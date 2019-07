Olvass tovább

Mi ez?

A cucc teljes, nemesi előtagokkal is ellátott neve az, hogy Turbonator Double Fan Fuel Saver Turbine Turbo. Nem kísérlem meg lefordítani, hívjuk csak parasztosan Turbonatornak. A leírás szerint a légszűrő után kell behelyezni a levegő beömlő csőbe, ami aztán ott olyan csudát tesz, hogy ihajj. Persze kapunk mellé ötletszerűen egymás után dobált angol szavakból álló leírást is, amely így néz ki:

„The Dual Propeller Of Turbo Fan Intake Fuel Saver spins with the engine speed while generating a maximum force that creates powerful airflow into the combustion chamber at high speed. The propeller sucks the airflow into the combustion chamber at a higher speed resulting atomized burning which increase horse power and saves gasoline.”

Magyarul ez kábé így hangzik: A turbólégcsavar kettős propellere a motor fordulatszámával pörög, maximális erővel generálva erőteljes légáramlást az égéstérben (hengerben). A propeller nagyobb sebességgel szívja a hengerbe a levegőt, az így keletkező porlasztással növelve a teljesítményt és csökkentve a fogyasztást.

Hát így. Nem baj, ha nem érted, mi sem. Tekintsünk el attól az apróságtól, hogy a hitvány módon csapágyazott lapátokat a beáramló levegő mozgatja meg, tehát az égvilágon semmit sem gyorsít a szívócsőben haladó levegőn, legfeljebb a saját ellenállásával akadályozza a levegő szabad áramlását.

Ugyan elméletben a cső keresztmetszetének csökkenése azonos mennyiségű áthaladó levegő mellett növelheti annak sebességét, de ezzel párhuzamosan a rendszer ellenállása is nő, minél kisebb a keresztmetszet, annál nehezebb rajta áttuszkolni ugyanannyi levegőt. Az autógyártók nem véletlenül nem használnak szívószálnyi keresztmetszetű légcsöveket.

Mennyibe kerül?

A csinos, kék fémhengerből, egy kissé excentrikusra sikerült műanyag lapátsorból és két darab gagyi csapágyból álló eszköz Kínából, ingyen postával 1570 forintból kijött, de szerencsétlenebb esetben 5000 forintnál drágábban is megvehető ugyanez az eBay-en. Sőt, kapható belőle 80 ezer forint körüli áron, igaz, az már elektromos ventilátorral ellátott aktív változat, borítékolhatóan hasonló hatásfokkal. Pláne, ha megnézzük a szerkezetbe futó cingár, minimális áram vezetésére képes kábeleket.

Mivel a környéken nem volt önként jelentkező, aki bátran beépítette volna a benzines kocsijába, így a saját Land Roverem motorháztetejét nyitottuk fel, hogy szakszerűen installáljuk a légcsőre Turbonator-t. Egy bilincs leoldásával nem tartott tovább az aktus öt percnél. Sajnos nem ült tökéletesen stabilan a csőben, a mellékelt szilikon gyűrűkkel sem tudtam atombiztosan rögzíteni a csodaeszközt. Nincs ennek különösebb jelentősége, mert a szívócsonk öntvény részének belső átmérője alig kisebb a Turbonator-énál, így motorindítás után akkor sem tudott volna eltűnni az egész hóbelevanc a szívóoldalon, ha szabadon lötyögött volna.

Mondjuk ha darabjaira hullik, akkor még bejuthatnak alkatrészek a hengerekbe, de sokáig úgysem tervezem a használatát, talán ennyit kibír. A durván 50 lóerős szívódízel pont ugyanúgy dolgozik a Turbonatorral, mintha semmi nem lenne benne, még a hangján sem hallani és mit ad Isten, a fogyasztáson sem lehet észrevenni semmiféle változást. Mondjuk ez örvendetes, mert legalább többet nem fogyaszt tőle az autó, pedig az is benne volt a pakliban.

Ugyan a leírásból nem derül ki pontosan, hogy miért is lenne takarékosabb az autó ettől a fura szélforgótól, de az biztos, hogy a csőben pörgésen kívül az égvilágon semmi haszna nincs. Már ha ez hasznos dolog. A levegőt nem gyorsítja fel, de ha még rafinált légörvényeket is keltene, azok sem jutnának el az égéstérig. Pláne nem egy özönvíz előtti dízelmotorban.

Ettől függetlenül természetesen benzines autónál lehet fogyasztást csökkenteni a légcső keresztmetszetének csökkentésével – a pillangószelep is ugyanezt csinálja – de egy fél pár zokni is megteszi, csak ilyenkor a motorteljesítmény is érezhetően lecsökken. Ennyi gőzzel tehetnénk egy tégladarabot is a gázpedál alá, az még ennél a kacatnál is olcsóbb és legalább tuti működik. Ezt pedig viheti bárki, aki bele meri tenni a karburátoros, benzines autójába, hogy olyan eredményünk is legyen.

Valóban működő tippek spóroláshoz

Ha mégis takarékosan vezetnél, spórolnál az üzemanyaggal, akkor a hagyományos, bevált módszereket ajánljuk: Ne vigyél magaddal felesleges súlyt, kapcsold ki a felesleges elektromos fogyasztókat, érzéssel használd a klímát, nagyobb tempónál húzd fel az ablakokat, figyelj a guminyomásra, szedd le a tetőcsomagtartót, ha nem használod, és persze tartsd karban az autód.

