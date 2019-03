Az ajánlatot egy olcsó fogyasztáscsökkentőről e-mailben kaptuk. Szívesen belinkelném a mailben kapott url-t is, de sajnos most, két héttel a vásárlás után az oldal már valamiért nem működik. De sebaj, biztos, hogy fel fog bukkanni máshol is, vagy továbbra is Fusion Fuel Saver – vagy valami egész más néven az a, nem is tudom, minek nevezzem, termék, ami 20% fogyasztáscsökkentést és valami rejtélyes módon 5 km-rel növekvő termelékenységet (???) okoz az autó üzemeltetése során:

Vagy öt éve, kábé ugyanezzel a felvezetéssel egy másik, szintén neten hirdetett fogyasztáscsökkentő készüléket is megvettünk és kipróbáltunk. Az egy szivargyújtóba dugható izé volt, 10 600 forintért, amelyben legalább volt egy működő alkatrész: világított rajta egy LED! Az új csoda, a Fusion Fuel Saver egy kicsit drágább, 12 500 forint, viszont legnagyobb csalódásunkra ez már nem is világít. Hogyan is világíthatna két mágnes, két hajlított fémlap meg két műanyag gyorskötöző? Mert ez van a dobozban: