magabiztossággal tölt el.”

Mekkora segítséget jelentheted neked a csapattársad, André [Lotterer – szerk.], aki a Formula-E-ben néhányszor már dobogóra állhatott?

„Igen, az utóbbi időkben már egyértelműen az élmenők között volt, pedig eleinte sokat küszködött – de utóbbi elmondható a HWA-ról, vagyis a Mercedesről is. Ez egy nagyon komoly környezet, ahol fontos a tapasztalat, és ezért is jó, hogy André a csapatnál van, mert ő két évet már lehúzott itt. Egyébként is, már hosszú ideje ismerjük egymást; tudom, hogy segíteni tudunk egymásnak. Már nagyon várom.”

Hosszú távon a Porsche elérheti a nulláról a százat?

„Azt írták, hogy 2,8 másodperc alatt…” [nevet – szerk.]

Vezethetted már ezt az autót – mik a benyomásaid?

„Először is, imádom a nevét: 99X Electric, de a külleme is menő. Normál esetben pedig minden gyors autó jól is néz ki.”

Mi a célod ebben az idényben?

„Egyértelműen az, hogy versenyképes legyek. Adott esetben néhány futamon már a dobogóért is szívesen harcolnék. Folyamatosan ezt a célt mindig szem előtt tartani nehéz lesz, mert az időmérős csoportbeosztások rendre megkavarják a kártyákat: van, hogy egyik nap nyersz, másnap pedig utolsó vagy. Ezt többek között Mitch Evans és Lucas di Grassi esetében is láthattuk korábban. Versenyképesek szeretnénk lenni, de majd az eredmények fognak önmagukért beszélni.”

Mint egykori tesztpilóta, kaptál némi ízelítőt a Forma-1-ből. Mit gondolsz, szerinted a jövőben az F1 helyébe léphet a Formula-E?

„Pillanatnyilag nincs jelentősége ennek a kérdésének, mert teljesen más koncepció vezérli a Formula-E-t: mi elektromos autókkal és szűk utcai pályákon, egy innovatív szériában versenyzünk, ezzel szemben a Forma-1 elsősorban a gyors autókról, a nagy leszorítóerőről és a hangos, erős motorokról szól. Még korai összehasonlítani a kettőt, minden további csak a jövő zenéje.”

Korábban tesztpilóta voltál a Toro Rossónál – ha figyelembe vesszük az utóbbi idők történéseit, mit gondolsz a Red Bull utánpótlásprogramjának filozófiájáról?

„Szerintem teljesen rendben van a filozófiájuk, mert végül nekem is bebiztosítottak egy versenyzői pályafutást. Ugyanez elmondható Sébastien Buemi esetében is – én ugyebár a Porschénél, ő pedig a Toyotánál és más bajnokságokban kötött ki. Még ha nem is jutsz el a Forma-1-ig, így is lehet egy remek karriered a Red Bull-lal. Nekik köszönhetően lettem profi autóversenyző.”