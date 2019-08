Volt még piros és sárga is, ami nem fogyasztáscsökkentő, hanem teljesítménynövelő, – 35 százalékos teljesítmény- és 25 százalékos nyomatéknövekedést ígér az eszköz tájékoztatója – de úgy döntöttünk, ezeket most kihagyjuk, elég a kétszer 750 forintos áldozat az ismeretterjesztés oltárán.

Az ígéret

15 százalékos fogyasztáscsökkenéssel kecsegtet a dobozon olvasható szöveg, és állítólag minden 1996 után gyártott autóban működik az eszköz, csak az OBD-csatlakozót kell megkeresni, rádugni a kütyüt és várni. (1996 előtti járműveknél persze csak azért nem működik, mert ebben az évben jelent meg a szabványos OBD-csatlakozó, korábban szinte minden gyártónak saját rendszere volt, egyedi lábkiosztású aljzattal.)

A csodálatos átváltozás nem történik meg ripsz-ropsz, ehhez úgy 100-200 kilométert kell autózni vele, míg az eszköz adatokat gyűjt, majd átprogramozza az autó vezérlését, hogy takarékosabban, tisztábban működjön, és nagyobb teljesítményt adjon le. Varázslatos, nem igaz?

Hogy kissé tudományosabbnak tűnjön, a beüzemelésbe még tettek egy csavart, miután az eszközt csatlakoztattuk az OBD-aljzatba, a reset gombot kell pár másodpercig nyomni, majd utána indítani a motort, majd várni a csodát. Ami, ha mindent jól csináltunk, akkor érezhető fogyasztáscsökkenést és tisztább környezetet jelent.

Szedjük szét!

Tanulva a korábbi tapasztalatokból, nem sok jót vártunk az eszköz szétszedésétől. A korábbi, hasonló fogyasztáscsökkentő cuccok belsejében legfeljebb egy kondenzátor és egy LED volt, így határtalan volt a csalódottságunk, amikor felnyitva az egyszerű műanyagdobozt, az alábbi látványban volt részünk:

Igényesen kivitelezett, szemre összetettnek látszó elektronika lapít a dobozban, csupa bonyolult, csodálatot kiváltó alkatrész, úgyhogy ránézésre még akár működhet is. De nézzük meg egy kicsit közelebbről, mit is látunk pontosan, és derítsük ki, melyik alkatrész mit csinál valójában!

Tehát a nyomtatott áramköri lapon, szép rendben van egy feszültségszabályzónk – ez a rajta olvasható felirat alapján könnyen kideríthető -, ami úgy 3-5 voltot csinálhat az autóban lévő 12-14 voltból. Van még némi szűrőkondi, egy titkos, nyolclábú alkatrész, amiről eltüntették az azonosításhoz szükséges jelzéseket, egy órajelet adó kvarc oszcillátor, a jobb szélen három LED a hozzájuk tartozó ellenállással és egy reset gomb. Ennyi.

Meglepő módon a dízel- és benzinmotoros autókhoz ajánlott kütyük belseje teljesen megegyezett és hogy még zavarosabb legyen a dolog, mindkét áramköri lapon a Nitro felirat olvasható. Talán nem tévedünk túl nagyot, ha azt feltételezzük, hogy a teljesítménynövelő készletek is pontosan ugyanezt az elektronikát rejtik.

Hol kapható?

Aki a hazai beszerzést preferálja, az jelenleg a Vaterán is meg tudja venni a fogyasztáscsökkentőt 2000 forintért – a hülyének is megéri – de nemrég még egy magyar webshop oldalán is elérhető volt az eszköz, de jelenleg náluk nem kapható. Szerettük volna megtudni, hogy hány darabot adtak el ebből a termékcsoportból, illetve kaptak-e bármilyen vásárlói visszajelzést az Eco OBD2 nevű eszközről, de egyelőre nem kaptunk választ. Az viszont kiderült, hogy a fogyasztáscsökkentőket egy bukaresti székhelyű cég forgalmazza, és egy hazai webshopban 4699 forintért árulták, amíg volt belőle utánpótlás.

Vásárlói visszajelzés mindössze két darab olvasható a weboldalukon, egyikük a korrekt árnak és gyors szállításnak örül, a másik pedig szimplán jónak tartotta, amit vett. Teljesítménynövelő viszont most is kapható, igaz, féláron kínálják, így nagyjából 7000 forint az ára. Értékelése ennek is van, bár a kétcsillagos értékelés ellentmondásban áll a szöveges, “A termék ár-érték aránya kiváló. Megfelel az elvárásaimnak. Elégedett vagyok a minőségével. Másoknak is ajánlanám.” értékeléssel.